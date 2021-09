Old-time-musiikin harrastajat kokoontuvat Virginian Galaxiin, joka on oma galaksinsa

Puolentoista tunnin Fiddlin’-dokumentti vaikuttaa aluksi sekavalta mutta terävöityy edetessään.

Amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Martha Spencer on yksi niistä kymmenistä, joita haastateltiin elokuussa 2015 dokumenttiin Fiddlin' – koko kansan pelimannijuhla. Hän on julkaissut sen jälkeen kaksi omaa albumia.

Kuukausi sitten kymmenet tuhannet amerikkalaiset old-time-musiikin harrastajat kokoontuivat jälleen Virginian osavaltion pieneen Galaxiin, jossa järjestettiin tämän riehakkaan tyylilajin vanhin ja tunnetuin vuotuinen kokoontuminen, nyt jo 85. kerran.

Kansanjuhlan nimi Old Fiddler’s Convention johtaa tietämätöntä silti hieman harhaan.

Viulu on vain yksi kokoontumisen neljästä, viidestä keskeisestä soittimesta, eivätkä läheskään kaikki harrastajat ole ikäloppuja miehiä, kuten korostetaan dokumentissa Fiddlin' – koko kansan pelimannijuhla (2019). Kansanmusiikillista old-timea soittavat banjoilla, kitaroilla, mandoliineilla ja viuluilla nykyään myös monet teini-ikäiset ja poikien ohella entistä enemmän tytöt.

Tai voi olla, että elinvoiman korostaminen kuuluu dokumentin tekijöiden, samalla syrjäisellä seutukunnalla varttuneiden sisarusten tavoitteisiin. Ensikertalaiset, ohjaaja Julie Simone ja tuottaja Vicki Vlasic tuntuvat olevan sisäpiiriläisinä ennen kaikkea tapahtuman, turismin ja alueen kanta-asukkaiden asialla – sen suuremmin taustoittamatta, syventämättä saati kyseenalaistamatta.

Puolentoista tunnin Fiddlin' – koko kansan pelimannijuhla vaikuttaakin ensi alkuun sekalaisten haastattelujen, musiikkiesitysten ja tanssiesitysten aika päämäärättömältä kokoelmalta ilman omaa kirkasta johtoajatusta.

Mutta toki kerronta tiivistyy ja terävöityy, kun tekijät vihdoinkin malttavat – satunnaisten fiilistelyjen jälkeen – vähän pysähtyä ja paikoin jopa keskittyä yksityisiin tarinoihin.

Kuten 11-vuotiaaseen kitaristiin Presley Barkeriin sekä hänen 68-vuotiaaseen mentoriinsa, soitinrakentaja ja kitaristi Wayne C. Hendersoniin. Sattumalta he osallistuvat yhteen Old Fiddler’s Conventionin monista kilpailusarjoista, jossa oppipoika voittaa niukasti soittimistaan palkitun opettajansa.

Dokumentin mittaan tulee myös selvitettyä, millaista se old-time music oikein on ja mikä erottaa sen huomattavasti laajemmalle levinneestä seuraajastaan, samalla Appalakkien vuoristoalueella kehitetystä bluegrassista.

Mutta laajempi historiallinen ja kulttuurinen kehys jää silti muutaman maininnan varaan, kuten kytkökset nykyaikaan. Selittävätkö tämän vanhan tyylin suojelua ja suosiota myös yhteiskunnalliset olot, kuvitelma menneestä ajasta jolloin ”kaikki oli paremmin”.

Kaikki Galaxissa toimineet huonekalutehtaat ja tekstiilitehtaat ovat lopettaneet toimintansa, eikä ”Suurta Amerikkaa” ole pystynyt tuomaan takaisin edes Donald Trump, joka sai kahdessa edellisessä presidentinvaalissa 70 prosenttia Galaxin äänistä.

