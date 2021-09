Ujon Freemanin ei ole koskaan ollut helppo astua lavalle, mutta hän on mielellään laulanut tandemilla ajamisesta 5 000 kertaa

Freeman ei vieläkään ymmärrä kaikki Hectorin tekemiä sanoituksia kappaleeseen Ajetaan me tandemilla.

Tandempyörä ja Leo Friman on liitetty toisiinsa vuoden 1973 hitistä Ajetaan me tandemilla lähtien.

”Minä olen se, jolla on viikset”, Leo Friman eli laulaja Freeman sanoo puhelimessa tunnistusohjeeksi, kun hänen kanssaan sopii haastattelun. Tapaamispaikalle saapuva laulaja on helppo tunnistaa, ja kadulle tilatun tandempyörän perusteella ohikulkijatkin ehkä arvaavat, ketä odotellaan kuvattavaksi.

Vuoden 1976 kesähitti Ajetaan tandemilla oli Frimanin ensimmäinen soolojulkaisu ja teki hänestä tunnetun. Hän on saanut esittää laulua 45 vuoden ajan.

”Viikset ja tandem ovat leimanneet minut, mutta ei minulla ole mitään sitä vastaan. Olen se tandem-Freeman, ja se on tuonut hirveästi hyvää elämääni”, Friman sanoo.

Hitti syntyi hänen ja Hectorin eli Heikki Harman yhteistyönä. Friman sävelsi melodian, Hector kirjoitti siihen sanat.

”Teksti oli mielestäni aivan omituinen enkä ollut suinkaan varma, että tällaista ikinä kannattaa tehdä. Luojan kiitos ymmärsin kuitenkin jossain vaiheessa tekstin arvon. Olihan se hupsu ja ihan toisesta maailmasta siihen verrattuna, mitä oli aikaisemmin ollut suomipopissa. En välttämättä ymmärrä niitä kaikkia juttuja vieläkään.”

Friman sanoo tehneensä aina brittipopvaikutteista musiikkia. Singlehitit, melodisuus, kertosäkeet ja harmoniat ovat tärkeitä. Kiinnostus tämäntyylisiin biiseihin syttyi 13-vuotiaana, kun hän sai ensimmäisen poplevynsä, The Beatlesin A Hard Day's Night -singlen.

Hämeenlinnassa kasvanut Friman aloitti laulajana ja kitaristina Waterloo-triossa, joka teki 1970-luvun alussa keikkaa tanssilavoilta Kulttuuritalolle. Aikaisemmin menestyneisiin saman kaupungin artisteihin Irwin Goodmaniin, Frediin ja Kai Hyttiseen verrattuna Waterloo edusti seuraavaa sukupolvea.

”Meillä ei ollut heidän kanssaan oikeastaan mitään yhteistä. He olivat iskelmällisempiä, mutta meillä oli raskaampi suhtautuminen musaan, koska säröt olivat tulleet elämäämme.”

Kun Friman siirtyi soolouralle, alkoi myös tähteys. Ajetaan tandemilla ei jäänyt ensialbumin ainoaksi hitiksi, sillä Osuuskaupan Jane ja Kaksi lensi yli käenpesän menestyivät myös.

Laulaja teki keikkaa ja levytti ahkerasti pari vuotta. Vähitellen suosio hiipui, ja armeija katkaisi uran kokonaan 1970-luvun lopussa.

”Yleisöni ja minä kasvoimme aikuisiksi, vanhemmiksi ja kaiken kukkuraksi erilleen. Kun Freeman-ura alkoi tökkiä ja loppui, piti keksiä jotain muuta. Sain vinkin, että radion nuortenohjelmiin haettiin toimittajia tekemään juttuja, rohkaisin mieleni ja soitin sinne.”

Koko 1980-luku kului toimittajana radiossa ja televisiossa, kunnes Friman ja Virve Rosti perustivat Menneisyyden vangit -yhtyeen vuonna 1991. Finnhitsit olivat palanneet ja bilebändit tulleet muotiin. Heidän yhtyeessään vanhoja hittejä lauloivat kuitenkin niiden alkuperäiset esittäjät.

Leo (vas.) ja Tarja Friman Linnan juhlissa vuonna 2008. Vieressä punkkari Tumppi Varonen puolisoineen. .

Kymmenen vuotta sitten myös Frimanin sooloura käynnistyi uudelleen, kun Uusi Fantasia -yhtye pyysi häntä solistiksi Liian myöhään -kappaleeseen.

”Enhän minä tiennyt, keitä he ovat, mutta kysyin pojaltani, kannattaako lähteä tuollaiseen juttuun mukaan. Hän sanoi, että jos haluat katu-uskottavuutta, totta kai. Teimme sen biisin, ja tulin tutuksi nuoremmille”, Friman kertoo.

”Siinäkin on kyllä niin omituiset sanat. Kuinka sellaisesta mielenterveysjutusta voi tulla hitti?”

Friman sanoo ujouden seuranneen häntä koko laulajauran ajan.

”Ristiriitani on ollut, että lavalle meneminen ei ole mitenkään helppoa, mutta sinne on kuitenkin pakko päästä. Viime vuosina tilanne on helpottanut, koska ikää alkaa tulla jo sen verran, ettei tarvitse skitsoilla sen kummemmin.”

Friman on vieraillut laulajana myös JVG:n levyllä ja viimeisimmäksi Vexi Salmen lauluja -albumilla tänä vuonna. Keikkailu jatkuu soolona, Uuden Fantasian ja Menneisyyden vankien kanssa.

Viimeksi mainittu juhlii jo 30-vuotista toimintaansa lokakuussa Kulttuuritalon konsertissa. Bilebändin keikkojen kaksi viimeistä biisiä ovat yleensä Ajetaan tandemilla sekä Rostin Tuolta saapuu Charlie Brown, jotka kilpailivat keskenään listan ykkössijasta kesällä 1976. Jos yleisö ei kuule näitä hittejä, se vaatii rahoja takaisin.

Freeman Iskelmä-festivaaleilla yhdessä Menneisyyden vankien kanssa vuonna 2016.

”Vaikka olen vetänyt Ajetaan tandemilla noin 5 000 kertaa, ei siihen kyllästy. Sitä paitsi se on aina uniikki esitys niissä tilanteissa, missä ollaan”, Friman miettii.

”Mutta kyllä se biisi seuraa joka paikkaan. Vuonna 2008 olin Linnan juhlissa ja telkkarin selostaja sanoi, että sieltä saapuu Freeman vaimoineen – mahtoivatko he tulla tänne tandemilla?”