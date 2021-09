Jos et ole syysihminen, voi pimenevien iltojen aiheuttamaa turhautumista estää esimerkiksi hyvillä dokumenteilla, vaikuttavalla musiikilla ja leppoisalla hauskanpidolla.

Tulevan syksyn kiinnostavimpiin dokumenttisarjoihin kuuluu HBO:n kuusiosainen Music Box, jonka ensimmäinen osa julkaistiin jo heinäkuun lopussa. Woodstock 99: Peace, Love and Rage oli erittäin hyvin toteutettu kokonaisuus vuoden 1999 katastrofaalisesta festarista, jossa hädin tuskin aikuisikään päässeiden amerikkalaisten viha purkautui kaoottisena sekoiluna. Garret Pricen ohjaama dokumentti kertoo paitsi toistaiseksi viimeiseksi jääneestä Woodstockista, myös ylipäänsä siitä, miten tapahtuma kuvastaa hyvin vuosituhannen vaihteen asenneilmapiiriä ja populaarikulttuurin tilaa.

Kuluvana syksynä Music Box saa jatkoa, ja luvassa on amerikkalaiseen musiikkikenttään pureutuvia dokumentteja, jotka kuulostavat ainakin aiheidensa puolesta hyvin kiinnostavilta. Seuraavaksi vuorossa on laulaja Alanis Morrissetteen ja hänen Jagged Little Pill -hittilevyynsä paneutuva Jagged. Myöhemmin tulossa on muun muassa dokumentti tänä vuonna kuolleesta räppäristä DMX:stä.

Music Box, HBO Nordic

Ihanaa musiikkia

Suomessa on tänä vuonna julkaistu harmillisen vähän albumeja, jotka ovat jääneet parin viikon jälkeen itselläni pysyvämpään kuunteluun. Odotuksia on kyllä ollut, mutta harmillisesti osa julkaisuista on tuottanut pettymyksen. Tässä joukossa alkukesästä julkaistu Jesse Markinin Noir-levy on ilahduttava poikkeus. Huomaan edelleen palaavani viikoittain sen pariin, koska levyn tunnelma ja tyyliltään monipuoliset kappaleet tempaisevat mukaan yhä uudestaan.

HS:n kriitikko Oskari Onninen kuvaili Markinin levyä arviossaan ”ihanaksi musiikiksi”, ja se on aika lailla täydellinen kuvailu levystä. Se on musiikkia, jota pysähtyy aidosti kuuntelemaan sen sijaan, että biisit soivat taustalla samalla, kun tekee itse jotain aivan muuta. Korona-aikana itselläni ei ole ollut mahdollisuutta nähdä Markinia livenä, mutta tällä tietoa hän on tulossa Tavastialle joulukuussa. Siinä on jotain, mitä odottaa syksyn aikana, samalla kun kuuntelee mahdollisesti vuoden parasta kotimaista levyä.

Jesse Markin: Noir

Helppoa hömppää

Kiinnostavien dokumenttien ja vaikuttavan musiikin vastapainoksi syksyn edetessä on hyvä olla jotain mahdollisen helppoa viihdykettä päiville, jolloin ulkona sataa vettä vaakatasossa ja aurinkoa ei ehdi nähdä koko päivän aikana. Viime syksynä paras resepti tämän tylsyyden torjumiseen oli Playstation-konsolille julkaistu battle royale -tyyppinen moninpeli Fall Guys. Vietin viime vuoden loppupuolella monta pitkää iltaa ystäväni luona Fall Guysia pelaten ja virvokkeita nauttien.

Fall Guys on simppeliydessään yksi viime vuosien ilahduttavimmista konsolipeleistä. Siinä pitää kamppailla hölmön näköisellä hahmolla 59 muuta pelaajaa vastaan erilaisissa radoissa, joissa pitää muun muassa väistellä esteitä, juosta maaliin mahdollisimman nopeasti tai välttää tasanteelta putoamista. Pelissä on monta kierrosta, ja jokaisen jälkeen osa pelaajista putoaa pois. Finaalikierroksen voittaja saa mainetta ja kunniaa. En ole vielä kertaakaan voittanut yhtään Fall Guys -peliä, mutta tänä syksynä sekin päivä koittaa.

Fall Guys, Playstation 4 ja Microsoft Windows

Näitä kirjoja varattiin eniten 25. elokuuta–1. syyskuuta Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1. Jukka Viikilä: Taivaallinen vastaanotto

2. Durian Sukegawa: Tokuen resepti

3. Paolo Giordano: Jopa taivas on meidän

4. Jens Lapidus: Paratiisikaupunki

5. Sisko Savonlahti: Kai minä halusin tätä

6. Pete Suhonen: Naiset kuin muuttolinnut

Tietokirjallisuus

1. Oskari Saari: Tänään olen elossa: kuolevan miehen päiväkirja

2. Timo Soini: Yhden miehen enemmistö

3. Panu Rajala: Hannele, näyttelijä

4. Jyri Häkämies: Väistämättä

5. Kati Outinen: Niin lähelle kuin muistan

6. Julia Thurén: Kaikki kuluttamisesta: näin aloin käyttää rahojani paremmin