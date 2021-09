Ville Jalovaaran teos tuo tärkeän lisän keskusteluun siviilien kohtaloista sodassa.

Laanilan partisaani-iskussa 4. heinäkuuta 1943 pahoin vaurioitunut postiauto. Yrjö Wallinmaan surmanneen räjähdyksen jälki näkyy auton kyljessä. Miehet, joista toisella on postilaitoksen virkapuku, ovat tuntemattomia.

Historia

Ville Jalovaara: Piispa Wallinmaan surma. Partisaani-isku Saariselällä 1943. SKS. 235 s.

Syyskuun 24. päivä 1942 partisaanit iskivät Kuhmon Viiksimon kylään surmaten kahdeksan siviiliä ja haavoittaen vaikeasti kahta. Yksi heistä oli Uutelan saunassa valekuolleeksi tekeytynyt kummisetäni Veikko Heikkinen.

Partisaanit ampuivat saunan ovelta konepistoolisarjoja, mutta Veikko selviytyi pahoin haavoittuneena yhdeksän luodinreikää ruumiissaan.

Kummisetäni kertoma traaginen kohtalo palautui mieleeni lukiessani dosentti Ville Jalovaaran teosta Piispa Wallinmaan surma Suomen tunnetuimmasta partisaani-iskusta 4. heinäkuuta 1943 Saariselän Laanilassa.

Vuonna 1892 Tampereella maalariperheeseen syntynyt Yrjö August Wallinmaa oli valittu keväällä 1943 Oulun piispaksi ja vihitty virkaansa vain kolmisen viikkoa ennen kuolemaan johtanutta partisaani-iskua.

Partisaanien toiminta alkoi Neuvostoliitossa kesällä 1941, kun Saksa oli hyökännyt maahan. Stalin käski aloittaa partisaanitoiminnan vihollisen haltuun joutuneilla alueilla.

Partisaanit toimivat irrallaan puna-armeijan johdosta ollen suoraan kommunistisen puolueen alaisia. Partisaaneissa oli niin miehiä kuin naisia.

Suomen Kuvalehden kansi Yrjö Wallinmaan hautajaisten jälkeisenä päivänä 10. heinäkuuta 1943. Lehti viesti, että Oulun piispan väkivaltainen kuolema oli kansakunnan yhteinen asia.

Wallinmaasta ei ole ollut kattavaa historiantutkimusta, joten Jalovaara selvittää lyhyesti Wallinmaan elämäkerran opiskeluineen ja viranhoitoineen.

Jalovaara käsittelee laajemminkin siviilien kohtaloa jatkosodan aikana Lapissa ja itäisessä Suomessa. Tutkimus laajenee niin kirkko- kuin sotahistorialliseksi sekä Pohjois-Suomen tutkimukseksi terävällä ja analyyttisellä tavalla.

Kirjoittajana Jalovaara on selkeäsanainen, perusteellinen ja olennaiset epäolennaisista erotellen. Hänen lähdeaineistonsa on laaja, mutta Venäjän arkistojen osalta hän on nojautunut Veikko Erkkilän keräämään aineistoon.

Nykyään Venäjän puolen arkistoihin on vaikeampi päästä kuin 1990-luvulla.

Wallinmaa oli seurueineen matkalla piispantarkastukseen Ivaloon postiautossa, joka lähti 3.7.1943 Rovaniemeltä Jäämerentietä pääteasemana Liinahamari. Kuljettajana toimi kokenut ja leppoisa Paavo Nyqvist.

Parinkymmenen matkustajan lisäksi postiautossa oli runsaasti postisäkkejä myös penkeillä.

Yöllä kolmen aikaan Laanilan 18-metriä pitkä silta räjähti postiauton edessä ja heti sen jälkeen partisaanit avasivat tulen postiautoa kohti. Piispa Wallinmaa heittäytyi ulos yrittäen avata takaosan ovea, jossa osa matkustajista oli jumissa. Hän ei ehtinyt ovelle kun sai surmansa kasapanoksen räjähdyksessä.

Osa matkustajista pääsi pakoon, osa ryömi auton alle. Iskussa kuoli tapahtumapaikalla piispan lisäksi kaksi ja autonkuljettaja Nyqvist kymmenen päivää myöhemmin sotasairaalassa.

Yrjö Wallinmaan arkku kuljetettiin hevosen vetämillä ruumisvaunuilla Oulun tuomiokirkosta kaupungin hautausmaalle. Vaunujen takana leski Anja Wallinmaa lapsineen. – KIrjan kuvitusta.

Kymmenen haavoittui ja viisi selvisi vahingoittumatta. Postisäkit pelastivat monen hengen.

Suomessa 1939–47 sensuuriasetuksen mukaisesti valtiovallalla oli laajat valtuudet puuttua tiedotusvälineiden toimintaan. Kun iskussa oli kuollut korkea kirkonmies, iskusta ei voitu vaieta, mutta ei myöskään paisutella.

Lehdet kauttaaltaan olivat varovaisia. Mika Waltari oli Valtion tiedotuslaitoksella lähettäen lehdistölle artikkelin Suomen kirkon marttyyri, jonka puolet lehdistä julkaisi.

Muistomerkkihanke pantiin vireille syksyllä 1943, mutta vasta Pariisin rauhansopimuksen jälkeen se lähti liikkeelle ja paljastettiin vuonna 1950 surmapaikalla.

Laanilan partisaani-iskun uhrien kesäkuussa 1950 valmistunut muistomerkki Inarissa. ”Piispankivi” sijaitsee valtatie 4:n varrella kolme kilometriä Saariselän keskustasta etelään.

Jalovaara on päätynyt tutkimuksessaan siihen, ettei kyseessä ollut Neuvostoliiton tietoisesti järjestämä attentaatti, vaan piispa oli sattumalta postiautossa, joka joutui partisaanihyökkäyksen kohteeksi. Hän ei ole löytänyt lähteistä yhtään siihen viittaavaa perustetta.

Piispa Wallinmaan surma tuo tärkeän lisän paljon keskustelua edelleen herättävään aiheeseen siviilien kohtaloista sodassa.

Kirjoittaja on kirjailija, kirjallisuuskriitikko ja rovasti Suomussalmella.