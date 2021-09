Saija Kuuselan esikoisteoksen rikokset ja näyt sijoittuvat tunturien katveeseen.

Saija Kuusela on filosofian tohtori ja biologi. Hän tuo nordic noir -genreen pienen yliluonnollisen säväyksen.

Romaani

Saija Kuusela: Katse. Tammi. 352 s.

Filosofian tohtori, biologi Saija Kuuselan Katse tuo nordic noir -genreen pienen yliluonnollisen säväyksen ja on muutenkin esikoisdekkariksi yllättävän eheä ja tunnelmaltaan vahva. Erikoista siinä on myös se, että suomalaisen kirjailijan teos tapahtuu Norjassa ja kaikki sen henkilöt ovat norjalaisia, yhtä ohikiitävää pistäytymistä lukuun ottamatta.

Eräällä norjalaispoliisilla on nimittäin suomalainen vaimo. Hän vilahtaa lyhyessä saunakohtauksessa, joka on samalla pieni ironinen kommentti suomalaisten suhtautumiseen saunaan, mitä ulkomaalainen ei välttämättä aina ymmärrä.

Rikoskonstaapeli Nea Guttorm on jättänyt taakseen epäonnistuneen avioliiton ja lupaavan uran Oslon poliisissa. Hän on muuttanut rivipoliisiksi pieneen pohjoisnorjalaiseen kalastajakylään, joka nököttää vuonolla meren ja tuntureiden välissä.

Kylässä ei koskaan tapahdu mitään, mutta äkkiä sen lähimetsän purosta löytyy murhattu mies ilman silmiä.

Mies on maineikas silmäkirurgi, jolla ei pitäisi olla syrjäseudulle mitään asiaa. Pian kuitenkin selviää, että tällä Kristianilla on ollut suhde kylän läheisellä tutkimusasemalla työskentelevän opiskelijatytön kanssa.

Nea Guttorm on puoliksi saamelainen, ja hänellä on kyky nähdä näkyinä sekä menneitä että tulevia tapahtumia. Näyt ovat kuitenkin sekavia ja viitteellisiä ja Nealla on täysi työ setviä niistä esiin mitään konkreettista.

Uusi esimies Bobby kuitenkin ymmärtää erikoista alaistaan ja alkaa vähitellen ymmärtää, että Nean kyvystä voi olla apua rikostutkinnoissa.

Vaikka Katseen ytimessä on henkirikos, jota koko ajan selvitellään, se ei kuitenkaan ole romaanin keskeinen tekijä. Katse on ensisijaisesti vahva psykologinen jännitysromaani, jossa Kuusela luotaa paitsi Nean mielen syvyyksiä, myös ongelmaista opiskelija Beatrice Bergiä. Nean ja Beatricen välille muodostuu omalaatuinen side, jonka laatu paljastuu vasta tarinan loppuvaiheissa.

Nordic noirin peruspiirteitä noudattaen armottomalla pohjoisella luonnolla ja maisemalla on Katseessa olennainen sijansa. Pohjois-Norjan rannikon oikukas talvi muodostaa elävän taustan tapahtumille ja loppuvaiheissa keskeiseksi nousee tuntureiden jäätikkö.

Useat dekkaristit suosivat nykyään sarjoja, ja niinpä Katsekin on Nea Guttormista kertovan dekkarisarjan aloitusosa. Seuraava Guttorm-kirja Vyöry ilmestyy kesällä 2022.

Nokkelasti muotoillun tarinan päättyessä lukija oivaltaa, kuinka paljon siitä on itse asiassa tapahtunut pelkästään Nean päässä. Siinä on hieman jotain samaa kuin takavuosien suosikkielokuvassa Kuudes aisti.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.