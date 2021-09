Virpi Suutarin puolituntinen kuvaessee on lyyrinen kunnianosoitus Kansanradion mielenmaisemalle

Kansanradio – runonlaulajien maa -dokumentti tuo esiin suomalaisten runollisuuden ja havainnointikyvyn.

Epäilemättä Kansanradio jakaa kansaa. Toisilla se on kulkenut mukana alusta alkaen, vuodesta 1979. Toisille, meille ruuhkasuomalaisille, se voi olla koominen välähdys maakuntien ihmisten mielenmaisemasta. Monille se edustaa vanhempien tai isovanhempien Suomea. Ohjelman välittämä mielenmaisema voi olla yhtaikaa tuttu ja vieras.

Dokumentaristi Virpi Suutari on ammentanut Kansanradiosta kaikkea tätä, kun hän on ohjannut puolituntisen elokuvaesseensä. Kansanradio – runonlaulajien maa on toteutettu yksinkertaisesti yhdistämällä ääntä eli Kansanradion puheluita ja kuvaa eri puolilta Suomea.

Suutari kiersi maata yhdessä luottokuvaajansa Heikki Färmin kanssa, ja he tallensivat sekä ankeampaa ABC-Suomea ja avohakkuita että kauniita luontonäkymiä ja mökkipihoja. Kansanradio on ikään kuin autoradiosta kuuluvaa soundtrackia yhdistettynä Iiro Rantalan säveltämään kepeään musiikkiin.

Kuvat ovat odotuksenmukaisia, mutta merkitykset syntyvät kontrasteista kuulijan ja katsojan mielessä. Tätä on Suomi, eikä se ole mitään menneisyyden nostalgiaa vaan ihan tätäkin päivää. Elokuvaan valitut puhelut on poimittu vuosilta 1990–2020. Tuoreimmissa puheluissa mainitaan korona ja metoo.

Kansanradiohan on eräänlainen sosiaalisen median esimuoto, ohjelma, jonne kuka tahansa saa soittaa ja purkaa mieltään. Vuorovaikutusta puheluista ei juuri synny, eivätkä kaikki edes pääse eetteriin saakka, mutta soittaja varmasti kokee usein samanlaista hetken helpotusta kuin nykyään voi saada some-postauksesta. Aika näennäisiä ne Twitterinkin keskustelut yleensä ovat. Pääasia on saada asiansa sanottua.

Suutarin dokumentin puhelut on koottu Kansanradion päivystävästä puhelinvastaajasta, joten osa ei ole päätynyt ohjelmaan. Dokumentissa ei kerrota päivämääriä tai mitään muutakaan tietoa puheluista, vaan siinä kuullaan pelkästään ihmisten ääntä.

Juuri se ääni vihlaisee, ja se tulee syvältä. Monilla on valtava hätä, pienistä ja isoista asioista. Yksi murtuu täysin kuvitellessaan maailman tuhoutumista, toinen on raivona, kun naapuri poraa aamusta iltaan. Todellinen helmi on nainen, joka kertoo ystävyydestään perhosen kanssa.

Dokumentin alaotsikko Runonlaulajien maa osuu oikeaan. Suomalaisissa on tiedostamatonta lyyrisyyttä ja kyky havainnoida yksityiskohtia – ja paisuttaa niitä. Samalla Kansanradiossa on tietenkin universaalejakin ulottuvuuksia.

Jos ja kun puhelut naurattavat, ehkä kyyneltenkin läpi, on syytä kysyä itseltään, mille siiloin nauretaan.

Kansanradio – runonlaulajien maa Teema klo 21 ja Yle Areena.