Näyttelijän ammatti on ainut asia, jota Inka Kallén ei ole elämässään koskaan kyseenalaistanut.

”MUA ihan koskettaa tulla tänne uudestaan”, Inka Kallén sanoo.

Olemme Kallénin kanssa kävelylenkillä Kallahdenniemen luonnonsuojelualueella. Viime vuoden elokuussa näissä samoissa maisemissa kuvattiin Aku Louhimiehen ihmissuhdedraamaa Odotus. Kallénilla on elokuvassa pääosa, ja hän on myös käsikirjoittanut sen yhdessä Louhimiehen kanssa.

Kallén muistelee kaksikon ensitapaamista. Elettiin 1990-luvun puoliväliä, hän oli 14-vuotias koulutyttö ja vasta aloittanut näyttelijänä Kotikatu-sarjassa.

”Aku teki muhun suuren vaikutuksen”, Kallén kertoo.

”Hän tuli alakerran pukuhuoneeseen, avasi käsikirjoituskansion ja sanoi, että käydäänpäs Inka tämä kohtaus läpi. Olin aivan hämmästynyt, että hän oli kiinnostunut siitä, mitä ajattelin kohtauksessa, vaikka olin vasta lapsi.”

MONI muistaa Kallénin edelleen parhaiten Kotikadun Mirja Mäkimaana. Kallén sanoo, ettei se mikään ihme ole. Hän esitti hahmoa sarjassa yli viidentoista vuoden ajan, aina Kotikadun päättymiseen saakka, ja vielä sen jälkeenkin muutaman vuoden ajan saippuasarja Uudessa päivässä.

Mutta toki hän on tehnyt paljon muutakin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kallénilla on ollut näkyvät roolit muun muassa kreisikomedia Luokkakokouksessa, Kummeli-sarjassa Kontio & Parmas ja poliisidraamoissa Ivalo ja Kaikki synnit.

Kallén sanoo, että näytteleminen on ainut asia hänen elämässään, jota hän ei ole koskaan kyseenalaistanut. Ansiotyön lisäksi näyttelemisellä on hänelle paljon syvempikin merkitys.

”Ajattelen, että tämän ammatin kautta opin tuntemaan itseni.”

Miten?

”Saan kohdata roolin kautta itseni ja omat pelkoni ihan eri tavalla. En ole koskaan halunnut piiloutua roolin taakse vaan harjoitella sen kautta rehellisyyttä itseäni kohtaan. Olen halunnut mennä aina pelkojani päin. Sitä kautta voin purkaa esteitä oman onnellisuuteni tieltä.”

TEEMA on Kallénille tärkeä, ja tavallaan siitä on kyse myös Odotuksessa. Juhani Ahon Papin rouva -romaanista innoituksensa saanut elokuva kertoo naisesta, joka käy sisäistä kamppailua siitä, uskaltaako olla itselleen rehellinen.

Kallén kertoo halunneensa käsitellä elokuvassa rehellisyyden lisäksi anteeksiantoa, hyväksyntää ja naisen seksuaalisuutta.

”Varmaan elokuva kertoo musta itsestänikin. Olen huomannut, että jos ihmissuhteissa tai työelämässä on tullut pettymyksiä, niin mulla on aina valinnan mahdollisuus, miten suhtaudun asioihin. Voisin valita, että nyt suutun ja katkeroidun. Mutta mitä se antaisi minulle?” hän kuvailee.

”Mieluummin hyväksyn kivuliaankin tilanteen. Silloin en ole umpikujassa ja annan itselleni luvan voida hyvin.”

Sitten hän naurahtaa.

”Just tällainen mä olen!”

Inka Kallénin tuleva elokuva Odotus on tarina naisesta, joka käy sisäistä kamppailua siitä, uskaltaako olla itselleen rehellinen.

ODOTUS on Aku Louhimiehen ensimmäinen elokuva Suomessa vuonna 2017 julkaistun, katsojaennätyksiä rikkoneen Tuntemattoman sotilaan sekä ohjaajaa ympäröineen kohun jälkeen.

Keväällä 2018 kahdeksan suomalaista naisnäyttelijää kertoi Ylen uutisessa alistamis- ja nöyryytyskokemuksistaan Louhimiehen alaisina. Louhimies itse on kutsunut syytöksiä vääristeleviksi ja liioitelluiksi.

Kun Kallénilta kysyy, tunnistaako hän kuvan, joka Louhimiehestä on julkisuudessa piirretty, hän huokaa aluksi. Sitten hän sanoo, ettei voi tietää muiden ihmisten kokemista asioista. Hän voi puhua ainoastaan omista kokemuksistaan.

Ne ovat yksinomaan hyviä.

Kallén kuvailee ilmapiiriin olleen Odotus-elokuvan kuvauksissa läheinen, turvallinen ja avoin. Parin vuoden takainen kohu ei hänen mielestään vaikuttanut työilmapiiriin.

Louhimiestä Kallén kuvailee intuitiiviseksi ja läsnä olevaksi ohjaajaksi, jolla oli aikaa kuunnella näyttelijöiden mielipiteitä. Myös improvisaatiolla oli tärkeä osa hänen työssään.

”Olen kaivannut sitä, että ohjaaja uskaltaisi puuttua näyttelijäntyöhöni ja sanoa, niin kuin Aku monesti sanoi, että älä toista noita samoja repliikkejä. Että sano mieluummin omin sanoin”, Kallén kertoo.

”Se, että joudun tutulta ja turvalliselta alueelta pois, voi tuntua kummalliselta, mutta se on samaan aikaan ihaninta ja parasta, mitä tiedän. Juuri siksi, etten tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Silloin koen olevani jonkin tosi oleellisen äärellä omassa työssäni, ja silloin voi tapahtua jotain odottamatonta.”

TUNNIN kävelylenkki metsäpoluilla ja rantakalliolla päättyy. Puhelin soi. Soittaja on valokuvaaja, joka kertoo, ettei ollut saanut viestiä haastattelusta. Se tarkoittaa, että kuvat juttua varten pitää ottaa seuraavana päivänä.

Kallén naurahtaa asiasta kuullessaan.

”Tässä on nyt konkreettinen esimerkki ajatuksenvalinnasta”, hän sanoo.

”Voisin sanoa, että voi vittu, kun on karseaa. Tai sitten voin vain todeta, että okei, tämä meni nyt tällä tavalla. Eikä siinä mitään. Se on elämää. Kun päästän asiasta irti, vapautan itseni samalla negatiivisista ajatuksista. Sillä on merkitystä.”

