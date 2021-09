The Lockdown Sessions -albumi julkaistaan 22. lokakuuta.

Elton John, 74, on ilmoittanut uuden The Lockdown Sessions -albumin julkaisusta 22. lokakuuta. Asiasta kertovat esimerkiksi Rolling Stone ja The Guardian.

Albumi on täynnä nimekkäitä vierailijoita kuten Dua Lipa, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Gorillaz, Pearl Jam -solisti Eddie Vedder, Nicki Minaj ja Brandi Carlile.

Lausunnossaan John kertoo yhteistyön sujuneen pandemia-ajan eristyksessä esimerkiksi Zoom-yhteyksillä ja osin lasiseinän erottamana samassa studiossa.

Artisti arvioi työskennelleensä materiaalin kanssa, joka oli kaukana hänen tutuimmasta ”mukavuusalueestaan”. Hän kertoo kokeneensa jotain samaa kuin 1960-luvulla työskennellessään uransa alussa sessiomuusikkona toisten artistien tahdon mukaisesti.

Albumilla on kymmenen uutta laulua sekä lainakappaleita. Jälkimmäisiin kuuluvat versiot Pet Shop Boysin It’s A Sin -hitistä ja Metallican Nothing Else Matters -balladista. Tämä Miley Cyrusin ja muiden tähtien kanssa tehty versio on ilmestynyt myös singlenä ja se on mukana ensi viikolla julkaistavalla The Metallica Blacklist -hyväntekeväisyyslevyllä.

The Lockdown Sessions -albumilta on julkaistu myös Dua Lipan kanssa tehty single Cold Heart. Se yhdistelee uuteen sovitukseen materiaalia Elton Johnin vanhoista lauluista kuten Sacrifice, Rocket Man, Where’s The Shoorah? ja Kiss The Bride.

Elton John aloitti jäähyväiskiertueensa vuonna 2018, mutta se keskeytyi pandemian vuoksi. Hän palaa kiertueelle Kööpenhaminassa 28. syyskuuta.

Helsinkiin Elton Johnin piti alun perin saapua tämän kuun 21. ja 22. päivä, mutta konsertit siirtyvät nykytiedon mukaan vuoteen 2023.