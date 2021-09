Phyllida Lloydin uutuudessa nuori äiti pyristelee ulos perheväkivallan otteesta. Se ei vajoa äitelyyteen, arvioi kriitikko.

Clare Dunne on kirjoittanut Saman naisen yhdessä Malcolm Campbellin kanssa ja tekee hienoa, intuitiivisen hermoherkkää työtä Sandran roolissa.

Draama

Sama nainen (Herself), ohjaus Phyllida Lloyd, pääosissa Clare Dunne, Harriet Walter, Conleith Hill. 97 min. K16. ★★★★

Brittiohjaaja Phyllida Lloyd (s. 1957) on tehnyt jotain, mistä monet elokuvantekijät vain haaveilevat. Hän on ohjannut elokuvan, joka kaikella todennäköisyydellä jää yleisön rakastamaksi vuosikymmeniä eteenpäin. Tuo elokuva on Mamma Mia! -musikaalin elokuvaversio vuodelta 2008.

Mutta Lloyd ei ole jäänyt pelkäksi viihteen vääntäjäksi. Hänen seuraava elokuvansa, Margaret Thatcheria kuvannut Rautarouva (2011) oli kiinnostava näkemys yhdestä aikamme merkittävimmästä poliitikosta. Tv-sarja The Donmar Warehouse’s All Female Shakespeare Trilogy (2017–18) vie puolestaan kolme Shakespearen näytelmää kuvitteellisen naisvankilan vankien esittämiksi.

Ne kaikki ovat tuoneet Lloydin nykypisteeseen, josta löytyy hänen tuorein ja paras elokuvansa Sama nainen.

Irlannissa kuvattu elokuva kertoo nuoresta perheenäidistä Sandra Kellystä (Clare Dunne), joka pakenee kahden pienen tyttärensä kanssa väkivaltaista aviomiestään Garya (Ian Lloyd Anderson). Sandra ja tytöt sijoitetaan asumaan hotelliin, ja Sandra tekee kahta työtä saadakseen rahat riittämään ja päästäkseen eroon miehensä varjosta, joka yhä häälyy pienen perheen yllä.

Sandra saa päähänsä ajatuksen omasta talosta, ja hullulta tuntunut suunnitelma näyttää yhtäkkiä toteuttamiskelpoiselta, kun Sandran toinen työnantaja, lääkäri Peggy (Harriet Walter) lupaa luovuttaa Clarelle osan suuresta pihatontistaan ja vieläpä lainata rahat rakentamiseen.

Sama nainen on tiukasti arjen tasolla pysyttelevä kertomus sinnikkyydestä, yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä. Siinä ei ole mitään sentimentaalista tai muuten halvoin keinoin yleisöä kosiskelevaa, eikä liioin yritystä rakentaa draamaa tyhjästä. Se on realistinen kertomus uutta elämää itselleen ja lapsilleen etsivästä perheväkivallan uhrista, jonka hauraan, jopa pelokkaan olemuksen alta löytyy rutkasti voimaa.

Lloyd ei ole myöskään lähtenyt tekemään Samasta naisesta kuvauksen keinoin kauniimpaa kuin tarina onkaan, vaan myös elokuvan visuaalisuus pysyy käytännöllisellä tasolla.

Hieman nuorta Gillian Andersonia muistuttava Clare Dunne, joka on myös kirjoittanut Saman naisen yhdessä Malcolm Campbellin kanssa, tekee hienoa, intuitiivisen hermoherkkää työtä Sandran roolissa. Hyvä on myös lukuisien elokuvien ja tv-sarjojen veteraani Harriet Walter Peggynä. Ian Lloyd Anderson tuo Garyn olemukseen uhkaa niissäkin kohtauksissa, joissa Gary yrittää olla mukava isä ja aviomies.

Samaa naista voi pitää myös toiveikkaana elokuvana, vaikka sen toiveikkuus ei olekaan mitään äitelää happy end -meininkiä. Valittu eleettömän arkinen tyyli säilyy rikkumattomana koko elokuvan ajan, ja siitä pisteet Lloydille.