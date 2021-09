Abban edellinen studioalbumi The Visitors on julkaistu vuonna 1981.

Ruotsalainen superyhtye Abba tekee paluunsa. Yhtye on tiedottanut asiasta tänään kello 20 Suomen aikaa. Abban muodostavat Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad ja Björn Ulvaeus.

Paluun yhteydessä bändi on julkaissut kaksi uutta kappaletta I Still Have Faith In You ja Don’t Shut Me Down. Uutta musiikkia on luvassa vielä lisää tämän vuoden aikana: 5. marraskuuta julkaistaan Voyage-niminen kokonainen uusi albumi. Albumi on nauhoitettu Anderssonin studiolla Tukholmassa.

Voyage on ensimmäinen uusi studioalbumi Abbalta 40 vuoteen. Edellinen studioalbumi The Visitors julkaistiin vuonna 1981. Seuraavana vuonna yhtye ilmoitti jäävänsä tauolle, eikä se ole tehnyt kunnon paluuta kertaakaan sen jälkeen.

Abba kuuluu kiistatta maailman menestyneimpiin yhtyeisiin. Se on myynyt arviolta 400 miljoonaa levyä. Vuosina 1972–1982 aktiivisesti toiminut bändi oli aikansa suurnimi, mutta suosio on jatkanut kasvamistaan aktiiviuran loppumisen jälkeen.

1990-luvulla yhtyeeltä julkaistiin kokoelmalevy Abba Gold, josta tuli jättimenestys. Britanniassa se on kaikkien aikojen toiseksi myydyin albumi yli 5,5 miljoonalla kappaleella. Uudella vuosituhannella yhtyeen biisien suosiota on entisestään lisännyt vuonna 1999 ensi-iltansa saanut Mamma Mia! -menestysmusikaali ja sen pohjalta tehdyt elokuvat.

Abban paluu on yksi populaarimusiikin merkittävimmistä comebackeista, jota yhtyeen fanit ovat toivoneet pitkään.

Torstaina julkaistujen uusien kappaleiden ja marraskuussa julkaistavan uuden levyn lisäksi luvassa on myös paluukonsertti, joka järjestetään Lontoossa 27. toukokuuta 2022.

Konsertti järjestetään Lontoon olympiapuistoon rakennetussa Abba Arenaksi nimetyssä tilassa, joka on rakennettu tätä tarkoitusta varten. Tilaan mahtuu 3­000 ihmistä.

Luvassa ei ole perinteistä konserttia, jossa yhtyeen jäsenet nähtäisiin omana itsenään fyysisesti lavalla, vaan show toteutetaan niin sanottuna hologrammikonserttina, kuten on jo etukäteen julkisuudessa ennakoitu. Abba Voyage -nimistä esitystä kutsutaan tiedotteessa ”digitaaliseksi livekonsertiksi”.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Abban jäsenistä nähdään lavalla eräänlaiset hologrammiversiot: niin sanotut ”Abbattaret”, eli Abban jäsenet nuorempina versioina itsestään. Projektia on rakennettu pitkään, ja bändin jäsenien liikeratoja ja esiintymis- sekä kävelytyylejä on ollut mallintamassa 850-henkinen tiimi.

Digitaalisesti esiintyvien Abba-hahmojen lisäksi lavalla kuullaan 10-henkistä livebändiä.

Björn Ulvaeuksesta, Agnetha Fältskogista, Anni-Frid Lyngstadista ja Benny Anderssonista nähdään livekonsertissa ”Abbattaret”.

Digitaalisesti tuotetut ”Abbattaret” ovat bändin nuorempia versioita itsestään.

Abba aloitti paluullaan vihjailun virallisesti viime viikolla, kun yhtye julkaisi uudet nettisivut ja uudet sosiaalisen median kanavat, joiden otsikkona luki ”Abba Voyage”. Julkaisuissa vihjattiin, että Abba tiedottaa jotain suurta 2. syyskuuta.

Abban paluusta, uusista kappaleista ja suunnitellusta hologrammikonsertista on huhuttu jo vuosia. Vuonna 2018 yhtye ilmoitti tekevänsä hologrammikiertueeseen liittyen uutta musiikkia.

Sittemmin paluu on viivästynyt, mutta viime keväänä Björn Ulvaeus antoi viimein lupaavan lausunnon. Ulvaeus kertoi australialaiselle The Herald Sun -lehdelle, että yhtye julkaisee ”takuuvarmasti” musiikkia jossain vaiheessa vuotta 2021.

Abba saapui Helsinkiin 20. tammikuuta 1975. Samana iltana yhtye esiintyi Finlandia-talossa.

Paluun yhteydessä julkaistussa tiedotteessa kaikki neljä Abban jäsentä kertovat olevansa äärimmäisen innoissaan paluusta. Tiedotteessa he kertovat, että suurin syy paluulle oli päästä järjestämään ”oudoin ja spektaakkelimaisin konsertti mikä on kuviteltavissa”. Bändin jäsenet kertovat odottavansa sitä, että voivat istua Lontoossa areenan takaosassa ja katsoa, kun heidän ”digitaaliset versionsa” esittävät heidän kappaleitaan lavalla.

Konsertin lisäksi nelikko on hyvin innoissaan myös siitä, että he ovat päässeet työskentelemään yhdessä studiolla ja tekemään uusia kappaleita.

”On vaikea sanoa, mikä minulle on ollut kaikkein nautinnollisinta tässä projektissa. Onko se ollut se, että olen päässyt kaikkien kanssa luomaan konserttia yhdessä vai onko se ollut se, että olemme päässeet studioon yhdessä 40 vuoden tauon jälkeen? Uskon, että Fridan ja Agnethan laulamisen kuulemista on vaikea päihittää”, Andersson sanoo tiedotteessa.

”Kun palasimme yhteen studiolla, minulla ei ollut mitään käsitystä, mitä odottaa. Mutta Bennyn studio on ollut niin mukava ja turvallinen ympäristö, ja ennen kuin huomasinkaan, nautin tilanteesta todella paljon! On vaikea uskoa, että viimein on tullut aika jakaa tämä koko maailmalle”, Fältskog sanoo.

Abba julkaisi torstaina myös uusia kappaleita Youtubessa: