Binoche näyttelee naista, joka ei löydä hyvää miestä eikä edes tiedä, mitä etsii.

Draama

Aurinko sisälläni ★★★

(Un beau soleil interieur) Ranska 2017

Teema klo 22 ja Yle Areena (K12)

Puhe, dialogi korostuu ranskalaisissa elokuvissa erityisen paljon, ja se on suorastaan heidän tavaramerkkinsä. Claire Denis’n elokuva Aurinko sisälläni on mainio esimerkki myös siitä, miten puhumisesta voi tehdä koko elokuvan kantavan filosofisen kysymyksen. Miksi me puhumme ja mitä me yritämme oikeasti sanoa? Onko sanoilla mitään yhteyttä tunteisiin?

Juliette Binoche näyttelee pariisilaista kuvataiteilijaa, jonka miesasiat ovat sekaisin. Kun häneltä kysytään, mitä kuuluu, hän vastaa tavoista poiketen täysin rehellisesti, että ei mene ollenkaan hyvin. Isabelle rikkoo ja kyseenalaistaa arkisen höpöttämisen kaavamaisuutta monessa muussakin tilanteessa.

Samalla hän yrittää päästä jyvälle omista todellisista tunteistaan. Hän pelkää, että hänen rakkauselämänsä on kokonaan ohi, kuvittelee rakastuvansa milloin keneenkin ja on lopulta vain entistä enemmän hukassa. Lopussa hän kuuntelee vakavissaan Gérard Depardieun näyttelemää ennustajaukkoa.

Denis’n elokuvan taustalla on semiootikko Roland Barthes’n ajatuksia, ja sen haasteena on teoreettisuuden kätkeminen näennäisen tavanomaiseen, vähän komedialliseen elokuvakerrontaan. Kaiken merkityksettömän puheen alta on vaikea saada otetta, mihin Denis lopulta pyrkii.

Binoche näyttää kuitenkin sisäistäneen ohjaajan tavoitteet, ja hänen roolityönsä pitää elokuvan koossa.