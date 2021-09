Erikoisista teoksistaan tunnettu skottitaiteilija loi Helsinkiin teoksen, jossa tuoksuvat maapallon ensimmäinen ja viimeinen metsä.

Katie Patersonin To Burn, Forest, Fire -teoksen keskiössä on aistikokemus: miltä tuntuu hiljentyä haistelemaan metsien tuoksua?

Tuoksuseremonia

Katie Paterson: To Burn, Forest, Fire 30.9. saakka eri tapahtumapaikoissa Helsingissä. Tiedot paikoista ja ajoista: Ihmehelsinki.fi

Miltä ensimmäinen metsä tuoksui? Entä viimeinen? Tuoksut ovat vahvoja muistojen mieleenpalauttajia, mutta miten niiden avulla voisi herättää henkiin jotakin jo satoja miljoonia vuosia sitten elänyttä? Tai kuvata Amazonin sademetsän kasveja, hyönteisiä, koko valtavaa elon kirjoa yhdellä tuoksulla?

Skotlantilainen taiteilija Katie Paterson (s. 1981) pyrkii tekemään kaiken tämän teoksellaan To Burn, Forest, Fire (Palaa, metsä, tuli), joka on vuoden 2021 Ihme Helsinki -tilausteos. Syyskuun aikana eri puolilla Helsinkiä järjestettävissä tuoksuseremonioissa poltetaan kaksi suitsuketta, jotka tuoksuvat planeettamme ensimmäiseltä ja viimeiseltä metsältä.

Paterson tunnetaan teoksista, joissa hän hyödyntää laajasti tutkijoiden ja eri alojen ammattilaisten osaamista sekä teknologian mahdollisuuksia. Teokset voivat olla samanaikaisesti intiimejä, runollisia ja mahtipontisia. Esimerkiksi teos Future Library (2014–2114) vaatii toteutuakseen sata vuotta. Sinä aikana Norjassa kasvaa metsä, jonka puista valmistetaan paperia vuonna 2114 julkaistavaan kirjaan.

Joka vuosi eri kirjailija kirjoittaa tekstin tuohon antologiaan – tekstin, jota kukaan ei saa lukea aikaisemmin. Tähän mennessä tekstejä ovat kirjoittaneet muun muassa Margaret Atwood (2014), Karl-Ove Knausgård (2019) ja Ocean Vuong (2020).

To Burn, Forest, Fire -teoksen taustalla on niin ikään vaikuttava määrä tutkimustietoa, jonka avulla on pyritty tavoittamaan mahdollisimman tarkasti se, millaisia maailman ensimmäiset metsät ovat olleet.

Patersonin teoksessa niitä edustaa nykyisen Cairon kaupungin alueella New Yorkin osavaltiossa 385 miljoonaa vuotta sitten kasvanut metsä, joka on löydetty fossilisoituneiden juuristojen avulla. Metsää on vaikea kuvitella, sillä se on edeltänyt kukkien evoluutiota ja eläimistöäkin on tuolloin ollut maalla vasta suhteellisen vähän.

Kun ensimmäinen suitsuke sytytetään, savu leijailee ja leviää tilaan. Aluksi sen tuoksu muistuttaa lähinnä sitä, miltä suitsukkeet tuppaavat tuoksumaan, mutta pian erottuvat myös levämäiset ja suosta muistuttavat aromit. Niiden lisäksi ensimmäisen metsän tuoksussa ovat läsnä ainakin sienet, savi, liekokasvit, kuivuus, merivesi, multa ja mätänevä kasvillisuus.

Tuoksuseremonioissa poltettavat suitsukkeet on valmistanut perinteinen japanilainen hajuste- ja suitsukevalmistaja Shoyeido.

Tuomiokirkon kryptassa järjestetyssä seremoniassa visuaalisia virikkeitä ei juurikaan ole. Kiviseinien rajaamassa tilassa on yksinkertainen, metallinen pöytä, jossa suitsukkeet ovat. Ja kun mitään muuta ei tapahdu, tuntuu ensimmäisen suitsukkeen palaneen osan yhtäkkinen romahdus juuri ennen sen hiipumista ja sammumista lähes järisyttävältä tapahtumalta.

Taiteilija Katie Paterson (s. 1981) oli läsnä teoksensa esityksessä Tuomiokirkon kryptassa torstaina 2. syyskuuta 2021.

Toinen tuoksu kerrostuu edellisen päälle. Se on huomattavasti edeltäjäänsä rikkaampi mutta myös kevyempi, jopa parfyymimäinen. Viimeistä metsää edustaa Amazonin sademetsä, ja tarkemmin se on sijoitettu Tiputinin biologisen monimuotoisuuden asemalle Ecuadoriin.

Alueen tuoksuja on kartoitettu muun muassa kuvaamalla niiden kemiallisia ainesosia ja kenttähavaintojen perusteella. Sademetsässä tuoksuihin lukeutuvat puiden lehdet, kaarna, pihka ja hedelmät. Levät, sammalet ja jäkälät. Kostea ilma ja maatuva kasvillisuus mutta myös eläimet mölyapinoista ja vyötiäisistä erilaisiin hyönteisiin.

To Burn, Forest, Fire muistuttaa koruttomalla ja kivuliaalla tavalla ilmasto- ja sukupuuttokriisistä. Siitä kuinka Amazonin sademetsät palavat ja lajit katoavat.

Äärimmäisen riisuttu seremonia pakottaa pysymään paikoillaan, antautumaan ympäröivälle hiljaisuudelle sekä havainnoimaan omia aistejaan ja ajatuksiaan. Kokemus voi olla sisäänpäin kääntymisen kautta myös meditatiivinen.

