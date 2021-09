Irlantilaisen Mike Connollyn ohjaama sarja tukeutuu kuvamateriaaliin, jota amerikkalaiset konkaridokumentaristit DA Pennebaker ja Chris Hegedus alkoivat kuvata jo 1970-luvulla. DeLorean-auton tekniikka ja etenkin sen puutteet esitellään vajavaisesti.

DeLorean-urheiluauto lokinsiipiovineen on jäänyt suurelle yleisölle mieleen ennen kaikkea Paluu tulevaisuuteen -elokuvan (1985) aikakoneena.

Jos tarina auton takana ei ole tuttu, kannattaa katsoa Netflixin kolmiosainen dokumenttisarja Myytti ja moguli: John DeLorean (2021).

Tarjolla on ensinnäkin oppitunti siitä, miten omalla alallaan guruksi nousseisiin ihmisiin ei välttämättä kannata luottaa, oli heidän karismansa tai plastiikkakirurgilla muokattu leukansa kuinka jykevä tahansa.

Periaatteessa mukana on myös harvinaislaatuisen yritteliäisyyden ylistys. DeLorean saa idean ikiomasta automallista, lähtee toteuttamaan sitä, ja muutaman mutkan jälkeen huomaa tuoneensa yllättävää optimismia 1970-luvun Belfastiin, tuolloisen Euroopan pahimpaan väkivallan pesäkkeeseen, jota riivaa myös suurtyöttömyys.

Suuressa kuvassa Myytti ja moguli kertoo kuuseen kurkottamisesta, katajaan kapsahtamisesta sekä kaiken takana jylläävästä hullusta hybriksestä, ylimielisyydestä, josta jo antiikin jumalilla oli tapana traagisia sankareita rangaista.

Nuoruuden kokemukset ovat sarjassa mukana, mutta selkeimmin tarina alkaa vuodesta 1973, jolloin DeLorean erosi General Motorsin johtajanpaikalta toteuttaakseen unelmansa omasta urheiluautosta.

Noihin aikoihin DeLoreanista kiinnostuivat dokumenttielokuvan suuret nimet DA Pennebaker ja Chris Hegedus.

Suuri osa dokumenttisarjan vanhasta kuvamateriaalista on Pennebakerin kuvaamaa, mutta hän kuoli vuonna 2017, 94-vuotiaana. Hegedus lukeutuu sarjan tuottajiin ja haastateltaviin. Kun muut kehuvat DeLoreanin poikkeuksellista viehätysvoimaa, Hegedus kertoo kiinnittäneensä huomiota pikemminkin hermostuneisuuteen ja salailun tuntuun.

Sitä sarjassa ei mainita, että vuonna 1981 Pennebaker ja Hegedus saivat valmiiksi vajaan tunnin mittaisen dokumentin DeLoreanista. Työn voi sanoa valmistuneen liian aikaisin, ennen kuin eeppinen nousu oli kääntynyt eeppiseen tuhoon.

Uutuussarjan ohjaaja on irlantilainen Mike Connolly, joka on tehnyt osin samasta kuvamateriaaleista dokumenttielokuvan DeLorean: Back from the Future (2021).

Yhdestä asiasta Connolly ansaitsee moitteet. Vaikka aihepiiri kiinnostanee eritoten autoihmisiä, tekninen puoli jää sarjassa vähälle huomiolle. Meidän muidenkin katsomiskokemusta laiminlyönti haittaa kohdassa, jossa laatu- ja suorituskykyongelmat alkavat vaikuttaa DeLoreanin myyntilukuihin.

Esiin nostettu yksittäinen tekninen vika tihkuu sekin klassisen tragedian symboliikkaa: autoprojektin lentoon lähdön estää lokinsiipiovien jumittuminen. Muun muassa.

Myytti ja moguli: John DeLorean, Netflix. (K13)