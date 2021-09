Studio Total -ryhmän iltamia isännöi Tuomas Juntunen.

Dreams for Sale. Studio Totalin esitys Kansallismuseon alla olevassa kallioluolassa. Ohjaus Anna Lipponen, käsikirjoitus Laur Kaunissaare ja Anna Lipponen, dramaturgia Laur Kaunissaare, lavastus, valo- ja pukusuunnittelu Petri Tuhkanen, lavastus ja pukusuunnittelu Simona Bieksaite, äänisuunnittelu Antti Puumalainen, kuvaus Jekaterina Abramova, korekgrafia Tuomas Juntunen ja Anna Lipponen. Näyttämöllä Tuomas Juntunen. ★★★

Kansallismuseon alla on valtava kallioluola, jossa harva on käynyt, ja nyt siellä nähdään Studio Total -ryhmän iltamat eli esitys Dreams for Sale. Luola on kuin bunkkeri, jossa aika on pysähtynyt.

Ja siihen tunnelmaan Anna Lipposen ohjaama ja yhdessä virolaisen Laur Kaunissaaren kirjoittama Dreams for Sale -esitys pyrkiikin. Kallioluola tuntuu yhtä aikaa sekä turvapaikalta, johon on mahdollista vetäytyä pohtimaan maailman tilaa, mutta samalla bunkkeriin vetäydytään myös äärimmäisessä kriisissä.

Paikkasidonnainen teos virittyykin näiden kahden ääripään eli vielä kenties mahdollisen aikalisän ottamisen ja toisaalta maailmassa riehuvilta katastrofeilta turvautumisen välille.

Iltamat on järjestetty luolaan siten, että yleisö seuraa aluksi useampaakin videoteosta. Tallinnan pilvenpiirtäjässä istuskeleva pariskunta siemailee samppanjaa, mutta valkeaksi kalkitut hahmot, vähän kuin antiikin marmoripatsaisen näköiset näyttelijät tekevät tilanteesta kuitenkin oudon.

Pian samat hahmot haahuilevat Tallinnan kaduilla ja myöhemmin etsivät yhteyttä luontoon. Metsäreissu päättyy kuitenkin eksymiseen ja värjöttelemiseen lämpöfolion alla, pelastusjoukkoja odotellen.

Iltamien isäntä Tuomas Juntunen kertoo tarinan miehestä, joka aluksi on haalinut omaisuutta ja valtaa, mutta päätynyt lopulta luopumaan kaikesta ja muuttamaan metsään. Hänen unelmansa on muuttunut.

Voiko minun unelmani muuttua? Pentti Linkolan vuonna 1971 kirjoittama Unelma paremmasta maailmasta toimii eräänlaisena pohjana. Se muistuttaa siitä, miten paluusta luontoon on unelmoitu viisikymmentä vuotta sitten.

Esityksessä voi tarkastella vitriineihin rakennettuja valkoisia unelmamaailmoja. Esityksestä puuttuu kaikki iltama-sanaan liittämäni lämpö ja yhdessäolo. Esitys on kylmä, sen kauneuskin on kliinistä ja artistista.

Puolessavälissä esitystä yleisö ohjataan tilan toiseen laitaan unelmien huutokauppaan ja minulle myydään ”onni”. Juntunen ojentaa minulle pahvilaatikon ja huikkaa perään, että: ”Maksa!”. Loppulauluna kuultu tarkoituksellinen kliseiden klisee on John Lennonin Imagine-kappale inhottavan kolkosti ja sävyttömästi kolkuteltuna.

Dreams for Sale yrittää pysäyttää yleisön hetkeksi miettimään sitä, mikä hänen unelmansa oikeastaan on, ja sen jälkeen tarkastelemaan sitä kriittisesti. Mitä osioista se koostuu? Milloin utopia on toteuttamiskelpoinen ja milloin ei? Kuka unelmiani manipuloi vai onko se syntynyt vapaasta tahdosta?

Esitys on osin varsin stimuloiva, mutta osin myös moneen kertaan kuullun kapitalismikritiikin ja ympäristökriisikipuilumateriaalin toistoa.

Kun palaan luolasta maanpinnalle, huomaan paikkasidonnaisen esityksen kenties tärkeimmän piirteen: kyvyn hiukan horjuttaa tapaani nähdä arkinen ympäristö. Liike tuntuu oudolta, ei luonnolliselta. Se ei näytä vääjäämättömältä luonnonvoimalta vaan ennen muuta tiettyjen valintojen aikaansaamalta asialta, johon voin vaikuttaa.

Oikaisu 2. syyskuuta klo 15.50: Korjattu Studio Total -ryhmän nimi.