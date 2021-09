Big Brotherin rasismi on puhuttanut aina ympäri maailmaa, ja sitä nähtiin viime keväänä Suomessakin: Nyt sarjassa on tapahtumassa pieni kumous Yhdysvalloissa

Tosi-tv-sarjan uusi kausi käynnistyy Suomessa samaan aikaan, kun Pohjois-Amerikan Big Brotherissa seurataan mustien kilpailijoiden salaliittoa, jolla on yksi ainoa tavoite.

Big Brother -sarjan uusi kausi käynnistyy Suomessa sunnuntaina, jolloin BB-talo saa taas uudet asukkaansa. Samaan aikaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa sarjan ympärillä jatkuu kiivas keskustelu rasismista ja median pyrkimyksistä muuttua aiempaa moniäänisemmäksi.

Ohjelmaformaattina Big Brother on usein ollut rasististen kohujen silmässä ympäri maailmaa, eikä välttämättä sattumalta, sillä kiistanalainen huomionhakeminen kuuluu ohjelman luonteeseen.

Tällä kertaa pohjoisamerikkalaisessa Big Brother ja rasismi -keskustelussa on uusi kulma. Nyt ohjelmassa esiintyviä mustia kilpailijoita arvostellaan sekä myös ihaillaan liittoutumisesta ja vehkeilystä muita kilpailijoita vastaan.

Kyse ei ole pelkästään tosi-tv-kilpailijoiden omasta juonittelusta vaan taustalla on ohjelmaa esittävän suuren CBS-kanavan merkittävä periaatelinjaus.

Käydään sitä ennen taustaksi läpi mikä Big Brother on. Ohjelmaformaatissa joukko kilpailijoita suljetaan taloon kilpailemaan tuntuvasta rahapalkinnosta. Heille keksitään erilaisia tehtäviä, ja heitä kuvataan 24 tuntia vuorokaudessa. Tätä kestää kuukausia, ja yksi kerrallaan kilpailijoita äänestetään ulos talosta ja koko ohjelmasta.

Genressään Big Brother on yksi tunnetuimmista, ja samalla ohjelman on myös nähty edustavan kaikkea sitä matalamielisyyttä mitä tosi-tv-konseptiin tulee.

Arvostelusta huolimatta ohjelma on suosittu ja elinvoimainen. Vuonna 1999 Hollannissa kehitettyä ohjelmaformaattia esitetään edelleen lokalisoituina versioina monissa maissa, ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa sarja on ehtinyt jo 23. tuotantokaudelle. Kausi alkoi kaksi kuukautta sitten ja viimeiset jaksot esitetään parin viikon kuluttua.

Aiemmista vuosista poiketen nyt käynnissä oleva Pohjois-Amerikan Big Brother -kausi on tuonut taloon poikkeuksellisen määrän mustia kilpailijoita. Se ei ole sattumaa.

Ohjelmaa esittävä CBS-kanava päätti Black Lives Matter -liikehdinnän jälkimainingeissa viime vuonna sitoutua ohjelmaperiaatteisiin, joissa otetaan huomioon monimuotoisuus sekä aiheissa, ohjelmien tekijätiimeissä ja esiintyjävalinnoissa.

Käytännössä Big Brotherin kohdalla se tarkoitti sitä, että ohjelman osallistujavalintaan kiinnitettiin huomiota eri tavalla kuin aiemmin: kilpailijoista vähintään puolen pitää edustaa amerikkalaisittain ilmaistuna people of color -ryhmää. Käsitettä vastaa Suomessa lähinnä termi rodullistettu.

Päätöksen taustalla oli vääristymä: valkoisten osallistujien osuus oli ollut erityisen suuri juuri CBS:n suosituissa tosi-tv-ohjelmissa eli sellaisissa kuten Big Brother sekä Amazing Race, Survivor ja Love Island.

Uudella ilmeellään CBS:n tosi-tv-ohjelmat pyrkivät olemaan sitä mitä lupaavat eli realitya, eli vastaamaan todellisuutta.

Big Brother on historiansa aikana joutunut useaan otteeseen tikunnokkaan juuri rasismipuheiden vuoksi.

The New York Times kiinnitti huomiota ohjelman rasistiseen sisältöön vuonna 2013. Lehti muistutti, että kiusaaminen on olennainen osa Big Brotheria, mutta huomautti samalla, miten mustat kilpailijat olivat valkoisia heikommassa asemassa. Ohjelmassa oli tuolloin rasistisesti käyttäytynyt kilpailija, jonka puheista CBS irtisanoutui alkaen esittää ennen ohjelmaa tekstiplanssia, jossa todettiin että ohjelmassa sanottu ei vastaa yhtiön kantaa.

Keskustelu kääntyi tuolloin myös osittain ohjelmaformaatin eduksi, sillä vaikka puheet ruudussa olivat rumia, Yhdysvalloissa usein hyssytelty rasismi tuli tv:n katsojille näkyväksi. Big Brotheria on nimittäin kritisoitu Yhdysvalloissa myös siitä, että rasistista käytöstä on pyritty pehmittämään leikkaamalla sitä pois tai paljastamalla siitä vain osia.

The New York Times huomautti tuolloin myös, miten ohjelman ensimmäisellä kaudella Pohjois-Amerikassa vuonna 2000 talosta äänestettiin ensimmäisenä ulos juuri musta kilpailija.

Samoin kävi tänä vuonna Suomessa, kun Big Brotherista järjestettiin julkkisversio. Ensimmäisenä äänestettiin ulos musta kilpailija.

Rasismi on noussut pintaan myös muiden maiden Big Brotherissa. Vuonna 2007 ohjelman brittiversion katsojat hermostuivat tapaan, jolla ohjelmassa mukana ollutta intialaista elokuvanäyttelijää kohdeltiin.

Viime vuonna ohjelman Ruotsissa tuotetussa versiossa kaksi kilpailijaa määrättiin ulos talosta juutalaisvihan vuoksi ja myöhemmin yksi kilpailija sai varoituksen rasistisesta nimittelystä.

Ohjelman nyt pyörivästä ja uusien ohjelmaperiaatteiden alla tehdystä amerikkalaisesta versiosta on kirjoitettu toisentyyppisiä otsikoita. Päärooliin ovat nousseet ohjelmassa mukana olevat nuoret, jotka ovat liittoutuneet keskenään.

Ryhmä on saanut nimekseen mustaan kulttuuriin viittaavan nimen The Cookout, ja siihen lasketaan kuuluvan kuusi kilpailun osallistujaa. Liittouma syntyi heti ohjelman ensimmäisellä viikolla, ja he ovat onnistuneet pitämään juonen salassa muilta kilpailijoilta.

Talon 16 asukkaasta puolet on jo häädetty ulos, mutta mustien kuusikosta kaikki ovat edelleen mukana kisassa. Ensimmäisenä kotiin tervemenneeksi toivotettiin miekkonen, joka lähtiessään totesi, että hänen kaltaisensa – ”vatsalihaksensa treenanneet valkoiset jäbät” – saavat lähteä aina ensimmäisinä.

The Cookout -kuusikon ilmeisenä strategiana on pelata ensin muut ulos talosta, ja siirtyä sen jälkeen ratkomaan 750 000 dollarin rahapalkinnon kohtalosta keskenään.

LIittouma on herättänyt ohjelmaa seuraavissa keskustelua puolesta ja vastaan. Toisten mukaan on ymmärrettävää, että mustat liittoutuvat ohjelmassa keskenään, kun vuosien ajan vastaavia liittoja on nähty valkoisten juonimina.

Toisten mukaan taas The Cookout -ryhmän jäsenet sortuvat samaan mihin valkoiset kilpailijat ohjelmassa aiemmin: käänteiseen rasismiin.

Kolmannet ovat ihmetelleet, miten ohjelman häätöäänestysten jälkeisissä haastatteluissa asiaa ei käsitellä lainkaan.

Tällä hetkellä Pohjois-Amerikan BB-talossa on jäljellä kahdeksan kilpailijaa, ja heistä enää yksi on valkoinen. Hän on alkanut epäillä, ainakin Entertainment Weekly -sivuston jaksoanalyysin mukaan, jonkinlaisen liittouman olevan hiljaa olemassa.

Jos 1970-luvulla arveltiin, että vallankumousta ei televisioida, niin 2020-luvulla televisio yrittää saada kulttuurin kumouksesta palasen itselleen.

Mustien BB-kilpailijoiden liittoumalla on nimittäin yksi ainoa yhteinen tavoite: saada ohjelmalle sen historian ensimmäinen musta voittaja.

Helsingin Sanomat ja Big Brotheria Suomessa esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma Media Finland -konserniin.