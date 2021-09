Spotifyssa uutta Abbaa kuuntelivat ahkerimmin 18–24-vuotiaat, teinien suosimassa Tiktokissa yhtye keräsi hetkessä yli miljoona seuraajaa.

Abba-yhtye on odotetusti noussut ensimmäisillä uusilla singlejulkaisuillaan vuosikymmeniin monien verkkokuuntelulistojen kärkeen. Singlet julkaistiin 2. syyskuuta, joten nousun odotetaan jatkuvan.

I Still Have Faith In You -video keräsi nopeasti Youtuben trending-listalla ykkössijat kahdessatoista maassa Saksasta Ruotsiin ja Suomeen. Nyt Youtube-käyntejä on kertynyt jo yli kymmenen miljoonaa. Don’t Shut Me Down keräsi vastaavasti kakkossijat esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Belgiassa.

Spotifyn Top 200 -listalla Abballa on jo vankka kaksoisjohto esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa.

Ehkä yllättävämpää on, että Abba on jälleen nimenomaisesti nuorisomusiikkia.

Teinien suosimaan Tiktokiin Abba liittyi 1. syyskuuta ja keräsi hetkessä noin miljoona seuraajaa ja 5,5 miljoonaa tykkäystä, kertoo The Guardian. Alusta on lehden mukaan täyttynyt videoista, joissa nykynuoriso laulaa ja tanssii Abbaa ja tekee omia parodioitaan Mamma Mia! -elokuvien kohtauksista. (Mamma Mia! oli aluksi musikaali, ja HS:n arvio Lontoon kantaesitysproduktiosta vuodelta 1999 löytyy tämän linkin takaa).

Spotify puolestaan on ilmoittanut, että Abban uusia singlejä kuuntelevat eniten 18–24-vuotiaat. Nykynuorison Abba-innostus oli jo ennen uusia julkaisuja auttanut yhtyettä kaksinkertaistamaan Spotify-kuuntelijalukunsa vuodesta 2014 lähtien.

Uusia singlejä on ensimmäisissä arvosteluissa pidetty ilahduttavan tasokkaina ja aitona, ajattomana Abbana. Esimerkiksi HS:n arvostelussa I Still Have Faith In You sai kolme ja Don’t Shut Me Down peräti neljä tähteä.

Luvassa on myös uutta musiikkia sisältävä Voyage-albumi. Se julkaistaan marraskuun alussa.