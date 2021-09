Ahti Vänttinen on työskennellyt ammattijärjestössä jo 31 vuotta.

Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen on ”Union Man” ja ylpeä siitä, kuten Neil Young laulaa kappaleessaan. Vänttinen on ylpeä myös liiton omasta klubista, vasemmalla heijastuvasta G Livelabista, joka avattiin Yrjönkadulle tasan viisi vuotta sitten.

”Sietämätön tuo lorina”, pahoittelee Suomen muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen viidennen kerroksen työhuoneessaan Yrjönkadun kulmassa. Talon huoltohenkilön pitäisi tulla taas ilmaamaan lämpöpatterit.

Tosin Vänttinen ei huomaa ääntä enää silloin, kun on yksin. Melkein kaikkeen voi tottua.

Mutta lorinan voi tulkita toisinkin. Muistutukseksi siitä, että kaikki virtaa, eikä mikään pysy paikallaan.

Viime aikoina Ahti Vänttisellä ei olekaan ollut juuri muuta, mihin luottaa, mitä parempaan tulevaisuuteen tulee.

Koronapandemia ja kulttuurialan hämmentävän käsittämättömiksi muuttuneet rajoitukset ovat koetelleet poikkeuksellisen ankarasti muusikkoja ja muusikkojen ammattijärjestön jäseniä jo puolitoista vuotta. Käytännössä vieneet monilta elinkeinon, jopa elämän ydinsisällön.

”Viestinnällisesti Muusikkojen liiton pitäisi tietysti olla läsnä koko ajan. Mutta me olemme olleet jonkin aikaa tilanteessa, jossa on vaikea keksiä uusia näkökulmia ja uusia perusteluja. Kaikki on sanottu moneen kertaan, eikä juuri mikään tunnu menevän perille”, huokaa Ahti Vänttinen.

Liiton puheenjohtajana hän on muun muassa kirjoittanut, vedonnut ja ottanut kantaa sekä keskustellut, kokoustanut ja osallistunut kuulemisiin. Mutta lopulta ”aika laihoin tuloksin”.

”Tämä on ollut työhistoriani turhauttavin puolitoista vuotta. Todella kurjaa on ollut myös havaita, että päättäjät puhuvat kulttuurista ja kulttuuriväestä usein jonain muuna. Jonain irrallisena lohkona, joka ei ole yhteiskunnan osa.”

Vänttisellä on muusikkojen asemaan paljon kokemuksellista näkökulmaa, sillä hän on työskennellyt itsenäisen Suomen ikäisessä Suomen muusikkojen liitossa 31 vuotta, joista 20 vuotta puheenjohtajana.

Puheenjohtaja on käytännössä myös toiminnanjohtaja, sillä vajaan neljän tuhannen jäsenen SAK:laisella ammattijärjestöllä ei ole sellaista erikseen.

Lahdessa syntyneen ja varttuneen Vänttisen päätyminen järjestötöihin oli yllätys jopa hänelle itselleen.

Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Raimo Vikström oli saanut vihiä oikeustieteen opintojaan lopettelevasta kolmekymppisestä Vänttisestä ja pyysi käymään. Tarjolla oli kesälomasijaisuus, joka jatkui syksyllä vakituisena.

”Työ tuntui heti alusta omalta ja merkitykselliseltä. Juristin koulutus ikään kuin loksahti paikalleen todellisuuteen.”

Kotiutumiseen ja mielekkyyteen vaikutti varmaan Vänttisen musiikillinen perehtyneisyys, vaikka ilman muodollista koulutusta. Hän opetti opiskeluaikana musiikkilukioissa ja soitti bassoa useissa yhtyeissä – oli puoliammattilainen.

Vänttisen työhuoneessa onkin käden ulottuvilla neljä kitaraa ja kaksi vahvistinta, mutta ei minään muistoesineinä. Polkupyöräilyn lisäksi hän harrastaa kielisoittimia.

”Yritän soittaa kitaraa joka päivä vähän, ja olenkin löytänyt siihen uutta kulmaa ilman ammatillista rasitetta.”

Vänttisen toinen musiikillinen harrastus kiertyy musiikkiteknologiaan, joka on kiinnostanut häntä ”aina luvattoman paljon”, kuten liiton Muusikko-lehteä lukeneet saattavat muistaa.

Hän kirjoitti siihen varsinaisen vastuualueensa ohella vuosia soittimista ja laitteista sekä tekniikan kehityksestä.

Kokemukset muusikkona ja teknologian harrastajana olivat hyödyksi, kun Muusikkojen liitto alkoi suunnitella omaa klubia, joka avattiin elokuussa 2016 nimellä G Livelab. Se remontoitiin Yrjönkadun kulmatalon katutasoon, matalaan ikkunaseinäiseen liikehuoneistoon.

”Nimen vihjaamasti G Livelab oli ja on laboratorio. Saako tuollaisenkin tilan toimimaan mille tahansa musiikille sekä muusikkojen että kuuntelijoiden parhaaksi.”

Ja saihan sen: 240-paikkaisen klubin ainutlaatuinen äänentoistojärjestelmä on kerännyt kiitoksia ulkomaita myöten. Vastaanotosta rohkaistuneena Muusikkojen liitto avasi kesällä 2019 toisen G Livelabin Tampereelle ja nyt on kaavailuissa kolmas, mahdollisesti Turkuun.

Samalla ovat vähentyneet ihmettelyt siitä, kuuluuko muusikkojen työtilaisuuksien järjestäminen myös Muusikkojen liitolle.

”Historiasta huomaa, että muusikkojen liitot ovat vastustaneet kaikkialla maailmassa muutoksia, usein toki suojellakseen jäsenistöään. Me ajattelimme, että voisimmeko tällä omalla sadan vuoden historialla ryhtyä myös konkreettisesti edistämään elävää musiikkia.”