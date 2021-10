Romaanin tapahtumat jakautuvat Italiaan ja Venetsiaan sekä kiinalaisomistukseen päätyvään hotelliin nimeltä Grand Hotel Europa.

Ilja Leonard Pfeijffer: Grand Hotel Europa. Suom. Sanna van Leeuwen. Gummerus. 597 s.

Tekipä hyvää lukea kirja, johon en hullaantunut. Ja miksi teos, jota en peukuta, ei voisi olla hyvä, jopa erinomainen? Grand Hotel Europa saattaa olla, tavallaan.

En mielelläni tartu teoksiin, joiden kääre­paperissa lukee ”suosittu”, ”menestys­kirjailija”, ”koukuttava”, ”kansainvälinen”, ”myydyin” tai ”lukuromaani”. Järkevää selitystä asenteelle ei ole. Makuu­huoneen tavoin kirja on yksityisalue.

Ilja Leonard Pfeijffer (s.1968) on syntyjään alanko­maalainen. Sittemmin hän on italialaistunut ja julkaissut nykyisestä koti­kaupungistaan Genovasta romaanin La Superba (2013).

Siihen viitataan usein tässäkin romaanissa. Edellinen romaani käsitteli pakolaisuutta, jälkimmäinen organisoitua, tuottavaa joutilaisuutta: massaturismia.

Lukijalle kerrotaan auliisti käsillä olevan romaanin syntyvaiheista. Ollaan siis autofiktiivisen selfie-ajan Minä-Minä-maassa. Etenkin keskiluokkaisen euroäijän panokuvaelmat sekä huvittavat että haukotuttavat.

Syynä fiilikseen voi olla Tuuve Aron revakka ideasmoothie Kalasatama (2020). Aron ilmausta lainaten: kirjan päähenkilön aktihetkiä voi hyvinkin jäykistää ”heterouteen vangittujen kauhu”.

Jokainen aikakausi lemmiskelee omaan tyyliinsä. Himollakin on trendinsä. Niitä erittyy myös taiteeseen. On selvää, ettei seksi kestä aikaa. Tämän romaanin seksi on museaalista.

Romaanin haahuilevat tapahtumat jakautuvat Italiaan ja Venetsiaan sekä kiinalaisomistukseen päätyvään hotelliin nimeltä Grand Hotel Europa.

Konservatiivisen Pfeijfferin Kiina-fobialla on yli satavuotiset eurooppalaiset perinteet. Aikoinaan puhuttiin ”keltaisesta vaarasta”. Asenteen olemus oli psykologinen. Nyt epäluulo on bisnesmielistä. Kommunistinen kapitalismi on haastanut ns. liberaalin kapitalismin.

Romaanin hotelli tyylitellään paremmaksi, kiinalaista eurokuvaa vastaavaksi. Ensimmäiseksi rakennetaan englantilainen pubi.

Pfeijfferin romaani kuuluu hotellitarinoiden lajityyppiin. Thomas Mannin Taikavuori (1924) ja Vicki Baumin Loistohotelli (1929) ovat vakiintuneita esimerkkejä rajatun ja ritualisoidun tilan juoniperinteestä.

Myös Wes Andersonin sarjakuvamainen elokuva The Grand Budapest Hotel (2014) taitaa kummitella taustoissa. Alkaen kirjan eri kieliversioiden brändätystä piccolo-aiheisesta kansikuvasta.

Pfeijfferin sokkelohotelliin on ympätty myös viktoriaaninen ns. ”hullu nainen ullakolla” -juonikuvio. Se taas niveltyy Dan Brown -tyyppiseen sivujuoneen. On jopa kivinen kirjain, jota painamalla avautuu uusi käänne kadonneen Caravaggio-maalauksen arvoitukseen.

Pfeiffer on älykäs ja sanataiteellisesti pitkälle edennyt kirjailija, ilman muuta. Tylsää, että tämän romaanin viihdyttävimmiksi ja jännittävimmiksi tarkoitetut ainekset ovat silti näin puuduttavia.

Miksi sitten Grand Hotel Europa ansaitsi tulla julkaistuksi suomeksi? Koska se liittyy Jean Baudrilladin, Umberto Econ ja Milan Kunderan esseistiseen perinteeseen.

Kun romaani tämän tästä muuttuu aneemisesta fiktiosta vereväksi faktaksi, se yllättää ja tempaa mukaansa kuin trilleri. Kirjailijan fossiilista vapaa-ajan viettoa ja planeetan halpuuttamista koskevat havainnot voisi julkaista eripainoksena.

Kiihdytetty elintaso ja minän yliannostelu ovat myrkyllinen yhdiste. Grand Hotel Europa väittää, että kulutuskapitalistisen logiikan ja elämysjahdin pyörittämä arki on tolaltaan. Lisäarvoihin ja kasautumiseen perustuva rahastava maailmankuva on nyrjähtänyt. Meidän jälkeemme vedenpaisumus.

Pfeijffer on hurmaava kulttuuripessimisti. Euroopan rappioitumista manaavissa visioissaan romaani kytkeytyy läntisen maailmankuvan kantavaan myyttiin: dekadenssin ja lopunaikojen lumoon. Kirjailija paasaa kuin Vanhan testamentin profeetta tai länsimaiden perikatoa povannut Oswald Spengler.

Jos viihde on oopiumia kansalle, Pfeijffer yrittää tarjoilla aatehistoriallista katkaisuhoitoa.

Pfeijfferin mukaan Eurooppa on muun maailman (lue: Aasian) museokohde ja teemapuisto. Savupiipputeollisuuden jälkeen jyllää finanssi- ja perinneteollisuus. Uudet Wau! -museot perustuvat turismiin ja museokauppoihin, eivät tieteisiin.

Teoksen esiin nostama ajatus Euroopan puolitoista vuosisataa kestäneestä valtakaudesta ja toiseen maailmansotaan lopahtaneesta uhosta tuntuu uskottavalta. Eurooppamme oli myös kolonialismin, pitelemättömän industrialismin ja tuhoamisleirien helvetinkone.

Euroopan lopusta luennoi romaanissa rappiohotellin asukki Patelski, Thomas Mannin Taikavuori-romaanista tuttujen Leo Naphtan ja Ludovico Settembrinin hybridiversio.

Patelski, kuten kaikki muutkin romaanin henkilöt, on puhuva pää. Näin lausahtelivat myös 1700-luvun valistuskirjallisuuden paperihenkilöt. Pfeijffer kuoppaa eurooppaansa kursaillen.

Ehkä ”eurooppalaisuus” onkin muistin palvontaa ja kansallishistoriana tunnettuja muistorituaaleja? Romaanin loppua kohden lukijakin huomaa lohdukseen, miten purukumimainen käsite ”Eurooppa” on. Vuosisataisesta jauhamisesta huolimatta aromeja irtoaa moneen makuun.

Avajaispäivän vieraita Damien Hirstin Treasures From The Wreck Of The Unbelievable -näyttelyssä Venetsiassa huhtikuussa 2017. Kohunäyttely oli kahdessa eri paikassa, Punta della Doganassa ja Palazzo di Grassissa, jossa oli kuvan veistos Demon with Bowl, korkeus 18,2 metriä.

Romaani ei olisi näin onnistunut, ellei se yllättäen huipentuisi Damien Hirstin Venetsiassa esillä olleen (2017) Treasures from the Wreck of the Unbelievable -näyttelyspektaakkelin analyysiin.

Hirstin teosten materiaalit olivat pronssia, kultaa, hopeaa, jadea ja Carraran marmoria. Kymmenen vuotta valmistellun näyttelyn valmisteluun osallistui ainakin satapäinen tiimi. Kustannukset liikkuivat 100 miljoonan euron tietämissä.

Näyttely esitteli keksityn ja muka ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen ajanlaskun haaksirikkoutuneen Apistos-laivan hylyn taideaarteita.

Pfeijfferin Hirst-analyysi on vaikuttava. Lukija lähes uskoo, että Hirstin spektaakkeli saattaa olla länsimaisen taidehistorian välitilinpäätös.

Romaanin päähenkilöiltä loppuu Eurooppa. Uusi paranneltu virtuaaliversio löydetään fossiili-imperiumin pääkaupungista, Abu Dhabista. Sinne on perustettu Uusi Louvre Pariisista vuokrattuine taidetavaroineen.

Varotoimenpiteistä huolimatta museon lasisaumoista tihkuu pölyä. Myös öljyllä ostetun (ja todennäköisesti epäaidon) Leonardo da Vincin maalauksen päälle.

Ovelasti kirjailija saa arabien taideparatiisin näyttämään Damien Hirstin taideshowlta.

Loppujen lopuksi Grand Hotel Europa päättyy kuin Pier Paolo Pasolinin romaani Teoreema (1968), autiomaahan. Tarinan viimeinen sana on ”Aavikolla”.

Aidoin Eurooppa on kangastus.

