Marjatta Tapiola: Paintings 19.9. saakka galleria Forsblomissa (Yrjönkatu 22). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Jykevä aihe on kuvattu poutapilvenkevyesti: kaksi hahmoa painii raamatullista kohtalonpainia Marjatta Tapiolan teoksessa Sisyfoksen uni I (2021). Toinen on jo kammettu maahan, samalla, kun niskanpäällä oleva zeusmainen olento on kiertynyt kaikella voimallaan kohti vastustajaansa.

Tässä painissa maa ei pöllyä – se hehkuu.

Marjatta Tapiola maalaa tunnistettavia aiheita. Pääkallot ja minotaurokset ovat kulkeneet Tapiolan mukana pitkään, osa 1990-luvulta lähtien.

Tänä vuonna 70-vuotta täyttäneen taiteilijan laaja näyttely nähtiin kesällä Kajaanin taidemuseossa. Galleria Forsblomissa on esillä kuitenkin kokonaan uusia teoksia.

Marjatta Tapiola: Pimeys (2021).

Tapiola lähestyy maalauksiaan perinteisin menetelmin. Hän pohjustaa kankaat ja sekoittaa värinsä itse. Työ tuo alustan lähemmäs tekijää ja luo käsituntumaa siihen, kuinka kuva voisi nousta esiin tästä nimenomaisesta kankaasta.

Tapiola nousi esiin 1980-luvulla uusekspressionistien joukossa. Taustalla vaikutti edellisen vuosikymmenen voimakas feminismin nousu. Kansainvälisellä kentällä uusekspressionismi oli läpimurtonsa aikaan leimallisen miehistä. Suomessa sen edustajina tulivat näkyvästi esiin kuitenkin naiset, jotka manifestoivat vahvan ja ilmaisuvoimaisen taidemaalarin hahmoa.

Tapiolan työt ovat kulkeneet vuosikymmenten aikana kohti kevyempää ilmaisua. Uusissa teoksissa aiheet nousevat esiin vaaleasta kankaasta. Siinä missä moni uusekspressionisti katsoi kaukaisiin kulttuureihin, Tapiolan tuotannossa näkyy edelleen keskeisenä vaikutteena Välimeren alue ja matka ajassa taaksepäin – teoksissa välittyy eurooppalaisuuden kehto, mytologiat ja Raamatun tarinat.

Marjatta Tapiolan Kallo (2021) etenee viivasta kohti väriä.

Tapiolan viiva on improvisatorinen, kuin savuvana kirkkaalla taivaalla. Ilmaisu liukuu toisinaan kohti abstraktiota. Kallo (2021) etenee viivasta kohti väriä.

Teoksissa on energiaa, joka on muistuttaa yhtä aikaa barokin dramatiikasta ja rokokoon kepeydestä. Kirkkaan pastellinen värimaailma tuo raskaisiin aiheisiin heleyttä.

Leijona, käärme ja antilooppi syntyvät yhteisestä energiakeskittymästä Kimairassa (2021). Aihe on sukua Tapiolan yhdeksi tavaramerkiksi muodostuneelle minotaurokselle, joka yhdistää muodossaan ihmistä ja härkää.

Ytimekkäästi nimetty näyttely, Paintings, on kunnianosoitus maalaamiselle ja sen historialle. Uusissa teoksissa Tapiola yhdistää temperaan ja hiilipiirrokseen öljyvärimaalausta.