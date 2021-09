”Täytyy osata muuttua ajan mukana ja keksiä uusia juttuja”, sanoo laulaja, lauluntekijä, näyttelijä, käsikirjoittaja ja esiintymisvalmentaja Ville Pusa.

Ville Pusa sanoo pitävänsä absurdina, että hän täyttää 50 vuotta. ”Nelikymppisenä minulla oli kriisi ja koin, että aika menee liian nopeasti. Nyt fiilis on enemmän kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä niin paljon erilaisia asioita. Mutta minulla on vielä annettavaa ja tehtävää.” Pusa kuvattiin Svenska Teaternissa.

Ville Pusa ehdottaa syntymäpäivähaastattelun paikaksi Svenska Teaternia Helsingin keskustassa. Täältä alkoi hänen edelleen jatkuva uransa teatterin parissa.

Pusa oli markkinointia opiskeleva parikymppinen rokkari, kun hän kuuli Svenska Teaternin etsivän näyttelijöitä nuorisomusikaaliin. Luokkatoverinsa painostuksesta Pusa otti teatteriin yhteyttä, kävi koe-esiintymisessä ja tuli valituksi. Musikaali oli Hype, josta tuli valtavan suosittu.

”Ennen sitä ajattelin, että haluan tehdä vain rokkia. Oli sokki, kun piti tanssia, esittää monologia ja näytellä kohtauksia. Huomasin kuitenkin, että tämähän on aika siistiä. Tajusin, miten hienoa teatteri on ja miten monipuolinen pitää olla, jotta pystyy tekemään musikaaliroolin”, Pusa kertoo.

PUsasta tuli näyttelijä Hypen ansiosta. Hän pitää musikaalia myös artistikoulunaan, sillä 216 loppuunmyytyä näytöstä toivat nimeä ja esiintymisvarmuutta. Hypen jälkeen oli helpompi päästä esille omalla musiikilla.

Laulaminen oli kuulunut Pusan elämään lapsesta asti. Hän kasvoi ruotsinsuomalaisessa perheessä Göteborgin esikaupunkialueella. Teini-iässä Pusa muutti Espooseen ja aloitti laulujen tekemisen.

”Kasvoin Ruotsissa popkulttuurin taikapadassa, jossa musiikki soi joka puolella ja kaikki laulavat. Ruotsalaisessa kulttuurissa ei ole iso juttu, että lauletaan, oli rapujuhlat tai mitkä juhlat tahansa.”

”Kasvoin Ruotsissa popkulttuurin taikapadassa, jossa musiikki soi joka puolella ja kaikki laulavat”, Ville Pusa sanoo.

Hypen tienestit Pusa käytti musiikkiuransa edistämiseen, sillä hän halusi levyttää ruotsinkielisiä biisejään. Levy-yhtiöpomot kehuivat sävellyksiä mutta kehottivat vaihtamaan kieltä.

Zen Garden -yhtiön Kari Hynninen suostui kuitenkin julkaisemaan Pusan musiikkia ruotsiksi. Du-biisi nousi MTV Nordic -kanavan listaykköseksi, ja suosiota tuli Suomessakin.

”Musiikkimaailma oli 1990-luvun lopussa hyvin erilainen kuin tänä päivänä, koska Suomessa oli paljon myös englanninkielisiä bändejä ja artisteja. Nykypäivänä pitää laulaa suomeksi, mikä on mielestäni sääli, koska haluaisin, että musiikki olisi mahdollisimman laajaa ja erilaista. Yritettäisiin ulkomaille, vaikka se olisi kuinka vaikeaa.”

Levyjen myötä Pusa huomattiin lauluntekijänä. Häneltä pyydettiin biisejä Tiktakille ja ensimmäiseen Idols-kilpailuun. Pahat pojat -elokuvaan päässyt Haaveet kaatuu on uran menestynein sävellys.

Pusa jatkoi myös musikaaleissa. Hän oli mukana esimerkiksi Linnanmäen Peacockin Hairissa, jossa yksi näytös keskeytyi sähköjen katkeamiseen.

”Vedimme sitten Let the Sunshine in -loppubiisin kynttilänvalossa. Mutta kun keskeyttämisestä kerrottiin yleisölle, tuli huuto, että mitä, eikö sitä alastonkohtausta tule. Ei saakeli, joku oli tullut katsomaan musikaalia vain nähdäkseen meidät alasti!”

Esiintyjäkokemustaan Pusa on myöhemmin hyödyntänyt Voice of Finlandin kilpailijoiden esiintymisvalmentajana. Hän valmentaa muitakin esiintyjiä, bisnesihmisiä sekä alppihiihtäjä Samu Torstia.

Teatteri ei kuitenkaan ole päästänyt otteestaan. Kun koronapandemia alkoi, Pusa perusti yrityksen Sami Hintsasen ja Jani Karvisen kanssa. Kolmikko käsikirjoittaa ja tuottaa kesäteatteriproduktioita. Tänä vuonna näytelmiä esitettiin Lappajärvellä, Oulussa ja Tampereella.

”Tähtäimemme on kirjoittaa humoristisia pläjäyksiä, jotka naurattavat sekä vanhoja että nuoria. Se on elinehto, jotta kesäteatterikulttuuri jatkuu Suomessa.”

Laulu-ura oli pitkään tauolla, mutta tänä vuonna Pusalta on ilmestynyt suomenkielisiä biisejä. Hän kokee musiikin julkaisemisen edelleen tärkeänä asiana.

Vaikka laulukieli on vaihtunut, Pusa on kiitollinen palautteesta, jota hänelle tulee vanhoista ruotsinkielisistä levyistään edelleen. Ne ovat auttaneet kuulijoita esimerkiksi kirjoittamaan laudaturin ruotsin ylioppilaskokeesta.

Pusan oma tähtäin on tulevaisuudessa. Hän kertoo tykkäävänsä asioiden kehittelystä ja tekevänsä työkseen mitä tahansa, mitä päähän pälkähtää.

”Kun cd-levymyynnit loppuivat, tajusin, että aika ja asiat muuttuvat. Ei voi jäädä lepäämään laakereille ja toivomaan, että tapahtuu ihme ja mennään ajassa taaksepäin. Täytyy osata muuttua ajan mukana ja keksiä uusia juttuja.”