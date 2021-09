Ehrengardin ohjaa tanskalaisohjaaja Bille August, joka ylistää kuningattaren panostusta kokonaisilmeeseen.

Tanskan kuningatar Margareeta II tekee lavastukset tulevaan Netflixin elokuvaan Ehrengard. Romanttinen fantasia sijoittuu satukuningaskunta Babenhauseniin, jossa neuvokas päähenkilö palkataan opettamaan ujolle prinssille viettelyä ja rakastelua.

Netflix julkisti tuotannon tiistaina.

Elokuvan ohjaa Tanskan yksi menestyneimmistä ohjaajista Bille August, joka on draamoillaan saavuttanut Oscareita, Golden Globeja ja Kultaisia palmuja. Augustin tunnetuimpia elokuvia ovat Pelle Valloittaja, Hyvä tahto ja Laulu Martinille.

Käsikirjoituksen tekee ansioitunut tanskalaiskirjoittaja Anders August, joka on Billie Augustin poika.

Elokuva perustuu tanskalaisen kirjailija Karen Blixenin (1885–1962) teokseen Ehrengard ja muita kertomuksia, joka julkaistiin kirjailijan kuoleman jälkeen vuonna 1962. Mikko Kilven ja Kyllikki Villan suomennos ilmestyi seuraavana vuonna.

Tarinankerronnastaan tunnetun Blixenin useista kirjoista on tehty elokuvia, joista tunnetuin on elämäkerrallinen Minun Afrikkani (1985).

Margareeta on vuonna 1972 alkaneen hallitsijuuden aikana tehnyt taiteellisen uran. Hän on järjestänyt taidenäyttelyitä ja tehnyt kuvituksia muun muassa kirjan Taru sormusten herrasta tanskalaispainokseen. Hänellä on myös kokemusta lavastajan työstä elokuvassa ja teatterissa.

Kuningatar kertoo tiedotteessa, että häntä kiehtoo Blixenin tarinoiden estetiikka ja mielikuvituksellisuus.

”Olen yrittänyt tulkita Blixenin fantastista maailmaa, kun olen luonut découpageja (liimalakkakuvituksia) ja pukuja”, kuningatar sanoo.

Häntä kiinnostaa erityisesti nimihenkilön, Blixenin luoman onnellisen naishahmon Ehrengardin salaisuus.

”Kuningatar on luonut upeimmat découpaget, joilla on hallitseva rooli elokuvan maisemallisessa ilmaisussa”, ohjaaja August sanoo tiedotteessa.

Ehrengardin on määrä saada ensi-iltansa vuonna 2023.