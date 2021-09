On ilahduttavaa, että muraaleja tekevät nyt ammattitaiteilijat, mutta paikan valintaan pitäisi kiinnittää yhä huomiota.

Modernisti Jorma Hautala, 80, on palkittu ja tunnettu taiteilija. Hän tekee abstrakteja maalauksia ja tietää väreistä suuressa mittakaavassa ehkä eniten maassamme.

Hautala on myös tehnyt vuosikymmeniä yhteistyötä arkkitehtien kanssa. Yksi esimerkki on Wärtsilän telakan värisuunnitelma 1970-luvulta: hänen apuaan pyydettiin arkipäiväisen teollisuusrakennuksen koon häivyttämiseen värien avulla kaupunkinäkymässä. Onnistunut tulos on edelleen nähtävissä Hietalahdessa.

Toinen esimerkki on Malmin aseman ylitse johtava kävelysilta, jossa pituusvaikutelmaa lyhennettiin Hautalan suunnitelmien mukaan.

Siksi on ilahduttavaa, että muraalien tuottamisella bisnestä tekevä yritys Upeart on nyt käyttänyt Hautalan asiantuntemusta.

Taideteosten toteutuksesta vastaa taiteilijatyöryhmä Heidi Katajamäki, Aleksi Liimatainen, Ilkka Iijalainen ja Aku Aalto.

Järvenpäässä on jo valmistunut kaksi suurta Hautalan suunnittelemaa seinämaalausta, ja tulossa on toiset kaksi teosta 1960-luvun kerrostalojen seiniin.

Muraaleja tehtailevalta yritykseltä on ollut hyvä liike kääntyä ammattilaisten puoleen. Jatkoa on tulossa ainakin valokuvataiteilija Santeri Tuorilta opiskelija-asuntolan seinään Turkuun.

Upeartin intresseissä on tietysti saada aikaan mahdollisimman paljon tuotantoa.

Kaupunkiympäristöstä huolehtiminen on taas kuntien kaavoittajien, julkisivuviranomaisten ja taidehankinta-asiantuntijoiden työ.

Yksittäisellä muraalilla on kokoaan suurempi vaikutus kaupunkiympäristöön. Näyttää siltä, ettei liiketoiminnassa usein tajuta tai kunnioiteta arkkitehtuuria ja historiaa.

Kymmenet, amatöörien tekemät muraalit ovat pahimmillaan häiritseviä ja ympäristöään heikentäviä töherryksiä, esimerkiksi Salossa viljasiilon tai Helsingissä Hotel Arthurin seinään toteutetut kukkakuvat.

Hautalankin teokset Järvenpäässä on toteutettu ennestään melko onnistuneeseen kaupunkiympäristöön. Neljä 1960-luvun taloa, joiden kadunpuoleisessa julkisivussa on niukasti ikkunoita, ovat oman aikansa kelvollista arkkitehtuuria. Myös vehreä pihaympäristö on suunniteltua ja huolella toteutettua.

Paikan valintaa olisi kannattanut vielä miettiä.

Jo puolen kilometrin päässä on ankeiden teollisuusrakennusten sekavia alueita, joissa kohentaminen, vaikkapa väliaikainen, olisi perustellumpaa.