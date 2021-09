Elokuvafestivaalin ohjelmisto ehti vanhentua. Alun perin tapahtuma piti pitää jo marraskuussa 2020.

Suurkaupungissa on alkamassa väkivaltainen vallankumous elokuvassa New Order. Tieteistarinan piti olla Night Visionsin avajaiselokuva.

Elokuvafestivaali Night Visions perutaan. Helsingin Kinopalatsiin suunniteltua tapahtumaa siirrettiin seitsemän kertaa, mutta nyt järjestäjät kokivat ohjelmiston vanhentuneen. Alun perin festivaali oli määrä järjestää jo marraskuussa 2020.

Festivaalin avajaisnäytökseksi oli suunniteltu meksikolais-ranskalaista tieteiselokuva New Orderia, jonka näytös piti järjestää 18. elokuuta erityisjärjestelyillä.

”Yksi festivaalin keskeisimmistä missioista on ennennäkemättömien uutuuselokuvien tuominen suomalaisyleisön ulottuville. Se ei toteudu, kun sisällöt seisovat hyllyllä lähes vuoden ajan viranomaispäätösten vuoksi ja ehtivät sinä aikana saapua tarjolle esimerkiksi kansainvälisten suoratoistojättien palveluihin”, festivaalijohtaja Mikko Aromaa sanoo tiedotteessa.

Festivaali kertoo perumisen syyksi Etelä-Suomen aluehallintaviraston rajoitukset.

”Koska Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa toteuttama elinkeinorajoitustoiminta on niin lyhytjänteistä ja ennakoimatonta, tapahtumakokonaisuuden peruuttaminen kokonaan on tällä hetkellä ikävä kyllä ainoa mahdollinen vaihtoehto. Yli yhdeksän kuukautta jatkunut täydellinen epävarmuus on nyt kasvanut kestämättömäksi ennen kaikkea yleisön näkökulmasta”, Aromaa sanoo.

Festivaalin ohjelmiston elokuvista on tarkoitus järjestää yksittäisiä näytöksiä. Näiden toteutuminen on kuitenkin kiinni rajoitusten vapautumisesta, tapahtuma tiedottaa.

Vuonna 1997 perustetussa Night Visionsissa käy yli 14 000 kävijää vuosittain. Festivaali on Pohjoismaiden suurin fantasiaan, kauhuun, scifiin ja toimintaelokuviin keskittynyt elokuvatapahtuma.