Afterlife of the Party -elokuva ei kehittele perusasetelmasta mitään kunnolla värisyttävää.

Afterlife of the Party (K7) ★★

USA, 2021.

Netflix

Kuolema ei ole loppu. Ei ainakaan Cassielle, nuorelle bilettäjälle, joka saa kuolemansa jälkeen vielä yhden tärkeän tehtävän. Hänen tulee palata maapallolle ja auttaa ihmisiä, joiden elämään hänen poismenonsa vaikutti. Apunaan Cassiella (Victoria Justice) on omia supervoimia ja tietenkin enkeli.

Netflixin romanttisen draaman Afterlife of the Party (2021) perusidea ei ole ihan harvinainen. Kuolemasta on palattu maan päälle selvittelemään asioita elokuvissa ennenkin, ja sävy on voinut olla niin kepeä, herttainen, kyyninen kuin sentimentaalinen. Nyt korostuu nimenomaan sentimentaalinen.

Elokuva etenee kovin hitaasti. Se ei muuten haittaisi, mutta Afterlife of the Party ei kehittele perusasetelmasta mitään kunnolla värisyttävää vaan valitsee toistuvasti helpoimmat reitit.