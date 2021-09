Tuomas Timonen on dramatisoinut toimivan näytelmän Pajtim Statovcin Bolla-romaanista. Milja Sarkolan ohjauksessa näyttelijät rakentavat Bollasta kaikesta turhasta riisutun, jäntevän teoksen.

Bolla. Kantaesitys Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 2. 9. Pajtim Statovcin romaanista dramatisoinut Tuomas Timonen. Ohjaus Milja Sarkola. Lavastus Kaisa Rasila, puvut Elina Kolehmainen, valot Kari Leppälä, sävellys ja äänet Aleksi Saura, naamiointi Jaana Nykänen, dramaturgi Ari-Pekka Lahti. Rooleissa Jessica Grabowsky, Mikko Kauppila, Samuli Niittymäki, Jouko Klemettilä, Otto Rokka, Ursula Salo. ★★★★

Jos torstaina ensi-iltansa Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä saanut Bolla pitäisi tiivistää yhteen sanaan, se olisi: riisuttu.

Vaatteetkin tässä Kosovon sodan alku- ja jälkimaininkeihin sijoittuvassa rakkaustarinassa riisutaan, mutta sana sopii muutenkin.

Pajtim Statovcin vuonna 2019 ilmestyneen palkitun romaanin on dramatisoinut Tuomas Timonen. Melkoinen operaatio: miten siirtää hienovireisestä kielestä ja henkilöiden päänsisäisyydestä voimansa saava teos näyttämölle oikeiden ihmisten esitettäväksi. Paljon siinä tippuu pois, ja romaanin tunteva väistämättä hieman vierastaa kohtausten suoraviivaista juonijatkumoa.

Mutta dramatisointi toimii, ranka liikkuu.

Paljon ei tarvita myöskään näyttämökuvaan. Muutamat tarpeelliset huonekalut, vähän seiniä sekä ikkunoita, joista ei näe ulos. Sama koskee puvustusta, ajanjakso ysärin ja uuden vuosituhannen alussa välittyy. Painajaismaiseksi kakofoniaksi välillä yltyvä äänimaailma on samalla lailla taustalla, valot myös.

Kaikki huomio on näyttelijöissä, ihmisissä. Milja Sarkolan ohjauksessa näyttelijäntyö tehdään tälläkin kertaa tarkasti, kirkkaasti. Kaikki muu on toissijaista, kohtauksesta toiseen näyttelijät ovat keskiössä.

Yllättävänkin perinteistä? Vaan miksi ei, kun se näin viritettynä todellakin toimii.

Teoksen nimen, Bollan, saa senkin halutessaan tungettua tähän yhden sanan määrittelyleikkiin. Bolla tarkoittaa pirua, käärmeenkaltaista olentoa tai – ulkopuolista.

Pois pudotettua.

Myös paljon muuta riisuttua. Väkivalta, julmuus. Pelko, viha. Se mitä sota jättää jäljelle ihmisyydestä.

Paljaana on myös rakkaus, sekä sen ristiriitaisuus. I love you so much it hurts, so happy that I can’t breathe. Niin paljon että sattuu, niin paljon etten voi hengittää.

Rakkaustarinan toinen osapuoli, Mikko Kauppilan näyttelemä Miloš muistelee noita Arsimin jostakin kirjasta ääneen lukemia lauseita.

Samuli Niittymäen tulkitsema Arsim on albaani, Miloš serbi. Kummankin kulttuuri tuomitsee miesten välisen rakkauden. Arsimilla on perhe, Miloš on yksin maailmassa, alkamassa on sota. Mitä hyvää maailma tälle parille voisi tarjota?

Miloš (Mikko Kauppila) kuuntelee, kun Arsim lukee kirjoittamaansa tarinaa.

Miloš menee sotaan ja nähtyään kaikki hirveydet yllättyy enää siitä, miten teloitettavat ihmiset, läheiset toisilleen, työntävät toisiaan loitommas. ”Että eläminen sellaisella hetkellä oli niin suurta rakkauden vastakohtaa, niin kirkasta kuoleman tuntemusta.”

Pitkä pakkotauko teatterin katsomisesta ja tyhjyyttään huutava teatterisali vaikuttivat varmasti osaltaan siihen, että kun Arsim alussa siirtyi kahvilassa Milošin pöytään ja ensimmäinen dialogi käynnistyi, oli katsojana hetken outo olo. Tätä tällaista, näyttelemistä, uskoako, lähteäkö leikkiin?

Hyvin pian outous unohtuu. Timosen looginen dramaturgia vetää mukaansa. Mutta siinä missä juoni on sen tuntevalle hieman mekaaninen, ei saumattomasti toisiinsa liittyvissä kohtauksissa ole mitään sinne päinkään.

Ne ovat alusta loppuun jännitettyjä, hallinnassa.

Kaikkein intensiivisimpiä ovat pääpari Kauppilan ja Niittymäen kohtaukset. Kun sisäistä puhetta ei ole, eivätkä ääneen lausutut sanat koskaan riitä kaikkeen, jää iso osa eleille. Mielen liikkeet liikuttavat kehoa, äkillinen kolahdus saa hätkähtäen kääntymään.

Vakuuttavin osoitus taidokkaasta näyttelemisestä on alun rakastelukohtaus, jossa ei kerta kaikkiaan ole sijaa vaivaantuneisuudelle. Osakiitos kuulunee intiimikohtausten koordinaattorille Sara-Maria Heinoselle.

Mikko Kauppilan roolityö on loppua kohden suorastaan huiman hyvä, tarjoten parhaan esimerkin siitä, mitä tarkoittaa kun tekee juuri tarpeeksi, mutta ei yhtään yli.

Arsimin vaimo Ajshe saa enemmän tilaa kuin romaanissa, jo siksi, että Jessica Grabowsky tekee Ajshen niin luontevasti nöyränä mutta myös riipaisevan inhimillisenä hahmona, joka pitää aina kiinni kunniasta ja oikeasta käytöksestä.

Lukuisia sivurooleja tekevillä Otto Rokalla, Ursula Salolla ja Jouko Klemettilällä on rooleissa enemmän liikkumavaraa, mutta hekään eivät irtaudu liikaa. Lähimmäisenrakkaudessaan Jouko Klemettilän pristinalainen vuokraisäntä nostaa esiin ehkä koko teoksen tärkeimmän kysymyksen.

Mikä on todiste suurimmasta rakkaudesta?

Suunnaton ikävä? Se että rakastaa niin että sattuu?

Vai se, että tekee minkä voi, auttaa? Toimii, kuten Ajshe, joka kaikesta huolimatta sanoo Arsimille: ”Kukaan ei ansaitse yksinäisyyden ankaruutta.”