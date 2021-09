The Metallica Blacklist-hyväntekeväisyyslevyltä on saatu uusia näytteitä – julkaisun jälkeen yhtye aloittaa ensimmäisen kiertueen kahteen vuoteen.

The Metallica Blacklist juhlistaa Metallica-levyn eli The Black Albumin 30-vuotisjuhlaa hyväntekeväisyystarkoituksessa ensi viikolla, ja levylle osallistuvalta monipuoliselta artistijoukolta on saatu uusia näytteitä siitä, mihin kaikkeen metalli voi venyä.

The Black Albumin metalliklassikkoja versioivat nyt esimerkiksi Elton John, Miley Cyrus ja Nigerian tähti Tomi Owó.

Genreensä nähden varsin monimutkaisen ja kunnianhimoisen … And Justice For All -levyn jälkeen The Black Album oli lyhyempien ja kaupallisempien laulujen kokonaisuus Bob Rockin tuotantoa myöten. The Black Album on myynyt yli 30 miljoonaa kappaletta, ja se ylitti platinarajan Yhdysvalloissa kuusitoistakertaisesti.

Osa faneista tuomitsi yhtyeen kaupallistumisen 30 vuotta sitten, ja Metallican laulaja, lauluntekijä ja kitaristi James Hetfield arvioi The Guardian -lehden uudessa haastattelussa myös The Metallica Blacklistin aiheuttavan vieroksuntaa.

”Heitimme verkon niin laajalle kuin mahdollista: rockiin vaihtoehtomusiikkiin, countryyn, bluegrassiin ja räppiin”, Hetfield sanoo.

”Tiedän monien Metallica-fanien olevan huolissaan siitä, mutta älkää huolehtiko. Metallica on Metallica. Ei se meitä muuta, kun muut versioivat laulujamme.”

Hetfield muistelee haastattelussa epäröineensä 30 vuotta sitten Nothing Else Matters -balladin esittelyä yhtyeelle.

”Ajattelin, että muut jäsenet tulevat nauramaan tälle. Että ehkä se ei ole Metallicaa ja ehkä se on liian haavoittuva.”

Nyt Nothing Else Matters -video on saanut Youtubessa yli miljardi katselukertaa.

Nothing Else Matters oli myös The Metallica Blacklistin ensimmäinen singlejulkaisu. Miley Cyrusin, Elton Johnin ja esimerkiksi klassisen musiikin sellistisupertähden Yo-Yo Man yhteisesitys oli HS:n neljän tähden arvion mukaan ”hieno, country-henkinen kunnianosoitus Metallican kappaleelle”. Yo-Yo Man sellosoolo kuullaan version lopuksi.

The Blacklistille tulee kaikkiaan yli kymmenen versiota Nothing Else Matters -balladista, ja levyttäjät vaihtelevat klassisen musiikin pianisti Igor Levitistä Depeche Mode -solisti Dave Gahaniin.

Huomiota ovat ehtineet herättää myös esimerkiksi Biffy Cliro -yhtyeen kekseliäs ja OFF!-yhtyeen punk-henkinen Holier Than Thou, japanilaissyntyisen Rina Sawayaman ja The Weezerin hieman perinteisemmät Enter Sandman -versiot sekä St. Vincentin modernisti tuotettu ja Jason Isbell and The 400 Unitin vauhdikkaana countryna esittämä Sad But True.

Kaikkiaan alkuperäisen levyn kahdestatoista kappaleesta julkaistaan yli viidenkymmenen artistin versioita. Suomalaisnimiä ei ole mukana.

The Metallica Blacklistin julkaisun jälkeen Metallica lähtee ensimmäiselle kiertueelleen kahteen vuoteen. Syyskuun 2019 ja pandemian alun väliset keikat peruuntuivat Hetfieldin palattua alkoholistien kuntoutushoitoon.

Myös uutta musiikkia on yhtyeen mukaan luvassa.