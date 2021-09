Koronapandemian takia moneen kertaan siirretty Tatu ja Patu Helsingissä sai viimein ensi-iltansa Helsingin kaupunginteatterissa.

Musiikkinäytelmä. Tatu ja Patu Helsingissä, kantaesitys Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 7. 9. Ohjaus Sami Rannila. Käsikirjoittaneet Rannila sekä alkuteoksen tekijät Aino Havukainen ja Sami Toivonen. Sävellys Kari Mäkiranta, lavastus Markus Tsokkinen, puvut Elina Kolehmainen, koreografia Marjo Kuusela, valot Petteri Heiskanen, projisoinnit Nuutti Koskinen, äänet Janne Brelih, naamiointi Jaana Nykänen, dramaturgi Henna Piirto. ★★★★

”Minä haluan käydä uudestaan Tatu ja Patu -elokuvassa.”

Kun teatterit ovat olleet niin kauan kiinni, että lapsi on ehtinyt nelivuotiaaksi ja Tatu ja Patu Helsingissä -musiikkinäytelmän kohderyhmään, sallittaneen lipsahdus taiteenlajin nimeämisessä kotimatkalla tehdyssä kommentissa. Viesti kun on selvä: tiistaina kantaesityksensä Helsingin kaupunginteatterissa saanut teos on kelpo kamaa.

Musiikkinäytelmän ovat käsikirjoittaneet Tatun ja Patun luojat Aino Havukainen ja Sami Toivonen yhdessä ohjaaja Sami Rannilan kanssa. Rannila ei ole ensimmäistä kertaa asialla, hän on aiemmin dramatisoinut kolme Tatu ja Patu -teosta turkulaiseen Linnateatteriin. Yhteistyö tuntuu toimivan, sillä esitys on kauttaaltaan tatujapatumainen, toteutettu rakastettujen lastenkirjojen ydinfiilistä kunnioittavassa hengessä.

Sävellyksen on tehnyt onnistuneesti Kari Mäkiranta. Yhdessätoista kappaleessa on ison musikaalin tuntua ja monta tarttuvaa tapausta, erityisimpänä Hyperkyberliikennemies, johon yleisökin saa suureksi ilokseen osallistua. Tuntuupa muuten anarkistiselta, heilua seisaallaan yhdessä muiden kanssa teatterikatsomossa, vaikka se puolityhjä onkin.

Musiikki on ennakkoon äänitetty ja tulee nauhalta, mutta kiitos äänisuunnittelun tehneelle Janne Brelihille, että ainakin eturiveille kuulostaa siltä kuin muusikot Kare Kipinoinen ja Rasmus Puranen olisivat ehkä sittenkin jossakin lavan alle piilotetussa orkesterimontussa soittamassa.

Laulujen sanat ovat käsikirjoittajakolmikon ja hyvässä linjassa niin musiikin kuin tarinankin kanssa. Väliin musikaaleissa uhkaava no nyt ne alkavat taas laulaa -tunne puuttuu täysin.

Lavastus on Markus Tsokkisen ja Nuutti Koskisen yhteistyötä. Videosuunnittelija Koskisen projisoinnit elävät Tsokkisen kuutioissa, ja puhallettava rekvisiitta ilahduttaa tuoden muassaan juurikin kirjoista tuttua tatujapatumaisuutta. Kuten myös videoilla mukaan tuodut yksityiskohdat, joista paljastettakoon yksi: Tuo pallotuoli on varmasti taidetta, mutta se ei olekaan esillä HAMissa vaan tietenkin HMM:ssä, Helsingin muovailuvahamuseossa!

Aika hyvä matkakohde muuten tuo Helsinki.

Näyttämökuva on pelkistetty, mutta täynnä yksityiskohtia ja lämpöä, kiitos paitsi videoiden, myös Petteri Heiskasen valojen ja Elina Kolehmaisen puvustuksen. Sekä tietenkin Marjo Kuuselan koreografian, joka pitää paitsi näyttelijät liikkeessä, myös näyttämötilan tasapainossa.

Ohjaaja Rannila kertoi puolitoista vuotta sitten tehdyssä haastattelussa halunneensa tuoda esitykseen näkyviin teatterin ominaispiirteet. Eli että teatterissa ei esimerkiksi lennetä ”oikeasti”. Pitää olla vaijerit, ja ne saavat näkyä.

Hyvä ajatus, ja toimii todistetusti: yksi näistä illuusionrikkomiskohdista jää nelivuotiaan mieleen kaikkein hauskimpana. En missään tapauksessa suostu sitä tässä spoilaamaan.

Jo aiemmin parivaljakkona, Pieni merenneito -musikaalin Kierona ja Lierona, nähdyt Antti Timonen ja Paavo Kääriäinen onnistuvat outolalaiskaksikkona hyvin. Tatun ja Patun oikein nimeämisen muistisääntö on tällä kertaa helppo: Timonen on Tatu ja Paavo Patu. (Muistisääntöjä on Suomessa muuten taatusti yhtä monta kuin kirjoilla lukijoitakin: itselleni Patu on prillitön.)

Kääriäinen ja Timonen tekevät liioitellut ilmeensä tarkasti, tarjoten jatkuvasti tutunoloisia ”pysäytyskuvia”. Heidän liikkumistaan katsoessaan tulee myös tajunneeksi, että jatkuvan hätkähtelyn ja hypähtelyn lisäksi Tatun ja Patun hahmoissa olennaista ovat usein kädet.

Paavo Kerosuo on itsesovitettua slangia pamlaava ja aina kadoksiin puikahtava Jori-serkku, joka naurattaa aikuiskatsojaa etenkin akijaturomaisella habituksellaan. Sanna Saarijärvi tekee neljännen pääroolin ronskina mutta hersyvän sydämellisenä Siivooja-Marina, paljasjalkaisena snadilaisena.

Paavo Kääriäinen (vas.) on Patu, Antti Timonen Tatu, Paavo Kerosuo Jori ja Sanna Saarijärvi Siivooja-Mari.

Helsinki voi myös snadilaiselle olla yksinäinen paikka, saati sitten Helsinkiin muuttaneelle outolalaiselle. Jorin yksinäisyys on muutoin hänen etsintäänsä keskittyvässä juonessa hyvä koukku ja suvantokohta, mutta sen myötä mukaan tuotu romanttisuus tuntui kyllä pakkosellaiselta. Eikä yhtään tippaa tatujapatumaiselta!

Muutenkin esityksen toisella puoliskolla outolalaiset veljekset jäävät vähän statistin rooliin, tuntuvat tippuvan keskiöstä. Laulujen ja hauskuutusyksityiskohtien näkökulmastakin ennen väliaikaa on kovempi meno. Liikennevalomuusikko, tietenkin, päivänselvää kun sen tajuaa!

Ei väliajan jälkeinen puolisko paljon häviä, varsinkin kun jälkikäteen muistiin palaavat väkevinä marsalkka Jori ja ikoninen Havis Jori. Takatukka molemmilla.

Hyvä Tatu ja Patu, ja hyvä Helsinki!