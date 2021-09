Alkuperäiseltä nimeltään Tyttö ja ilmapallo -teos herätti huomiota lontoolaisessa huutokaupassa vuonna 2018, jolloin se valahti myynnin jälkeen kehykseen piilotetun silppurin läpi.

Katutaiteilija Banksyn silppurin läpi mennyt teos tulee uudelleen myyntiin Sotheby’sin huutokaupassa Lontoossa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Tyttö ja ilmapallo -teos herätti huomiota samassa huutokaupassa vuonna 2018, jolloin se valahti myynnin jälkeen kehykseen piilotetun silppurin läpi.

Puoliksi silputun teoksen nimi on nyt Love is in the Bin, suomeksi Rakkaus on roskakorissa. Sotheby’s arvioi sen menevän kaupaksi noin 4–6 miljoonalla punnalla, eli noin 5–7 miljoonalla eurolla.

Teoksen myy sama tuntemattomana pysyttelevä keräilijä, joka osti teoksen 1,17 miljoonalla eurolla kolme vuotta sitten.

Teoksen omistava keräilijä kuvaa teoksen tuhoutumista ”surrealistiseksi illaksi” huutokaupan tiedotteessa, kertoo AFP.

”On ollut uskomatonta olla osa tarinaa siitä, kuinka yksi maailman tunnetuimmista taideteoksista syntyi, mutta nyt on aika päästää maalaus menemään”, keräilijä toteaa.

Teos on esillä Sothebyn huutokaupassa Lontoossa alkuviikkoon asti, josta se lähtee AFP:n mukaan kiertueelle Hongkongiin, Taipeihin ja New Yorkiin.

Silppuritempusta oli vastuussa taiteilija itse. Temppu tosin jäi puolitiehen, sillä Banksy on myöhemmin kertonut, että teoksen oli tarkoitus valua kokonaisuudessaan silppurin läpi.

Huutokauppakamarin edustaja Alex Branczikin mukaan Banksyn tempaus ei tuhonnut taideteosta, vaan loi uuden. Hän kuvaa teosta viimeaikaisen taidehistorian todelliseksi ikoniksi.

