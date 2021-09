Työelämäkomedia Paahtimo Studio Pasilassa on sekalainen, haalea soppa

Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa kantaesityksensä saanut Paahtimo-komedia jää hahmottomaksi.

Komedia

Paahtimo. Kantaesitys 8. 9. Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa. Käsikirjoitus Mikko Reitala, ohjaus Sini Pesonen. Lavastus Katariina Kirjavainen, puvut Tinja Salmi, valot Teppo Saarinen, projisoinnit Jaakko Sirainen, äänet Maura Korhonen, naamiointi Tuula Kuittinen, dramaturgi Henna Piirto. Rooleissa Vappu Nalbantoglu, Sanna-June Hyde, Jarkko Niemi, Leena Rapola, Jasir Osman, Pertti Koivula. ★★

Työelämän alati kiristyvät vaatimukset eivät ole harvinainen aihe teatterin lavalla. Viime vuosilta mieleen muistuu esimerkiksi Kansallisteatterissa 2017 nähty Masennuskomedia, jossa mielenterveyskuntoutujien työkeskukseen tuotiin yrityselämästä tutut tehostamistoimet.

Mikko Reitalan käsikirjoittamassa ja Sini Pesosen Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilan näyttämölle ohjaamassa Paahtimossa työelämäaihe on viety pienpaahtimoon.

Sen ovat perustaneet kaksi eläkeikää lähestyvää kahvikonkaria Pepe (Pertti Koivula) ja Christina (Leena Rapola), jotka ovat saaneet Pauligilta potkut monen vuosikymmenen työuran jälkeen. Raha vielä kannattamattomaan firmaan tulee vaatimuksia puhelimitse esittävältä Tuirelta, jonka pojan Samulin (Jasir Osman) intohimoinen suhtautuminen kahvin paahtamiseen taitaa olla suurin syy koko paahtimon olemassaoloon. Myyntipäällikkö Jesse (Jarkko Niemi) tuntee elävänsä käsi nykyajan pulssilla ja on paitsi ”toi feministi”, niin tietää, että ”toksinen maskuliinisuus on no-no”.

Kun pomo Pepe tahtoo palkata assistentin, törmäävät paahtimon porukkaan Anni (Vappu Nalbantoglu) ja hänen sisarensa Olivia (Sanna-June Hyde). Tradenomi ja tohtori Anni ei tutkinnoistaan huolimatta ole onnistunut pääsemään lainkaan töihin, kun taas kouluja käymätön Olivia löytää aina jonkin duunin. Anni yrittää assistentiksi, mutta syntyy sekaannus, jonka seurauksena Olivia alkaa esiintyä Annina.

Tähän juoneen ja perusasetelmaan on upotettu lukuisia teemoja: on teknologian jatkuvan kehittymisen aiheuttama pelko lopullisesta kärryiltä putoamisesta sekä tuon pelon peittely, tiukentuneet tasa-arvovaatimukset, hartaudella työhönsä suhtautuvan kipuilu tuotantopaineissa ja se, ovatko markkinointipuhe tai yritysten arvot sittenkin vain fuulaa, jolla on tarkoitus peittää totuus kehnoudesta ja ahneudesta. Esiin nousevat myös kahvinviljelyn epäeettisyys, sivettikissojen muuttaminen tuotantoeläimiksi, sisaruskateus, äitisuhde.

Kaikki jo yksinään isoja teemoja, jotka samaan tekstiin pantuna saavat valitettavasti kovin pintapuolisen käsittelyn, jäävät yksittäisiksi heitoiksi.

Juoni kaahaa yllätyksettömänä eteenpäin ja isotkin käänteet, kuten Samulin ja Olivian äkkirakastuminen jäävät motivoimattomiksi. Varsinkin loppua kohden näyttämön tapahtumat käyvät yhä enemmän hahmottoman oloiseksi sinne tänne seilaamiseksi, josta nousee vain vaivoin muutamia ihan hauskoja repliikkejä – kuten esimerkiksi lomalle aikovan Christinan elämäänsä kyllästyneesti lausuma ”ihanaa ihanaa”.

Jää kovin epäselväksi, mihin tällä kaikella halutaan katsoja viedä, mitä halutaan sanoa. Kaikkea voidaan myydä, jos päällys on oikea? Hyvät tyypit pärjäävät kuitenkin? Kaikki ovat pohjimmiltaan ihmisiä?

Puhdistava naurukin riittäisi, mutta sitä tarjoavia kohtauksia eivät työnsä sinänsä kelvollisesti tekevät näyttelijät onnistu näyttämölle luomaan.

Jo itsessään hauskuuspotentiaalia sisältävät kohtauksetkin, kuten kahvin ammattimainen maistelu, jäävät täysimääräisesti hyödyntämättä.

Paahtimon hahmojen on varmasti tarkoituskin olla karikatyyrejä. Ne eivät kuitenkaan oikein yllä edes siihen.

Tunnistettavin hahmo syntyy Pertti Koivulan Pepestä, buutseja käyttävästä iäkkäänpuoleisesta miehestä, jonka puhelin soittaa Huuliharppukostajan tunnussävelmää ja joka on valmis vaikka joogaamaan ennemmin kuin myöntämään ettei tiedä kaikkea tai ole käynyt kaikkialla.