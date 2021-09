Avin höllennykset tarkoittavat, että esimerkiksi R&A voidaan järjestää, mutta samaan aikaan Savoy-teatterilla on edessään työteliäs ongelma, eikä Tavastialla hypitä riemusta vieläkään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätös lieventää Uudenmaan rajoituksia on otettu kulttuuri- ja tapahtuma-alalla vastaan riemulla, mutta myös ristiriitaisin tuntein.

Päätöksen mukaan jo huomisesta eli lauantaista 4. syyskuuta alkaen sisätiloissakaan järjestetyissä yleisötilaisuuksissa ei tarvitse taata yleisölle kahden metrin turvavälejä. Tähän sisältyy kuitenkin vaatimus: terveysturvallisuus pitää voida varmistaa tilojen riittävällä väljyydellä ja muilla keinoilla.

Samalla pääkaupunkiseudulta kumotaan velvoite jakaa tapahtumien yleisö lohkoihin.

Uuden päätöksen mukaan sisätiloissa yli kymmenen hengen tilaisuuksissa voi olla enintään 50 prosenttia enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä.

Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysisen kontaktin toisiinsa.

HS kysyi kulttuurialan toimijoilta, mitä rajoitusten lievennys tarkoittaa heidän kannaltaan. Lisätäänkö paikkojen määrää heti huomenna? Entä mitä tarkoittavat tapahtumissa käytännössä ”riittävä väljyys” ja ”muut keinot” terveysturvallisuuden varmistamiseksi?

Elokuva-alalla höllentyneet yleisörajoitukset otettiin ilolla vastaan. Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin toiminnanjohtaja Anna Möttölä kertoo, että festivaalin toimistolla hypittiin, huudettiin ja tanssittiin kun tieto aluehallintoviraston päätöksestä tuli – kesken tapahtuman oman koronatiimin palaverin.

”Tämä on valtava asia elokuvakentälle. Tänään perjantaina alkaa teattereissa pyöriä uusi Marvel, sitten tullaan me, ja sitten tulee Bond. Lisäksi kymmeniä elokuvia on odottamassa ensi-iltaa”, Möttölä sanoo.

Elokuva-alalla pääkaupunkiseudun rajoitukset ovat estäneet monien ensi-iltojen tulon myös muualle maahan, kun kaupallista elokuvaa ei kannata esittää vain maakunnissa.

Vielä torstaina Möttölä tiimeineen oli varautunut perumaan koko R&A -tapahtuman, johon parhaina vuosina on myyty yli 60 000 lippua. Avin perjantainen päätös tarkoittaa, että festivaali voidaan järjestää.

”Me voimme nyt ottaa saleihin väkeä 50 prosenttia paikoista. Se on enemmän kuin uskalsimme varovaisesti edes odottaa”, Möttölä sanoo.

R&A- festivaali käynnistyy Helsingin elokuvateattereissa 16. syyskuuta. Festivaalia vetävä Möttölä toivoo, että yleisörajoituksia purettaisiin myös tästä eteenpäin.

Radion sinfoniaorkesterille ja Helsingin kaupunginorkesterille päätös oli osittainen helpotus, sillä molempien syyskausi alkaa ensi viikolla.

”Olen erityisen iloinen siitä että Radion sinfoniaorkesterin uuden ylikapellimestarin kauden avaus tapahtuu keskiviikkona sittenkin yleisön edessä,” RSO:n intendentti Tuula Sarotie ilmoittaa HS:lle.

”Lipunmyynti saadaan nyt kattamaan 50 prosenttia salista, ja meidän konserttiemme lisäpaikat tulevat myyntiin tänään perjantaina iltapäivän mittaan”, hän lisää.

Musiikkitalo laatii avin ohjeiden mukaisen turvasuunnitelman saapumista, poistumista ja väliaikoja varten.

”Naulakkoa ei tarvitse käyttää, vaan takit voi ottaa tyhjille paikoille sisään. Hygienia on viimeisen päälle kunnossa ja väliaikatarjoilu pääosin ulkotiloissa”, Sarotie kertoo.

Muusikoiden rokotuksetkin ovat niin pitkällä, että orkesterit voivat toimia normaalikokoisina.

”Helsingin kaupunginorkesterissa kausi alkaa ensi viikon perjantaina, ja silloin tullaan noudattamaan näitä nyt päätettyjä rajoituksia. Saamme siis avattua lisää paikkoja yleisöllemme Musiikkitalon saliin, ja liput tulevat meillä myyntiin ensi viikon alkupuolella”, Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg kertoo.

Kansallisoopperan koronaryhmä oli kokoontumassa perjantaina klo 16. Pikaista lisälippujen vapautumista myyntiin saatettiin enteillä sielläkin.

Savoyssa ollaan tietenkin iloisia, mutta rajoitusten purkaminen aiheuttaa teatterille myös yllättävän työteliään ongelman. Savoy nimittäin joutui avin tekemien rajausten takia viime viikolla perumaan West Side Story -musikaalin liput osalta yleisöstä. Tässä vaiheessa ihmisille on ilmoitettu, että näytöksiin mahtuu vain parikymmentä prosenttia täydestä salillisesta, noin 130 mahdollisesta 750:stä.

Nyt näihin asiakkaisiin ollaan jälleen yhteydessä ja tarjotaan lippuja takaisin.

”Meidän asiakkaillemme tämä ei ole helppo asia”, toteaa Savoy-teatterin johtaja Päivi Loponen-Kyrönseppä.

Tänä viikonloppuna Savoyssa järjestetään kolme West Side Story -näytöstä. Tänään perjantaina ollaan lohkoissa, huomisesta eteenpäin lohkoista luovutaan. Jatkossakin Savoyssa edellytetään maskien käyttöä koko vierailun ajan.

Kun lippuja jouduttiin vetämään takaisin, tehtiin myös paikoitukset uudestaan. Nyt on edessä sama show.

”Jos ei lasketa sitä asiakkaiden harmistusta ja valtavaa työmäärää, niin tämä on tietenkin ilo. Esiintyjät tulevat olemaan todella iloisia, ettei tarvitse esiintyä puolityhjille saleille. Ihmisillehän tätä tehdään.”

Loponen-Kyrönsepän mukaan hyvin harva ihminen on ilmoittanut pelkäävänsä teatteriin tulemista koronan takia.

”Todella yksiselitteisesti he haluavat päästä esitykseen.”

Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman sanoo olevansa huomattavasti paremmalla mielellä kuin viikko sitten samaan aikaan.

”Täytyy olla kiitollinen. Parempi näin kuin että yleisöllä olisi edelleen kahden metrin turvavälit. Ja varsinkin se on hyvä, että lohkot poistuvat eikä enää tarvitse hinkata vessoja koko väliaikaa.”

Arffmanin mukaan teatterikatsomoihin otetaan lisää yleisöä heti huomisesta alkaen, ja lipunmyynnistä pitäisi päästä ostamaan jo nyt lisäpaikkoja. ”Jos ihmiset haluavat huomenna teatteriin, niin aivan varmasti he pääsevät sinne.”

Arffman sanoo kuitenkin painokkaasti, etteivät nyt saadut rajoitusten höllentämiset ratkaise kaikkea. Eivät asiakkaat välttämättä ryntää lippuluukulle saman tien, ja myytävää on paljon.

”Tätä sekoilua on jatkunut jo kuukauden verran. Meidän on aloitettava myynti alusta, Yleensä myyntityö aloitetaan puoli vuotta aiemmin. Toivon että asiakkaat lähtevät liikkeelle. Meillä on kuitenkin viisi näyttämöä, aika monta paikkaa pitää saada myytyä.”

Kari Arffmania mietityttää myös jatko ja se, mitä hallitus päättää ensi viikolla. Entä kuinka eduskunta suhtautuu tartuntatautilakiin? Epäselvä tilanne jatkuu edelleen.

Myös talous huolettaa. Arffmanin mukaan ”rajoitusvenkoilu” aiheuttaa joka tapauksessa kaupunginteatterille miljoonan, ehkä jopa kahden miljoonan tappiot.

”Lisäavun tarvetta on.”

Rock-klubi Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa ei niin sanotusti hypi riemusta vieläkään, vaikka Etelä-Suomen avi on päättänyt luopua lohko- ja turvavälivaatimuksista.

”Jos olen ymmärtänyt oikein, säädöksissä pysyy edelleen istuma- ja pöytäpaikkapakko sekä tanssikielto. Siinä tapauksessa palaamme takaisin tilanteeseen, joka oli ennen elokuun puoliväliä. Jokaisella asiakkaalla on oltava pulpetti, jonka ääressä istua keikan ajan. Se johtaa siihen, että kapasiteettimme jää niin pieneksi, että toiminta on edelleen hyvin vaikeaa.”

Merimaa arvioi, että Tavastialle saattaisi mahtua yleisöä noin 200 henkeä, jos jokaisella asiakkaalla on edelleen oltava oma istuma- ja pöytäpaikka.

”Toki se riippuu siitäkin, miten pieniä pulpetteja me löydämme ihmisille”, hän sanoo ja naurahtaa.

Merimaan mukaan on myös hieman ”kiusallista” sisustaa klubi joka kerta uudestaan vastaamaan sen hetkisiä rajoituksia. Merimaa korostaa, että hän ei ole toistaiseksi täysin varma, miten rajoitusten purkaminen vaikuttaa heidän toimintaansa ja mitä kaikkia rajoituksia heidän pitää edelleen noudattaa.

”Tämä on vähän kuin katekismus. Ensin saadaan Jumalan sana, ja sitten selvitetään, mitä se tarkoittaa. Nyt olemme siinä selvittämisvaiheessa”, Merimaa sanoo.

Selvää on se, että syyskuun alkupuolelta peruttuja keikkoja ei järjestetä, vaikka tiukimmat rajoitukset puretaan heti huomisesta lauantaista lähtien. Seuraavaksi pitää selvittää, miten paljon yleisöä voidaan tuleville keikoille ottaa ja minkälaisia erityisjärjestelyitä niiden toteuttaminen vaatii. Tällä hetkellä Tavastian sivuilla ensimmäiseksi tällä tietoa toteutettavaksi keikaksi on ilmoitettu 15. syyskuuta Noora Louhimo Experiencen konsertti.

Merimaan äänestä kuuluu jonkinlainen epäuskon ja huvittuneisuuden yhdistelmä, kun hän puhuu tilanteesta.

”En nyt vielä kauhealla innostuksella odota tulevaa. Vaikka toki tervehdin ilolla tätä avin radikaalia toimintaa”, hän sanoo niin, ettei ironiaa ole vaikeaa tulkita.

Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo olevansa iloinen Etelä-Suomen avin uusista päätöksistä, vaikka Finnkinon toiveena oli, että kapasiteetti saleissa olisi noussut vieläkin enemmän.

”Onhan tämä iso parannus nykyiseen tilanteeseen, joten olemme tästä hyvin iloisia ja uskomme kävijöiden olevan myös”, Wolf-Mannila sanoo.

Viime viikkoina Finnkino on järjestänyt näytöksiä, joihin on voitu myydä vain 25 lippua tiukkojen rajoitusten vuoksi. Nyt tilanne muuttuu. Wolf-Mannilan mukaan jo tulevalle viikonlopulle joihinkin näytöksiin saadaan otettua enemmän yleisöä kuin on alun perin suunniteltu. Osa näytöksistä järjestetään kuitenkin vielä tulevana viikonloppuna ja ensi viikon alkupuolella niin, että saleihin otetaan vain 25 katsojaa.

Kokonaisuudessaan muutos tulee voimaan kaikissa näytöksissä ensi viikon perjantaina. Finnkino julkistaa uuden ohjelmistonsa aina perjantaista viikoksi eteenpäin, joten seuraavasta perjantaista kaikkiin näytöksiin aletaan myydä lippuja niin, että puolet katsomopaikoista on käytössä.

”Jatkamme asioiden tekemistä edelleen terveysturvallisesti. Huolehdimme siisteydestä ja turvaväleistä. Jatkossakin seurueiden väliin jätetään tyhjä paikka katsomoihin”, Wolf-Mannila sanoo.

