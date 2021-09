Taiteita ja tieteitä yhdistävässä hankkeessa arkistoista kaivetut nuotit laitetaan soittokuntoon ja HKO tekee kappaleista raakataltioinnit. Tavoitteena on, että nuottien ja nauhoitusten avulla unohdetut helmet päätyisivät suomalaisorkesterien ohjelmistoon.

Susanna Mälkin mukaan teosten soittaminen on myös arvostuksen osoitusta tutkijoiden tekemälle työlle. Jos soittokuntoiset nuotit jäisivät yliopistojen uumeniin, muusikot tuskin löytäisivät niitä. Yksi syy lukupäiville onkin, että pimentoon jääneet teokset tuodaan soittajien tietoon.

Kakofonia täyttää salin, kun Helsingin kaupunginorkesterin muusikot tapailevat viime hetkellä läpi Ida Mobergin, Heidi Sundblad-Halmen ja Ingeborg von Bronsartin teosten kohtia.

Orkesteri on kerääntynyt torstaina Musiikkitalon konserttisaliin ensimmäiseen lukupäivään, jonka aikana soitetaan läpi 1800- ja 1900-luvuilla eläneiden naismuusikkojen unohdettuja teoksia.

Teokset on saatettu esittää joskus useita vuosikymmeniä sitten. Sen jälkeen ne on unohdettu, eivätkä ne ole vakiinnuttaneet paikkaansa suomalaisten orkesterien ohjelmistoissa.

HKO:n ylikapellimestari Susanna Mälkki tarttuu tahtipuikkoonsa ja alkaa johtaa Ida Mobergin Orkestersvit-teosta (Orkesterisarja). Osien välissä Mälkki muistuttaa soittajia seuraavan osan tahtilajista ja kertausmerkeistä.

Harjoitukset vaikuttavat ulkopuolisen silmin täysin tavallisilta. Lukupäivä kuitenkin eroaa tavanomaisesta klassikkojen työstämisestä.

Vakio-ohjelmistojen teokset on moneen kertaan soitettu läpi, ja teoskohtaiset käytännöt nuotteihin jääneistä painovirheistä fraseerauskäytäntöihin ovat lähtökohtaisesti muusikoiden tiedossa.

”Tässä on lähdetty workshop-idealla liikkeelle. Ikään kuin olisimme tekemässä kantaesitystä, vaikka teokset ovat vanhoja”, Mälkki kertoo.

Nuottien käsikirjoitusten tutkiminen on ollut salapoliisin työtä, sanoo tutkija Nuppu Koivisto-Kaasik. Valmista mappia naisten säveltämistä teoksista tai naissäveltäjistä ei ole, vaan arkistoja kaivelemalla tietoa on löytynyt pala palalta.

Lukupäivä on osa tieteitä ja taiteita yhdistävää HUOM-hanketta, joka keskittyy historian unohtamaan orkesterimusiikkiin.

Hankkeessa on mukana useita eri tahoja tutkimussektorilta musiikkikustantamoon.

Viime syksynä HKO:n intendentti Aleksi Malmberg, Susanna Mälkki sekä Helsingin yliopiston tutkija Susanna Välimäki alkoivat tarkastella, mitä teoksia HKO on soittanut historiansa aikana. Tavoitteena oli löytää unohdettuja helmiä.

Stemmoja ei kuitenkaan voitu napata suoraan arkistosta nuottitelineille.

Miksi ei?

Mälkin mukaan vuosikymmeniä sitten sävelletyistä teoksista ei välttämättä ole edes olemassa varsinaisia nuotteja vaan pelkkiä käsikirjoituksia. Nuotit voivat myös olla liian huonossa kunnossa, jotta niistä saisi selvää.

Siksi helmien kohdalla pitää varata aikaa myös nuottien puhtaaksi piirtämiselle.

Tavoitteena on, että orkesterilla on kolmivuotisen hankkeen aikana kaksi lukusessiota vuodessa. Niiden aikana orkesteri soittaa läpi teokset ja tekee raakataltioinnit.

Nuottien ja raakataltiointien avulla myös muut orkesterit voivat tutustua unohdettuihin teoksiin matalammalla kynnyksellä. Kaupallisista levytyksistä ei kuitenkaan ole kyse.

”Jos olisi kaupallinen levytys, niin olisi ainakin 25 mikrofonia enemmän”, Mälkki toteaa.

Osa teoksista päätyy lopulta Helsingin kaupunginorkesterin ohjelmistoon. Esimerkiksi Ingeborg von Bronsartin Jery und Bätely -oopperan alkusoitto kuullaan joulukuun konsertissa.

Hankkeen keskiössä on musiikki, joka on syystä tai toisesta jäänyt historiassa polun varrelle.

Osansa asiassa lienee asenneilmapiirillä. Esimerkiksi Sundblad-Halmeelle ehdotettiin oman naisorkesterin perustamista, sillä 1930-luvulla naismuusikoiden ja -kapellimestarien katsottiin olevan kiusallisia häiriötekijöitä orkesterien miehille.

Mälkin mukaan tavoitteena ei ole protestiliikkeen omaisesti kyseenalaistaa kaanonia vaan rikastaa käsitystä historiasta.

”Kaikilla kolmella säveltäjällä on suuri tuotanto, mutta silti heidän nimensä on jäänyt monista paikoista mainitsematta. Se on aika hätkähdyttävää,” Mälkki toteaa.

Vielä ei olla päätetty, miten monen eri säveltäjän teoksia vuosien aikana käsitellään.

Kun orkesteri on saanut soitettua kertaalleen läpi Ida Mobergin Orkestersvit-teoksen, on aika tarttua yksityiskohtiin. Oliko oikea sävel a vai as, puuttuiko viuluilta nuoteista crescendo-merkki? Soittajat kirjoittavat huomiot talteen.

Tässä teoksessa niitä ei kuitenkaan ole paljoa, sillä nuotit on saatu Mälkin mukaan yllättävän hyvään kuntoon, ja muusikot ovat harjoitelleet stemmansa hyvin. Jo seuraavana päivänä on aika tehdä raakataltioinnit.

Kapellimestari Susanna Mälkin mukaan torstaina soitetun kolmen säveltäjän teosten nuotit on saatu kerralla yllättävän hyvään kuntoon. Painovirheiden tarkastelua ei tarvinnut paljoa tehdä, vaan orkesteri pääsi heti keskittymään musiikin tulkitsemiseen.

