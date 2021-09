Jaana Semeri on haastatellut radiodokumenttiinsa ”vakaumuksellisia stockmannisteja”.

Yksi Helsingin tunnetuimmista monumenteista on kaupan. Vuonna 1930 avattu Stockmannin tavaratalo päätettiin joulukuussa 2020 panna myyntiin. Vuonna 1862 perustettu tavarataloyhtiö on yrityssaneerauksessa.

Tämä on kova paikka niille, joille Pohjoismaiden suurin ja Euroopan toiseksi suurin tavaratalo ei ole vain tavaratalo.

Jaana Semeri on haastatellut radiodokumenttiinsa ”vakaumuksellisia stockmannisteja”. He kuvailevat Stockaa ”majakaksi pimeällä elämän merellä”, naisten paratiisiksi, olohuoneeksi ja itkumuuriksi.

Dokumentti sisältää hauskoja kuvauksia tavaratalosta, joka oli vähän parempi, muttei kuitenkaan niin hieno, ettei sinne olisi uskaltanut astua. Yksi haastateltavista kertoo käyneensä Stockmannilla ”lataamassa itseensä keskiluokkaa” silloin, kun on itse ollut putoamaisillaan siitä.

”Stockmann ottaa syleilyynsä myös ne, joilla ei ole minkkiturkkia.”

Vajaan parinkymmenen haastateltavan joukossa on muutamia julkkiksiakin, kuten taiteilija Raisa Omaheimo ja poliitikko Anni Sinnemäki, joka soitteli eduskunnasta vanhasta tottumuksesta Stockan puhelinvaihteeseen.

Monille kauppakeskus on ollut osa urbaania arkirutiinia, joka on kerryttänyt muistoja läpi elämän lapsuudesta asti. Niihin on helppo eläytyä. Itsekin muistan lapsuusvuosiltani esimerkiksi hissit, leikkipaikan ja kuulutukset – jotka dokumentissa tosin taitavat olla dramatisoituja.

Stockmannistit asemoivat käänteen 2000-luvun ensivuosikymmenen lopulle. Silloin Stockasta alkoi tulla ihan tavallinen tavaratalo. Se myös putosi kehityksen kelkasta. Edelläkävijästä tuli perässähiihtäjä.

Loppupuolella human interest -tyylinen muistelu alkaa kääntyä analyysiksi tavarataloyhtiön nykytilasta – varsinkin, kun ääneen päästetään yritysvalmentaja ja Stockmannin puolesta kampanjoinut Mika Rubanovitsch, jonka kokoamat kehitysideat kaikuivat kuuroille korville.

Jaana Semerin omakohtainen reportaasimaisen realistinen kerronta nivoo haastattelut yhteen. Dramaturgialtaan dokumentti on tasapaksu, vaikka Kai Hyttisen vuonna 1978 laulama mainosralli jaksaakin hymyilyttää.

Stockmann ja keskiluokan hillitön charmi, Radio 1 klo 18.00 ja Areena.