Pedro Almodóvarin uuden Madres Paralelasin pääosissa nähdään Penelope Cruz, Milena Smit ja Aitana Sánchez-Gijón.

Venetsia

Venetsian elokuvajuhlat alkoivat keskiviikkona Pedro Almodóvarin paluulla. Espanjalaisohjaajan uuden Madres Paralelasin (”rinnakkaiset äidit”) pääosissa nähdään Penelope Cruz, Milena Smit ja Aitana Sánchez-Gijón.

Päähenkilöt ovat kaksi naista, jotka kohtaavat synnytysosastolla. Cruzin näyttelemä valokuvaaja edistää suvulleen tärkeää hanketta: isoisoisä makaa joukkohaudassa, jota ei ole löydetty eikä viranomaisten puolesta edes etsitty. Smitin esittämän nuoren äidin vaikeudet liittyvät etenkin hänen tunnekylmään omaan äitiinsä.

Tematiikka on Almodóvarille ominainen. Äitiys on ollut keskeisenä aiheena useissa hänen elokuvissaan. Yksityinen kasvaa yleiseksi, kun sukupolvien tarinat rinnastuvat toisiinsa.

”Nyt minua kiinnostivat epätäydelliset äidit”, ohjaaja kuvaili lehdistötilaisuudessaan.

"Aiempien elokuvieni äitihahmot perustuvat oman elämäni vahvoihin naisiin.”

Poliittinen sävy on Almodóvarille epätyypillisen selkeä ja jopa ajankohtainen sekä juonen kannalta erittäin merkityksellinen. Vaikka Espanjan sisällissodan päättymisestä on 82 vuotta, sen salaisuudet ovat edelleen kuuma puheenaihe. Keskustelu liittyy laitaoikeiston uuteen nousuun maassa, jossa oli vuosikymmenien ajan fasistinen diktatuuri.

Joukkohaudan uhrien tunnistaminen on poliittinen kysymys, monille häpeällinen tai ainakin kiusallinen.

”Espanjalla on yhä suuri moraalinen velka kadonneiden sukulaisille”, Almodóvar sanoi.

"Asia ei ole ohi, ennen kuin tämä velka on maksettu.”

Sama ajatus lausutaan Cruzin suulla myös elokuvassa, mutta liittyen myös tarinan almodóvarilaisittain lennokkaisiin ja melodramaattisiin ihmissuhdekäänteisiin.

Elokuva on Almodóvarin ja Cruzin seitsemäs yhteistyö. Ensimmäinen, Lihan värinä, valmistui jo 1997. Cruzilla oli vielä pieni, mutta tärkeä rooli. Jo siinä, 23-vuotiaana, Cruz näytteli äitiä. Vuonna 1999 ensi-iltaan tullut Kaikki äidistäni voitti parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin. Cruz esitti raskaaksi tullutta nunnaa.

Lehdistötilaisuudessa läsnä ollut Cruz kutsui Almodóvaria turvaverkokseen.

"Olen maailman onnekkain tyttö, koska olen saanut työskennellä hänen kanssaan niin monien vuosien ajan”, Cruz sanoi.

"Puhumme samaa kieltä. Olen hyvin vaativa ohjaaja, ja hän antaa minulle kaiken sen, mitä vaadin”, Almodóvar puolestaan kuvaili.

Cruz lisäsi päässeensä näyttelemään nimenomaan hyvin erilaisia ja häntä itseään hyvin vähän muistuttavia hahmoja sekä kertoi ohjaajan olleen joskus huolissaankin siitä, kuinka paljon hän näyttelijänä antaa rooleilleen.

"Joskus rooleja varten täytyy vain löytää itsestään jotain aivan uutta.”

Almodóvar näyttäisi elävän vahvaa luomiskautta. Hänen edellinen elokuvansa, laajasti yhtenä ohjaajan parhaista pidetty Kärsimys ja kunnia valmistui vain kaksi vuotta sitten. Välissä syntyi myös englanninkielinen lyhytelokuva The Human Voice.

Arviot ovat olleet erinomaisia. Varietyn Owen Gleibermanin mukaan elokuva on ohjaajansa paras yli 20 vuoteen. The Guardianin Xan Brooks piti elokuvaa aavistuksen Almodóvarin edellistä vähemmän hiottuna.

Seuraavaksi Almodóvar on jatkamassa pandemian katkaisemaa työtään ensimmäisen pitkän englanninkielisen elokuvansa parissa. Se perustuu Lucia Berlinin postuumisti julkaistuun novellikokoelmaan A Manual for Cleaning Women.

Madres Paralelasin Suomen-ensi-iltaa kaavaillaan alkuvuoteen 2022.

Suomesta Venetsiassa on mukana Teemu Nikin (vas.) elokuva Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia. Elokuvan pääosassa on Petri Poikolainen. Kuva elokuvan punaiselta matolta Tennispalatsissa 31. elokuuta.

Venetsiassa vahva kattaus

Venetsian 78. elokuvajuhlilla nähdään tänä vuonna maailmanensi-illat muiden muassa Ridley Scottin, Jane Campionin ja Pablo Larrainin uusista elokuvista. Ehkä odotetuin teos on kuitenkin Denis Villeneuven ohjaama spektaakkelitulkinta Frank Herbertin Dyyni-kirjoista. Se esitetään perjantaina ja saapuu Suomeen jo 17. syyskuuta.

Kristen Stewart näyttelee Larrainin Spencerissä prinsessa Dianaa. Scottiltä nähdään historiallinen The Last Duel.

Mukana on myös Giuseppe Tornatoren vuosia tekeillä ollut dokumentti Ennio Morriconesta. Suomesta ohjelmistoon on valittu Teemu Nikin ohjaama Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia.

Tapahtuma Venetsian Lidolla on järjestetty koronaturvallisesti muun muassa joko rokotuksia tai tuoreita testituloksia edellyttäen sekä maskipakolla. Toisin kuin heinäkuussa Cannesin elokuvajuhlilla, jokaista penkkiä ei täytetä, vaan näytössalien kapasiteetista on käytössä puolet.

Suurten amerikkalaiselokuvien määrä on poikkeuksellisen korkea ehkä siksi, että Hollywood-tuottajat karttoivat matkustamisen riskejä vielä keväällä Cannes-päätöksiään tehdessään ja toisaalta Netflixin näkyvän läsnäolon vuoksi. Campionin Power of the Dog on tehty Netflixille, samoin muiden muassa Paolo Sorrentinon uusi The Hand of God.