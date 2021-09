Mitä enemmän Asu-kuunnelman äiti unohtaa, sitä enemmän tyttären mieleen nousee muistoja lapsuudesta.

”Minä muistan.”

Tämä on tyttären (Laura Rämä) ensihavainto, kun hänen äitinsä (Leena Uotila) alkaa unohtaa asioita muistisairauden edetessä. Mitä enemmän äiti unohtaa, sitä enemmän tyttären mieleen nousee muistoja lapsuudesta ja ”kaikista äideistä” eri elämänvaiheissa.

Alzheimerin taudin aloittama myllerrys sekoittaa naisen päässä lopulta neljän sukupolven tarinat, kun takaumiin liittyvät vielä sekä oma lapsi, että isoäiti. Näiden kaikkien roolit muuttuvat elämän myötä. Niitä nyrjäyttävät ikä ja kyky muistaa.

"Olenko mä nyt sun mummonukke", äiti kysyy, kun tytär pukee häntä. Äidistä on tullut hoivattava ja lapsesta hoivaaja.

Katariina Nummisen kuunnelma Asu kietoo tyttären surutyön murenevan äitisuhteensa äärellä pukemisen ja riisumisen kehyskertomukseen. Ilmeisen omakohtainen tarina heittää ilmaan kysymyksen, jota lukemattomat suomalaiset tällä hetkellä pohtivat: Mitä minä menetän, kun äidin muisti menee?

Vanhuksia on Suomessa enemmän kuin koskaan ja muistisairauksista on tullut uusi kansansairaus, joten aihe on inspiroinut radiotaiteen tekijöitä aiemminkin. Harri Huhtamäen palkittu Äiti, alzheimer ja americana (2014) on kuunneltavissa Areenassa. Se on henkilökohtaisuudesta huolimatta kliinisempi kuin Nummisen Asu.

Kuunnelman intiimiyttä lisäävät realistinen näytteleminen ja toimiva rytmi, joka jättää Eero Niemisen äänisuunnittelulle sopivasti tilaa.

Asu, Radio 1 klo 19.02 ja Areena