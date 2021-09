Harry Potter -näyttelijän muistelmissa esitetty väite saa tuomion leskeksi jääneeltä Daniel Barenboimilta ja sellistin lähiystävältä.

Klassisen musiikin legendoihin kuuluva sellisti Jacqueline du Pré (1945–1987) pyysi ja sai eutanasian, jos näyttelijä Miriam Margolyesin tuoreiden muistelmien This Much Is True väite pitää paikkansa.

Margolyes väittää kuulleensa terapeutti Margaret Branchilta, että MS-tautia sairastanut du Pré pyysi häneltä eutanasiaa. Branchilla oli myös sairaanhoitajan koulutus ja väitteen mukaan hän toteutti toiveen tappavalla ruiskeella.

Margolyesin mukaan Branch kertoi asiasta sillä ehdolla, että salaisuus säilyisi Branchin kuolemaan asti. Branch kuoli vuonna 1997.

”Tuntui väärältä kertoa tästä silloin. Tällä kertaa ajattelin, että tämä on tärkeä asia, sankarillinen teko suorastaan. En tiedä kertoiko hän tästä kenellekään muulle. Minähän olen sellainen ihminen, jolle avaudutaan”, Margolyes väittää The Guardianin verkkosivuilla.

Väite ei siis ole todennettavissa, mutta brittilehdistössä siitä on syntynyt kohu. Daily Mailin mukaan du Prén leskeksi jäänyt puoliso Daniel Barenboim on sanonut, että väitteellä ei ole mitään tekemistä todellisen kuolinsyyn kanssa. Barenboim on maailmankuulu pianisti, kapellimestari ja Berliinin valtionoopperan johtaja.

Samassa lehdessä du Prén lähiystäviin kuulunut Cynthia Friend, 81, sanoo ettei tarina voi pitää paikkaansa. Du Prélla oli oma sairaanhoitaja eikä häntä voinut jättää viimeisinä aikoina yksin. Loppuvaiheessa sellisti ei myöskään pystynyt puhumaan.

Virallisen kuolinsyyn mukaan Du Pré sairastui myös keuhkokuumeeseen.

Pitkän näyttelijäuran tehnyt Margolyes muistetaan esimerkiksi Martin Scorsesen Viattomuuden aika -elokuvan sivuroolista ja Harry Potter -elokuvien yrttitiedon professorin Pomona Verson roolista.

Maggie Smith, du Pré -väitteen esittänyt Miriam Margolyes, Richard Harris ja Alan Rickman Harry Potter ja salaisuuksien kammio -elokuvassa.

Du Prén tarina päätyi kiistellyssä muodossa myös valkokankaalle, kun hänen sisarensa ja veljensä muistelmiin osin perustunut Hilary ja Jackie sai ensi-illan vuonna 1998 pääosassa Emily Watson.

Du Prén tarinasta valmistui viime vuonna ooppera Kanadaan ja baletti Lontoon Royal Opera Houseen.

Intensiivistä du Prétä pidetään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä sellisteistä.