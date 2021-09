Ei riitä, että kirjoittajalla on kiperä aihe, vaan kysymys on siitä, mitä hän sillä tekee.

Juuri ilmestynyt esikoisromaani Kuubalainen serenadi unelmoiville naisille kertoo keskisuomalaisesta naisesta, joka yrittää akateemiselle uralle, törmää Jyväskylässä kuubalaiseen mieheen, syöksyy suin päin suhteeseen, saa ensimmäisen lapsen jälkeen vielä toisenkin, vaikka on jo alkanut haluta pois suhteesta, joka nyt ei vain yksinkertaisesti toimi, koska mies on kovasti mies ja väistämättömästi täysin erilaisen kulttuurin tuote.

Teoksen kirjoittaja Katja Keisala toimii romaanin kansiliepeen mukaan tutkijana ja opettajana. ”Hän on erikoistunut monikulttuurisen kasvatuksen ja työelämän kehittämiseen”, jyväskyläläinen Atena-kustannus tiedottaa. ”Keisala on ollut naimisissa kuubalaisen miehen kanssa, ja hänellä on monikulttuurisia lapsia.”

Tietenkään romaanin nainen ei ole yhtä kuin Keisala.

Toisekseen: aina on ollut kirjalle eduksi, jos sen tekijä tietää mistä kirjoittaa.

Keisalan kohdalla voi lisäksi puhua erittäin sujuvasta ja mojovasta sanankäytöstä. Hänen debyyttinsä rakentuu nyyhkyromaanin aineksista, mutta lukukokemuksena se on ennen muuta hauska.

Isossa kuvassa kyseinen teos sijoittuu niin sanotun autofiktion piiriin, kuten kuluvan vuoden esikoiskirjailijoista myös Hanna Brotherus, Nina Gimishanova, Janne Huuskonen, Laura Malmivaara, Ida Pimenoff ja Joonatan Tola.

Esimerkiksi he.

Omakohtaisuuden määrä ja suoruus toki vaihtelevat. Yhteistä a-tyylin tekijöille taitaa kuitenkin olla lähtökohta: oma kokemus huutaa käsittelyä. Sille on annettava sanat ja muoto. Otettava haltuun, jotta pääsee yli, vapaampaan hengitykseen.

Ne ovat hyviä syitä kirjoittaa.

Vetoavia myös. Ihmisiä kiinnostavat ihmiset.

Taideteoriat ovat hassuja. Mitään totuutta ei tavoiteta koskaan, vaan yksi oppisuuntaus korvautuu aina ennemmin tai myöhemmin vastavoimallaan. Samaan tapaan kuin muoti: kapeat lahkeet väistyvät leveiden tieltä, jotka muuttuvat koomisiksi, kun huutoon tulee jonnekin puoleen sääreen päättyvä niin sanottu tulvamalli.

Opiskellessani yleistä kirjallisuustiedettä 1980-luvulla lehtereiltä pukkasi uuskritiikkiä (new criticism), strukturalismia, dekoodausta ja ties mitä puheaktiteoriaa, kuka luennoitsija nyt mistäkin suuntauksesta oli syttynyt.

Voiman ja vastavoiman aallokossa räpiköiviä oppisuuntauksia yhdisti se, että kaikkien mukaan tekijä oli kuollut. Siis siten, että teoksia tutkittaessa pitää visusti jättää huomiotta, kuka sen on kirjoittanut. Kuten luonnollisesti myös se, mitä kirjoittaja on mahdollisesti kokenut ja missä määrin mistäkin vaiheestaan luomukseensa ammentanut.

Teos oli kiinnostava, ei tekijä.

Vaan annas olla, kun Panu Rajala kehtasi vuonna 1988 väitellä F. E. Sillanpäästä silkan biografisesti – siis kuljettamalla elämää ja teoksia rinnan – Helsingin yliopiston uuden puolen juhlasali täyttyi ääriään myöten.

Valmistauduin siellä mielenosoitukseen. Mutta väittelijä pudottelikin ihan kiintoisaa settiä.

Vieläkään en tiedä, oliko kysymys tieteestä. Ja jos rehellisiä ollaan, mokoma rajaus ei voisi vähempää kiinnostaa.

Sillanpään teosten suhteen luonnehdin kuitenkin itseäni aika lailla niin nuorena kuin vanhanakin nukkuneeksi. No, Hurskas kurjuus (1919) on kyllä raju.

Mainittujen uusien tulokkaiden sekä muiden a-tyyliläisten kohdalla luotan ainoastaan luomiteoriaan. Siihen, että näköelinteni lupsauttelemisen sijasta kerronta jännittyy tekijän omien tunteiden ilmaisua laveampiin yhteyksiin ja merkityksiin – ja siten ehkä jopa jelppaa minua ymmärtämään jotakin omasta elämästäni.

Ei riitä, että on kirjoittajalla on kiperä aihe, vaan kysymys on siitä, mitä hän sillä tekee. Jukka Viikilä juuri inspiroivasti jakoi Taivaallisessa vastaanotossa itsensä loputtoman moniksi puhujiksi (lue arvostelu täältä), joista hän on kaikki eikä kukaan.

Kovin vähän tunnen halua kurkistella kenenkään toisen elämään.

Väitän, että tekijä todellakin on yhä kuollut.

Monessa sanomalehdessä tosin tuumitaankin nyt ihan toisin: kritiikit käyvät yhä harvinaisemmiksi, mutta kirjailijoiden haastattelut kelpaavat, jos he ovat oman kulmakunnan kasvatteja.

Se on masentava tie.