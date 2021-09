Abban marraskuun Voyage-albumia enteilevät kaksi uutta laulua kuulostavat vilpittömän viehättäviltä ja hengittäviltä. Paluu ei toistaiseksi tärvele perintöä, kirjoittaa kriitikko Aleksi Kinnunen.

Pop / Single

Abba: I Still Have Faith in You. ★★★

Abba: Don’t Shut Me Down. ★★★★

Polar Music International AB / Universal.

Kun yksi maailmanhistorian parhaista popyhtyeistä – ehkä jopa se kaikkein vaikuttavin puhtaan popin saralla – julkaisee kaksi uutta kappaletta lähes 40 vuoden tauon jälkeen, rima väijyy tietenkin hävyttömän korkealla.

Nyt saa huokaista helpotuksesta. Agnetha Fältskogin, Björn Ulvaeusin, Benny Anderssonin ja Anni-Frid Lyngstadin voi sanoa selvinneen torstain paluujulkistuksen ensimmäisestä vaiheesta komeasti ja Abban perintöä tärvelemättä – skeptisyyttä helposti herättäviin lähtöasetelmiin nähden suorastaan loistavasti.

Kahdesta julkaistusta kappaleesta molemmat ovat mukana marraskuun alussa ilmestyvällä Voyage-albumilla. Laulut olivat sessioiden ensimmäisiä, joten ne ehtivät mukaan toukokuussa Lontoossa esitettävän konsertin, tai todennäköisesti mittavan konserttisarjan, tuotantoon.

Molemmat Anderssonin ja Ulvaeusin kirjoittamat uutuudet kuulostavat ällistyttävän perinteiseltä Abbalta sävellystä ja sovitusta myöten. On kuin mitään neljää vuosikymmentä ei olisi ollut välissä.

Isoihin lanseerauksiin liittyy laskelmoinnin vaara, mutta jotenkin Abba onnistuu kääntämään suorastaan itsepastissia muistuttavan nostalgiaryöpyn viehättävän luontevaksi ja hengittäväksi.

Kappaleet eivät tietenkään hehku yhtyeen huippuvuosien parasta terävyyttä ja notkeutta, minkä lisäksi lauluraidoilta voi aistia iän tuomia, sinällään viehättäviä sävyjä.

Laulujen inhimillinen tuttuus kääntyy kuitenkin voitoksi, sillä rankasti käsitelty tai päivän poptrendejä väkinäisesti peesannut tulos olisi todennäköisesti ollut kamala.

Andersson selvitti torstain julkistustilaisuudessa, ettei hän edes ymmärrä, mitkä ainekset toimivat päivän popissa. Kommentti kuulosti uskottavalta.

Johtosingleksi tarjottu I Still Have Faith in You heräilee jopa tuskallisen hitaasti – kertosäe jysähtää soimaan vasta kahden minuutin paikkeilla.

Laulun juju löytyy yllättäen sanoituksesta, rakkauksistaan ja eroistaan tunnetun nelikon yhteyden korostamisesta.

”There was a union of heart and mind / The likes of which are rare and oh-so hard to find”, sentimentaalisessa ja kliseisiä musikaaliballadisävyjä tavoittavassa kappaleessa lauletaan.

Kertosäkeen pauhatessa voi miltei nähdä, miten "abbattaret" tarttuvat toisiaan käsistä nostaen ne ilmaan: Thank You for the Music -sävyihin palaavassa kappaleessa paasataan uudesta hengestä, ilosta, surusta, säilyneestä tarinasta ja toisen tarpeesta.

Vähemmälle huomiolle torstain julkistuslähetyksessä jäänyt Don't Shut Me Down on pienimuotoinen tapaus ja aivan fantastinen ilmestys.

Kaikki on nyt ihanasti kohdillaan Abba-universumissa: maneerit kuten molli- ja duurisointujen korostettu vuorottelu, pianon helkyntä, upeasti imevä elastinen vatkaus ja pehmeän kuohkea tuotanto säihkyvät umpituttuina mutta innostavina.

Abba on ollut pioneeri ja mestari luomaan lauluja, joissa sävellykset ja studiotuotanto kohtaavat täydellisyyttä hipovalla tavalla. Ripaus tätä taikaa on tarttunut Don’t Shut Me Downiin.

Ja kuten parhaissa Abba-lauluissa, haikeasta onneen leiskahtava tunteiden skaala ammutaan julki kuin konfettitykillä, nyt naurettavan saksofoniefektin tahdissa.

Lähtö on niin hyvä, että kiinnostuksen Voyage-albumia kohtaan voi sanoa vasta alkavan tästä.