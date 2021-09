”Joskus mietin, että kylläpä piirsin ihan hemmetin hirveän kuvan Meksikosta – sehän on kuin Francis Baconin kauhumaalaus.”

Fernanda Melchor (s.1982), istuu hehkuvassa auringon valossa Helsingin keskustakirjaston Oodin kahvilassa ja myöntää, että hänen juuri suomeksi ilmestynyt romaaninsa Hurrikaanien aika (Temporada de huracanes, suom. Emmi Ketonen) on brutaali teos, eikä millään tavalla koko totuus hänen kotimaastaan. Meksiko on 120 miljoonan ihmisen asuttama valtava maa, jonka sisällä on useita eri maailmoja.