Tavoite on kustantaa teoksia erityisesti muualta kuin anglosaksiselta alueelta. Kustantajat voivat hakea apurahaa ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022.

Suomen Kulttuurirahasto on julkistanut uuden tukimuodon korkeatasoisen maailmankirjallisuuden suomentamiseksi. Tavoitteena on, että kustantajat voivat apurahojen avulla käännättää suomeksi ja julkaista sata oman aikamme maailmankirjallisuuden merkkiteosta. Käännettävät teokset voivat olla aikuisille suunnattua proosaa, lyriikkaa tai esseitä.

Tiedotteen mukaan hankkeen taustalla on huomio siitä, että suomeksi julkaistaan yhä vähemmän laadukasta oman aikamme maailmankirjallisuutta. Lisäksi käännöksiä tehdään enimmäkseen anglosaksiselta kielialueelta, mutta muilta kielialueilta niukasti. Laadukkaan maailmankirjallisuuden saavutettavuus on tiedotteen mukaan vuosien saatossa heikentynyt, ja tarjonta on nykyään kapea-alaista.

”Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin kannalta on välttämätöntä, että me suomalaiset lukijat hengitämme samaa ilmaa muun maailman kanssa”, sanoo kirjailija Karo Hämäläinen, Suomen Kulttuurirahaston hallituksen jäsen tiedotteessa.

”On tärkeä lukea kansainvälisen kirjallisuuden kärkeä ja vieläpä niin, että ymmärrämme lukemamme äidinkielisen tavoin. Vain siten voimme pitää itseämme maailman parhaina lukijoina ja luoda itsekin maailmanluokan kirjallisuutta.”

Kustantajat voivat hakea apurahaa ensimmäisen kerran Kulttuurirahaston maaliskuun 2022 haussa, ja haku toistetaan tulevina vuosina samaan aikaan. Apurahan suuruus on 5 000–15 000 euroa käännettävää teosta kohden. Yhteensä Kulttuurirahaston uusi tuki on miljoona euroa.

Kustantajat esittävät haussa itse käännettävän teoksen, mutta kustantajia ohjeistetaan tarjoamaan teoksia ennen kaikkea muualta kuin anglosaksiselta kulttuurialueelta.