Elokuvan näyttelijävalinnoista kerrotaan myöhemmin.

Ohjaaja Aleksi Delikouras suunnittelee elämäkerrallista elokuvaa suomalaisesta viihteentekijästä Pertti ”Spede” Pasasesta. Asiasta kertoo tekijöiden tiedote.

Elokuva on suunnitteluvaiheessa eikä sen näyttelijävalinnoista ole tietoa. Elokuvalla ei ole tässä vaiheessa myöskään Suomen elokuvasäätiön tuotantotukipäätöstä.

Spede Pasanen aloitti uransa radiossa ja suuren yleisön suosikki hänestä tuli tuottamiensa Uuno Turhapuro -elokuvien ja tv-sarjojen Spede Show ja Speden Spelit myötä. Pasasen tuottama Uuno Turhapuro armeijan leivissä on yksi kaikkien aikojen katsotuimmista suomalaisista elokuvista.

Pasanen (1930–2001) oli myös kiistelty persoona, joka vaati julkisuudessa vaati kovaäänisesti tukea omille hankkeilleen.Tekijöiden tiedotteen mukaan elokuva keskittyy kertomaan ”Pertti Pasasen innovatiivisinta kautta 1960-luvulta Uuno Turhapuro -elokuvien läpimurtoon ja seuraa kulissien takana hänen väsymätöntä taisteluaan viihteen puolesta ajan elokuvataidepiirejä vastaan”.

Vuonna 1990 syntynyt Aleksi Delikouras on aiemmin ohjannut kaksi lyhytelokuvaa. Hänellä on tuotannossa parhaillaan ensimmäinen pitkä elokuvaohjaus nimeltään Punttikomedia.

Elämäkertaelokuvahankkeesta julkaistun tiedotteen mukaan Spede-elokuva pohjaa kahteen Tuomas Marjamäen kirjaan, joissa tietokirjailija on käynyt läpi sekä Spede Pasasen että Uuno Turhapuro -hahmon historiaa.

Spede-elokuvaa on tuottamassa useita elokuvia tehnyt Yellow Film & Tv. Elokuvan levitysoikeudet teattereissa on Nordisk Filmillä. Tv- ja suoratoisto-oikeudet on hankkinut MTV3 ja CMore.