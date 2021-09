Kirsi Kaulasen Välittäjä voitti presidentti Mauno Koiviston muistomerkkikilpailun.

Ilmava, dynaaminen, vapaasti aaltoileva, jopa musikaalinen.

Kirsi Kaulasen presidentti Mauno Koiviston muistomerkkikilpailun voittajateos Välittäjä tuo mieleen Kaulasen Musiikkitalon aulaan suunnitteleman teräsveistos Gaian (2011).

Gaia on erityisen näyttävä Musiikkitalon hämärässä, jossa se toistaa Suomen luonnosta löytyvien kasvien muotoa loputtomana talon seinille heijastuvana valon ja varjon leikkinä.

Samankaltaista juhlavuutta voi odottaa Välittäjältä, kun teos aikanaan valmistuu.

Kaulanen on pyrkinyt ilmaisemaan muistomerkillä Koiviston roolia presidenttinä, joka johdatti Suomen pois kylmän sodan ajasta ja jonka kautta luonnehti sijoittuminen idän ja lännen väliin.

Siirtymä ajasta ja paikasta toiseen heijastuu symbolisesti muistomerkin porttimaisessa muodossa.

Välittäjä on muodoltaan keveä. Se koostuu kahdesta siiven tai aallon muotoisesta osasta, jotka muodostavat portin Arkadiankadulta Pikkuparlamentin puiston halki kulkevalle polulle.

Siivekkeet on suunniteltu ilmaviksi ja valoa läpäiseviksi samalla, kun niiden kärki yltää pisimmillään neljääntoista metriin ja korkeus kuuteen.

Nykytaiteen ihanteiden mukaan veistos kutsuu katsojan osaksi maailmaansa: teoksen katveessa kulkiessa ja portin läpi astuessa teos heijastaa kulkijan hahmoa.

Vaikka Välittäjä on juhlavan arvokas, sen materiaalivalinta tuo siihen myös leikkisyyttä.

Teräs ei viittaa pelkästään Musiikkitalon Gaiaan. Sillä on yhteys myös pikkuparlamentin rakennukseen sekä sen läheisyydestä löytyvään Jukka Lehtisen Oma maa mansikka -teokseen (2007).

Kaulasen Välittäjä muodostaa Lehtisen mansikoille viitteellisen parin, joka vahvistaa eduskuntatalon ympäristöstä löytyvien patsaiden muodostamaa ”puutarhaa”.

Teoksen täysi potentiaali tulee esille sen valmistuttua. Erityisesti pimeinä talvikuukausina Välittäjä voi elävöittää kaupunkikulttuuria oivan valaistuksen avulla paljonkin.

Esimerkiksi Finlandia-talon valaistuksella on reagoitu symbolisesti moniin kansallisesti merkittäviin hetkiin erilaisilla juhla- ja suruvalaistuksilla. Samaa potentiaalia on myös Välittäjässä, jonka materiaali, kiillotettu ruostumaton teräs, on herkkä reagoimaan valoon.

Onnistuneen valaistuksen avulla muistomerkki on valmistuttuaan enemmän kuin staattinen patsas. Parhaimmillaan se elää valon vaihtelussa vuodenaikojen ja kulttuurin mukana.