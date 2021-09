Kahden esityksen vastakohta on valtava, kun Anne Frank etenee kohti keskitysleirikuolemaa ja Eva Braun riehuu viidakossa

Helsingin oopperakesässä sai kantaesityksensä Pasi Lyytikäisen Eva Braun, joka esitettiin parina Grigori Fridin Anne Frankin kanssa.

Reetta Ristimäki on rohkea ja hulvaton Eva Braunin roolissa.

Ooppera

Anne Frank & Eva Braun. Säveltäjät Grigori Frid ja Pasi Lyytikäinen. Ohjaus Ville Saukkonen. Lavastus ja pukusuunnittelu Reeta Tuoresmäki, valo ja videosuunnittelu Petteri Pietiäinen. Kapellimestari James Kahane. Aleksanterin teatteri 2. syyskuuta.

Vastakohta ei olisi voinut olla suurempi. Ensin oli tunnin mittainen Anne Frankin kärsimystie haaveineen ja kauhuineen kohti keskitysleirin kuolemaa ja sen jälkeen oli puolen tunnin mittainen Eva Braunista kertova irvokas kabaree. Kummatkin tarinat liittyvät yhteen.

Venäläisen säveltäjän Grigori Fridin monologiooppera perustuu Anne Frankin päiväkirjoihin ja kirjeisiin. Tunnin mittainen ooppera on vaativa rooli sopraano Anni Niemelälle, joka hallitsee tehtävänsä loistavasti tyttömäisellä äänellään. Hän on yksin paljaassa ja pimeässä näyttämötilassa, johon ilmaantuu yhtäkkiä ikään kuin tyhjästä joitain esineitä: karttapallo, nukke, keppi. Joskus pimeä näyttämö värjäytyy verenpunaiseksi.

Anni Niemelä esittää Anne Frankia Grigori Fridin monologioopperassa, joka perustuu Anne Frankin päiväkirjoihin ja kirjeisiin.

Tunti on aika pitkä kesto monologioopperalle. Yleisö tuntee ihan fyysisesti miten piinallisen hitaasti aika matelee perheen piilopaikassa. Jos on joskus käynyt Anne Frankin perheen ullakkoasunnossa tietää, miten pieni ja klaustrofobinen paikka se on.

Anne on nuori tyttö haaveineen, toiveineen ja pelkoineen. Grigori Frid maalaa pienellä orkesterilla taitavasti Annen mielentilan vaihtelut, hänen elämänhalunsa ja kauhunsa, ihastumisen toiveensa. Brutaali marssimusiikki jyskyttää vähän väliä Gestapon uhasta.

Kuuluu myös kirkonkellojen ja sateen ääniä sekä haikeaa kaipuuta vapaudesta. Pientä orkesteria säveltäjä käyttää mielikuvituksekkaasti, raa’asta julmuudesta surullisen lyyrisiin tunnelmiin.

Ville Saukkonen käyttää näyttämön tyhjää tilaa taitavasti ja saa Anni Niemelän liikuntarytmeineen ja ilmeineen ilmaisemaan vaihtuvat tunnetilansa epätoivosta toivoon hyvin luonnollisesti ja spontaanisti.

Reetta Ristimäen esittämä Eva Braun tekee makkaraa Brasilian viidakossa.

Eva Braun Brasilian viidakossa vaikuttaa hyvin uskomattomalta aiheelta.

No, natsejahan pakeni paljon Etelä-Amerikkaan, Argentiinaan, Uruguaihin ja Brasiliaan. Eva Braun saa symboloida näitä natseja ja tutiseva Hitlerkin pyörätuolissa taitaa olla mukana.

Maritza Nunezin kirjoittama libretto on räväkkä show, jota Reetta Ristimäki Evana esittää estottomasti saksalaiseen kansallispukuun pukeutuneena. Pasi Lyytikäisen musiikki on roisia parodiaa 1930-luvun schlagereista, marsseista ja kansanlauluista.

Reetta Ristimäki on niin rohkea ja hulvaton verisessä esiliinassaan ja makkarantekijäroolissaan, että hänen touhujaan voi seurata myötähäpeää tuntematta. Tässä on yhden naisen groteski kabaree, joka herättää paljon ajatuksia. Vaikuttaa siltä, että Eva Braun olisi halunnut olla kabareelaulaja ja elokuvatähti.