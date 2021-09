Maineikkaan Feministisen kirjaston miniversio on pieni kioski.

Nykytaide

Companions 12.9. saakka Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3 a). Ti–su 12–17.

Galleria Forum Boxissa on pala historiaa, kun Companions-näyttely tuo Helsinkiin Lontoon maineikkaan feministisen kirjaston eli Feminist Libraryn ympärille keskittyvän kokonaisuuden.

Feminist Library perustettiin vuonna 1975. Kirjaston perustamisella haluttiin pelastaa suffragettiliikkeen vaiheita tallentaneen Fawcett-kirjaston kokoelmia.

Kirjaston tarinaan kietoutuu monia nykytaiteesta tuttuja säikeitä: näyttelyssä kirjasto on enemmän kuin hiljainen tutkimuskammio. Se on kohtauspaikka ja yhteisöllisen toiminnan koti.

Lontoossa asuvat taiteilijat Minna Haukka ja Kristin Luke ovat pystyttäneet Forum Boxiin Feminist Libraryn miniversion, Mobile Feminist Libraryn (2018–2021).

Mobile Feminist Library on pieni kioski, jonka yllä hohtaa nostalginen valokyltti. Kioskin edustalle voi pysähtyä selailemaan kirjoja ja lehtiä torimaisessa tunnelmassa. Klassikkojen ja zinejen seassa on nykyfeminismin ikoneja, Maggie Nelsonia ja Joan Didionia. Hyllyyn on järjestetty erikseen lastenkirjojen kokoelma.

Kirjaston ympärille on koottu koko joukko nykytaidetta. Näyttelyssä on mukana kahdeksantoista taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Mediaboxissa oleva Sasha Huberin videoteos The Firsts – Edmonia Lewis (2020) täydentää oivasti kokonaisuutta.

Maria Duncker, Niina Lehtonen Braun, Mimosa Pale & Ilona Valkonen, Pipe Dream, 2021.

Maria Dunckerin, Niina Lehtonen Braunin, Mimosa Palen ja Ilona Valkosen Pipe Dream (2021) luo tilaan keidasmaisen äänimaiseman: maalausta ja vesiaihetta yhdistävä teos kierrättää vettä peräkärrystä värikkäissä letkuissa katonrajaan ja takaisin.

Monissa teoksissa on leikkisä tunnelma. Maria Mahfoozin animaatio 30 questions with Maria Mahfooz tarttuu hijabia kantavan feministin elämän kiperiin kysymyksiin zinekulttuurista tutulla sarkasmilla ja suoruudella.

Harriet Hillin HOME-ing (2021) on puolestaan yhtä aikaa koti ja asu. Hill on kulkenut asu päällään korona-aikana yli kuukauden matkan eteläisestä Lontoosta Walesiin.

Naisten jalkapallon historia on tallennettu gallerian parvella esitettävään Alice May Williamsin videoteokseen Mabley Green (2021). Mabley Green on Lontoossa sijaitseva jalkapallokenttä, jonka lähistöllä sijainneen tehtaan naistyöntekijät muodostivat aikanaan myös jalkapallojoukkueen.