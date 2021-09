Brittiyhtye muistetaan parhaiten kappaleistaan Here I Go Again ja Is This Love.

Legendaarinen brittiyhtye Whitesnake saapuu ensi kesänä Suomeen ja esiintyy Helsingin jäähallissa 6.kesäkuuta osana jäähyväiskiertueettaan.

Whitesnaken mukana Helsinkiin saapuu myös ruotsalainen rockyhtye Europe.

Moninkertaista platinaa myynyt Whitesnake aikoo soittaa kiertueella kappaleita koko uransa ajalta – mukaan lukien yhtyeen suurimmat hitit.

Laulaja David Coverdalen vuonna 1978 perustama Whitesnake on julkaissut urallaan kaiken kaikkiaan 13 studioalbumia, muun muassa albumit Trouble, Lovehunter, Ready and Willing, Come an’ Get It, Slide It In ja Whitesnake. Parhaiten yhtye muistetaan kappaleistaan Here I Go Again ja Is This Love ja Still Of The Night.

Whitesnake ja Europe konsertoivat viimeksi Suomessa kesällä 2019 Pietarsaari Open Air- ja Sauna Open Air -festivaaleilla. Yhtyeen oli tarkoitus esiintyä Helsingin jäähallissa keväällä 2020, mutta konsertti jouduttiin perumaan. Vuonna 2020 Whitesnake julkaisi albumitrilogian, joka sisälsi uudelleen remiksattuja ja remasteroituja versioita yhtyeen suurimmista hiteistä.