Entä jos työ on vain työtä? – Nyotaimori näyttää, millaisiin mielikuvituksen ulottuvuuksiin näyttämöllä voi päästä

Tampereen Työväen Teatterin uutuus pohtii työtä ja tarjoaa samastumisen hetkiä, jotka sulavat maagisen realismin ihanaan kiisseliin.

Nyotaimori. Ensi-ilta 18.9. Tampereen Työväen Teatterin Kellariteatterissa. Käsikirjoitus Sarah Berthiaume, suomennos Reita Lounatvuori, ohjaus ja sovitus Hilkka-Liisa Iivanainen, lavastus Milja Aho, puvustus Hilkka-Liisa Iivanainen ja Päivi Hatanpää, alkuperäismusiikki Samuli Laiho, valo- ja äänisuunnittelu Juha Haapasalo, rooleissa Anne-Mari Alaspää, Geoffrey Erista, Jyrki Mänttäri, Eriikka Väliahde. ★★★★

Nyotaimori on japanilainen traditio, jossa syödään sushia alastoman naisen päältä. Se on yläluokkaisten herrojen huvia, jossa naisen roolina on olla eräänlainen antautuva taideteos. Tai kattoon tuijottava pöytä, niinkin tradition voi kuvata.

Nyotaimori on myös kanadalaisen Sarah Berthiaumen kirjoittama näytelmä, joka sai pohjoismaisen kantaesityksensä Tampereen Työväen Teatterissa.

Teos on rytmikäs, viiltävä, tarkka ja hauska. Absurdi olematta tekotaiteellinen. Näiden kahden välissä kun on yleensä hienoinen raja, jonka yli moni on valitettavasti kellahtanut.

Tampereen Nyotaimori ei kellahda. Katsojaa viedään realismista maagisen realismin puolelle tyylikkäästi ja kädestä pitäen. Teos ei vyörytä syliin taiteellisia vippaskonsteja tai irrationaalisia nokkeluuksia, mutta ei myöskään ole tylsiä tai julistava.

Kaikki näyttämöllä nivoutuu teemaan, johon jokainen meistä uskoo: työhön.

Nyotaimorin päähenkilö Mia (Anne-Mari Alaspää) tekee työtä freelance-toimittajana. Hän suhtautuu työhönsä liiankin intohimoisesti. Tyttöystävän kanssa suunniteltu lomamatka uhkaa mennä pilalle, kun deadlinet paukkuvat, mutta tekstit eivät valmistu.

Raastava tilanne laukaisee unenomaisen matkan työnteon tuolle puolen. Siellä seikkailee mies, joka haluaa voittaa auton kosketuksellaan. Siellä unelmistaan kertovat hikipajan ompelija ja autotehtaan tunnollinen työntekijä.

Mitä absurdimmaksi mennään, sitä hölmömmältä alkaa näyttää työn ylikorostunut rooli yhteiskunnassamme. Miten löytää tasapaino merkityksellisyyden tunteen ja sen välillä, että työ olisi vain työtä? Onko sellaista tasapainoa edes olemassa?

Ohjaaja Hilkka-Liisa Iivanaisen käsissä palaset loksahtelevat kohdilleen niin, ettei edes tekisi mieli erotella teoksen tekijöitä toisistaan.

Esimerkiksi näyttelijäkaartin suorituksessa näkyy kuuluisa yhteen hiileen puhaltaminen.

Alaspää luo näyttämölle päähenkilön, jossa sekoittuvat pätevyys, intohimo ja kauhu. Mian elämän täyttää tarve merkityksellisyydestä, eikä rahalla ja ajalla ole väliä.

Eriikka Väliahde tekee kolme loistavaa roolityötä, joista erityisesti teoksen alkupuolella nähtävässä mainostoimiston pomossa ruumiillistuu työn ja elämän traaginen ristiriita. Niin vain annamme työlle ainokaisemme, oman itsemme.

Geoffrey Erista tuo sulavalla ja tarkalla kehonhallinnallaan hahmoihinsa ilmeikkyyttä, jota pönötysdraamojen maassa soisi enemmänkin nähtävän. Esimerkiksi autotehtaan työntekijä on vilpitön päästä varpaisiin.

Jyrki Mänttärin esittämä amerikkalaismies ottaa kertojan roolin ja isällisesti johdattaa kohti päätepistettä.

Kylmien ja lämpimien valojen rytmi, kohtausten tiukat leikkaukset ja musiikkinumerot kertovat omaa tarinaansa. Aivan kuin teoksen hahmojen mielet tekisivät pieniä romahduksia.

Joskus esitys koskettaa jotain, mitä ei itsekään tunnista kosketusta kaipaavaksi. Nyotaimorin kohdalla käy juuri näin.

Joku voisi sanoa sitä jopa vaikeaksi. Eikä teos helpoimmasta päästä olekaan. Se ei noudata orjallisesti draaman kaarta eikä selitä auki itseään.

Mutta Nyotaimori antaa tarttumapintaa. Vaikka mielikuvitus kukkii pitkin matkaa, katsoja tunnistaa itsensä. Kokonaisuudessa on paljon kouriintuntuvaa, niin hahmoissa kuin visuaalisessa ilmeessäkin.

Yhtenä tärkeänä lavasteena toimii keskeltä halkaistu Toyota. Tuo ihan tavallinen pikkuauto tuo katsojalle mielikuvia ja jopa fyysisiä tuntemuksia. Moni osaa kuvitella, millaista sellaisen takakontissa olisi istua, iho vasten tavaratilan karheaa pintamateriaalia.

Tällaisia hetkiä Nyotaimori on täynnä. Ne sekoittuvat maagisen realismin suloiseen kiisseliin ja pilkistävät sieltä iloisina sattumina.

Samastumisessa piilee voima. Jos saa katsojan tuntemaan olonsa kotoisaksi, lennokkaampikin teos pääsee koskettamaan. Vähän väliä katsomossa raikuukin vapautunut nauru.

Ehkä helpoin katsomiskulma on se, ettei pinnistele ja yritä liian kovasti ymmärtää. Antautuu vain.