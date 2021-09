Kaija Saariahon Saarikoski-laulusarja on valtavan hieno, ja kantaesityksen tulkinnat olivat yhtä musiikin kanssa

Konsertti oli samalla sopraano Anu Komsin ja pianisti Pia Värrin levyn julkaisukonsertti.

Sopraano Anu Komsi ja pianisti Pia Värri Musiikkitalon pääaulassa 7. syyskuuta. – Saariaho.

Kaija Saariaho sanoi ostaneensa Pentti Saarikosken Alue-kokoelman heti, kun se ilmestyi, vuonna 1973. Menisi 40 vuotta, ennen kuin hän säveltäisi lauluja sen runoihin – tai ehkä pitäisi sanoa: dialogissa runojen kanssa.

Sopraano Anu Komsille sävelletty Saarikoski-laulut sai kantaesityksensä Musiikkitalossa tiistaina. Yksittäisiä lauluja on esitetty jo aikaisemmin. Kyseessä oli samalla myös Komsin ja pianisti Pia Värrin kehutun Sumun läpi -levyn julkaisukonsertti.

Saarikoski-laulut ovat syntyneet suhteellisen pitkän ajan kuluessa: niistä ensimmäinen, Luonnon kasvot, vuonna 2013, Jokaisella on tämänsä ja Kaikki tämä vuonna 2017 ja Minussa lintu ja käärme sekä Sumun läpi vuonna 2020. Ajallinen etäisyys laulujen välillä tuntui hämmästyttävältä paitsi teoksen yhtenäisyyden myös tietynlaisen narratiivisuuden takia.

Olisi helppo uskoa Saariahon säveltäneen viisi laulua suoraan sarjaksi, tietoista johtoajatusta seuraten. Näin ei kuitenkaan vaikuta olevan, mikä ei tee sarjasta yhtään vähempää, vaan enemmän.

Ensimmäisessä sarjan runoista puhutaan ”epätarkoista muistoista”. Määritelmä sopii Alue-kokoelmaan: se vilahtaa asiasta toiseen vapaasti virtaavan ajatuksen tavoin, poikkeaa aiheissa mennäkseen eteenpäin. Siinä on sen viehätys.

Laulusarjassa muistot kristallisoituvat teräväpiirteisiksi, syöpyneiksi. Asioiksi, jotka palaavat takaisin uudelleen ja uudelleen, muuttuneina mutta ytimeltään samoina.

Laulut kysyvät, mikä on mitä vielä kokonaisvaltaisemmin kuin monissa Saariahon vanhemmista lauluista. Ne kulkevat rajoilla ja ylittävät niitä: ihmisen ja luonnon, hyvän ja pahan, elämän ja kuoleman.

Tulkinnat olivat yhtä musiikin kanssa – Komsin ja Värrin hengitys, pianon hajoavat, etsivät harmoniat, valtavan vaikea laulustemma, joka ei kuulostanut vaikealta; paitsi Komsin teknisen briljanssin takia myös tai ennen kaikkea siksi, että hän ei esittänyt vaan eli musiikin.

Ensimmäisessä laulussa Luonnon kasvot musiikki käy kiivasta ajatuksenvaihtoa lakoniaankin taipuvan runon kanssa. Tekstin eleetön väkivalta sai muodon Komsin ja Värrin tulkinnassa. Jokaisella on tämänsä pyrki pois kuin tervaan tarttunut lintu – emmekö me kaikki? – mutta joutui hyväksymään paikkansa.

Pohdiskelevassa kolmannessa laulussa Kaikki tämä Komsin ääni kuului etäältä mutta kirkkaasti: ”Hän se on, hänen äänensä sieltä kuuluu, hän on läsnä. Mutta miten kaukana hän onkaan!” kuten Proust kirjoitti.

Rajusti pianon oktaavilla alkava tiivis Minussa lintu ja käärme on lauluista selvärajaisin; kiivas kamppailu ihmisten sisäisten voimien välillä. Luonnon kasvoista tutut rajut, väkivaltaiset trillit palasivat. Sumun läpi päätti sarjan mystisesti. Värrin pohdiskelevat fraasit ja runsas pedaalinkäyttö häivyttivät asioiden rajat. Aika jähmettyy, kuului viimeinen sanallinen fraasi. Niin tapahtui myös tässä konsertissa.

Saarikoski kirjoitti Alue-kokoelmastaan: ”Selvää on että minun nytkin on löydettävä tie takaisin ihmisten luo – –.” Laulusarja on osoitus siitä, että hän löysi.