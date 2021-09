Muistikuvani ensimmäisestä ravintolakäynnistäni isäni ja veljeni kanssa ovat hataria. Paikka oli aikoja sitten toimintansa lopettanut korttelikuppila Kruununhaassa, jossa isäni toimisto sijaitsi. Parhaiten muistan sen, että pöydässämme oli suolan ja pippurin lisäksi pieni lasipullo punaista kokkareista taikanestettä. Isäni varoitti naureskellen, että jos tuota laittaa ruokaan, suu on tulessa monta päivää.

Olihan sitä pakko maistaa – veitsensyrjältä varovasti kielellä lipaisten.

Polte ei kestänyt kuin hetkisen, mutta huumasi aistit. Tuosta lähtien Tabascon ja sen ajan parhaan ruoan, wieninleikkeen ja ranskalaisten, pyhä liitto on pysynyt mielessäni.

1970-luvulla julkaistiin reseptikortteja, joiden avulla pääsi jyvälle ruokatrendeistä. Tässä esitellään anjoviksella täytettyjä píkkupizzoja. Kirjan kuvitusta.

Sitä en tietenkään silloin ymmärtänyt, että lautasellani 1970-luvun alkupuolella oli lajitelma kulttuurihistoriallisia kerroksia.

Wieninleike tunnettiin Itävallassa jo 1830-luvulla, ja Suomeen se saapui 1920-luvun lopulla. Leivitetyn vasikan- tai (taloudellisemmin) porsaanleikkeen kulta-aika oli suomalaisissa baareissa 1950- ja 60-luvuilla.

Varhaisimmat havainnot espanjalaisten Etelä-Amerikasta tuomasta perunasta Suomessa ovat Fagervikin kartanosta Inkoosta 1720-luvulta. Sen sijaan rasvassa uppopaistetut ranskanperunat yleistyvät meillä vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ne olivat ylellisyyttä.

Vuonna 1953 Suomen Sosialidemokraatti -lehti kyseli ravintoloilta, mitkä ruuat maistuvat suomalaisille. Elannon Kluuvikadun ravintolan emännän mukaan tilipäivinä asiakkaat tilasivat erityisesti vasikanlihaa ja ranskalaisia perunoita. Muina aikoina syötiin vaatimattomasti.

Rasvan, suolan ja tärkkelyksen yhdistelmä oli niin vastustamaton, että Helsingin Ylioppilasaukio sai uuden lempinimen Perunatori. Nimi tuli 1950-luvun lopulla aloittaneesta nakkikioskista, joka myi ainoana helsinkiläisenä ulkogrillinä ranskalaisia.

Tabascon puolestaan kehitti Edmund McIlhenny Louisianassa Yhdysvalloissa 1850-luvun puolivälissä. Perheyrityksen kastikkeen resepti on edelleen sama.

Kolme vuosisataa yhdellä Ruska-lautasella.

Lapset syövät nauriita Kirvun kunnassa 1910-luvulla.

”Ruoka on oivallinen keino menneisyyden hahmottamiseen. Se on ollut toisaalta historiaa ohjannut tekijä ja toisaalta yhteiskunnallisten muutosten heijastaja”, kirjoittaa Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentti, filosofian tohtori Ritva Kylli tuoreessa tietokirjassaan Suomen ruokahistoria – Suolalihasta sushiin (Gaudeamus).

Ruoka on läsnä joka päivä. Mietimme jatkuvasti, mitä ja milloin syömme seuraavaksi. Tiukan paikan tullen ihminen on valmis tekemään ruokansa eteen hirmuisiakin tekoja.

Tähän mennessä suomalaiseen ruokahistoriaan on tarttunut yllättävän harva tutkija. Kyllin mukaan ”ruoan kautta on mahdollista tarkastella taloutta, politiikkaa, vallankäyttöä, ilmastoa, kuluttamista, terveyttä, tieteen historiaa tai vaikkapa sukupuolten välistä tasa-arvoa”.

Suomen ruokahistoria tarkastelee historiaamme 1700-luvulta lähtien muun muassa sen kautta, mitä suomalaiset ovat viljelleet ja miten eri raaka-aineita on keksitty hyödyntää. Toki maassamme on syöty arkiruokana perunavelliä, nauriita ja läskisoosiakin kyllästymiseen saakka, mutta kuva ei ole niin yksioikoinen. Mojovimmat yllätykset kirja tarjoaa kertoessaan, mitä kaikkia ruoka-aineita tänne on tuotu ja milloin.

Lihakaupan tiski mahdollisesti Elannon myymälästä vuonna 1957.

Esimerkiksi monet ruokavaliomme yhä lievästi eksoottiselta vaikuttavat elementit ovat olleet suomalaisille tuttuja jo vuosisatoja. Parmesaanijuusto tunnettiin Suomessa jo 1700-luvulla.

Suomen ruokahistorian perusteesin mukaan suomalaisen ruokakulttuurin historialliset kerrokset näkyvät niin arki- kuin juhlapöydässä. Tutkija Ritva Kylli on lupautunut purkamaan tuikitavallisen työpaikkakuppilan lounaan osiin.

Käydäänpä pöytään!

Sanomatalon työpaikkaravintola tarjoaa tiistaina 31. elokuuta alkuruoaksi tomaattivuohenjuustokeittoa, pääruoaksi katkarapukormaa, riisiä ja salaattia sekä jälkiruoaksi marja-kaurapiirakkaa vaniljakastikkeella.

Heti alkukeitossa pääsemme aikakoneeseen. Jo varhaiskeskiajalla 1500-luvulla suomalaiset tekivät kutunmaidoista juustoa, johon saatiin makua savustamalla sitä suopursulla.

”Juusto on merkinnyt maidon säilyvyydelle samaa kuin makkara lihalle. Tosin vuohenjuusto meidän nykyään tuntemassamme muodossa on osa viimeisten vuosikymmenien kansainvälisiä ruokavaikutteita”, kertoo Kylli ja viittaa EU-jäsenyyden aikaiseen vapaaseen elintarviketuontiin.

Juuston teollinen valmistaminen oli Suomessa pitkään sivuroolissa, kun maito jalostettiin mieluummin voiksi. Valtio tuki voin vientiä monella tavalla, ja voin valmistuksen tietotaso oli korkealla tasolla päinvastoin kuin juuston. Juustoteollisuus alkoi kehittyä Suomessa 1800-luvun lopulla sveitsiläisillä opeilla.

Tomaatti on perunan lailla osa niin sanottua kolumbiaanista vaihtoa, jolla tarkoitetaan muun muassa kasvi- ja eläinlajien mannertenvälistä siirtymistä Amerikan ja Euroopan välillä. Punaisen vihanneksen alku oli kuitenkin ohdakkeinen: Suomen istutustoiminnan johtaja eli plantaasitirehtööri P. A. Gadd keitti 1700-luvun lopulla kasvattamistaan tomaateista liimaa.

Sanomatalon ravintolassa oli tiistaina 31. elokuuta tarjolla lounaaksi katkarapukormakastiketta (oik.).

Sitten pääruokaan. Katkaravuilla (kuten myös ostereilla, hummereilla ja kaviaarilla) oli pitkään herraskainen maine, vaikkakin kotimaista katkarapua oli tarjolla suomalaisissa ravintoloissa 1920- ja 30-luvuilla, kun sitä oli mahdollista pyydystää Petsamosta. Ostereista ja hummereista ei ole tullut kansanherkkua, mutta katkaravut demokratisoituivat laivamatkoilla sotien jälkeen.

”Ruotsinlaivat onnistuivat erittäin hyvin katkarapujen tunnetuksi tekemisessä. Niitähän on ollut laivoilla paitsi buffetissa myös kahvilavitriinien valmiissa voileivissä. Katkarapucocktailista alkoi tulla yleinen syötävä ystäväporukoiden illanvietoissa ja juhlavammillakin aterioilla 1960-luvulta lähtien”, kertoo Kylli.

Suomen Kalastus Oy:n kalasäilyketehtaan työntekijöitä pakkaamassa pikkukaloja säilyketölkkeihin 1900-luvun alkupuolella.

Esimerkkilautasemme riisi yhdistetään yleensä Aasian maihin, mutta eteläisessä Euroopassa sitä on kasvatettu jo 1400-luvulta lähtien.

”Riisi liittyi Suomessa ulkomailta tuotujen tuotteiden ihannointiin. 1700-luvulla riisiä syötiin ainoastaan varakkaissa säätyläiskodeissa, mutta 1900-luvulle tultaessa tavallisetkin suomalaiset ihailivat riisipuuron kauniin valkoista väriä.”

Riisi on ollut itse asiassa niin vanha tuontituote, että se on merkittävä osanen perinneherkussamme karjalanpiirakassa. Aluksi piirakoissa käytettiin ohraa, mutta riisi yleistyi täytteeksi 1800-luvun lopulla, kun sitä alkoi saada Pietarin talousalueella edulliseen hintaan. Vanhin tieto riisiä sisältävistä piirakoista on peräti vuodelta 1819.

Esimerkkilautasestamme on puolet peitetty salaatilla, kuten minimisuositus kuuluu. Vihannesten joukosta Ritva Kylli bongaa monta vanhaa tuttua. Esimerkiksi papuja on Suomessa syöty huomattavasti kauemmin kuin perunaa, joka yleistyi vasta 1800-luvun alkupuolella. Silti suhteellisen nuori peruna on puheissa nostettu ikiaikaiseksi kansallisravinnoksi.

Lautaselle on päätynyt myös tomaattia ja kurkkua, noita suomalaisen vihannesosaston pitkäaikaisia kulmakiviä.

”Tomaatin vakiintumista suomalaisten keittiöihin ei oikein pysty selittämään muulla kuin sillä, että se tiedettiin terveelliseksi ja sen takia sitä yritettiin urheasti syödä. Se oli aluksi suomalaisten makuun kirpeä, mutta purkkeihin pakatut ketsupit saavuttivat suosiota.”

Vitamiinitietoisuus hiipi vähitellen suomalaiseen keittiöön Marttojen neuvomana 1920-luvulla. Kurkut ja tomaatit alkoivat yleistyä, mutta vihersalaatin matka lautaselle kesti kauan.

”Vihreä salaatti jäi pitkään maidon jalkoihin, kun Suomessa korostettiin 1900-luvulla innokkaasti maidon roolia kansanterveyden ja vitamiinien lähteenä.” Olympiavuonna 1952 lehtijutussa ihmeteltiin oikein kuvan kanssa amerikkalaisten urheilijoiden intoa rouskutella värikkäitä kasviksia.

Nykyaikaiseen työpaikkaravintolaan kuuluvat monipuoliset salaattipöydät.

Salaattisektorilla on myös vihreitä oliiviviipaleita. Rantautuivatko ne Suomeen etelänlomien myötä 1960-luvulla? Eivät, sanoo Kylli.

”Oliiveja kulki jo 1700-luvun ajan suolalaivoissa muiden Välimeren tuotteiden mukana Ruotsin valtakuntaan, mutta tässä vaiheessa kyse oli toki harvinaisesta herrojen herkusta.”

Kyllin mukaan Suomessa on perinteisesti suosittu kasviksia etikkaan säilöttynä, joten oliivi sopii hyvin tähän jatkumoon. Raakoja oliivejahan ei syödä sellaisenaan, vaan ne joko suolataan tai hapatetaan kitkeryyden poistamiseksi.

On jälkiruoan aika. Kuten on helppo arvata, suomalaiset ovat olleet kaikkien ihmisten lailla aina makean perään. Eivätkä ainoastaan ihmiset – jopa yksisoluinen alkueläin hakeutuu herkästi energiapitoisen sokerin äärelle. Kylli painottaa, että ”nimenomaan sokeri on vaikuttanut vuosisatojen ajan eri puolilla maapalloa eläneiden ihmisten ympäristöön ja terveyteen”.

Sokeriruoko tuli tutuksi eteläeurooppalaisille jo antiikin aikana, mutta pohjoisessa sokeri oli kallista ja harvinaista. Jos makeutta haluttiin, hunaja oli luontevampi vaihtoehto. Tosin 1500-luvun uskonpuhdistuksen jälkeen hunaja kävi vähiin, kun luterilaistuvassa Suomessa luostareista ja niiden mehiläistarhoista luovuttiin.

H. W. Bredströmin hedelmä- ja siirtomaatavarakauppa Runeberginkatu 34:ssa 1930-luvulla.

Ranskassa käytettiin jäätelön maustamiseen Meksikosta tuotua vaniljaa, jonka kasvattaminen yleistyi Euroopassa 1800-luvun puolivälissä, kun sitä opittiin pölyttämään keinotekoisesti. Kallista vaniljaa opittiin myös korvaamaan keinotekoisilla tuotteilla. Toisen maailmansodan pahimpaan säännöstelyaikaan suomalaisia neuvottiin tekemään täytekakkuja päällekkäin kasatuista rieskoista, marjatäytteestä sekä kakun päälle levitetystä vaniljaesanssikastikkeesta.

Esimerkkitarjotin alkaa olla käsitelty, mutta unohtuiko jotain? Kyllä – ehkäpä paras esimerkki suomalaisen ravinnon varhaisista vuosirenkaista: ruokajuoma piimä.

Hapatettu maito oli ennen jäähdytystekniikoita lehmätalousmaissa ainoa ratkaisu saada maito säilymään juomakelpoisena. Vaikka Suomessa on kolmisen miljoonaa jääkaappia, piimä on silti edelleen olennainen osa 2000-luvun elintarvikevalikoimaa.

”Piimän säilyminen tyylikkäiden työpaikkaruokaloiden valikoimissa on erinomainen esimerkki ruokamaun säilymisestä vuosisadasta toiseen. Vaikka jääkaapit tulivat, piimä on pysynyt.”