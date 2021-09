Kuusiosainen dokumenttisarja kertoo kirjailijasta, joka eli uskomattoman elämän ja tuhoutui oman myyttinsä alle.

Onkohan kenestäkään kirjailijasta tehty tätä ennen peräti kuusiosaista dokumenttisarjaa? Vertailukohtana tulee mieleen vain Martin Scorsesen Dylan-dokumentti.

Hemingwayn pituudelle on kuitenkin perustelunsa. Ensinnäkin sarja on tehty kolmiosaiseksi, mutta Yle on pätkinyt sen kuuteen osaan. Toisekseen tekijöinä on työpari Ken Burns ja Lynne Novick, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan pitkiin ja perusteellisiin dokumenttisarjoihin.

Heidän edellinen suurtyönsä oli upea kymmenosainen sarja Vietnamin sodasta, ja Burnsin tuotantoyhtiöltä on tulossa historiasarjoja koko ajan lisää. Niitä on nähty Yle Teemalla kiitettävästi.

Ernest Hemingway on siis valittu suurten amerikkalaisten aiheiden joukkoon. Aina voi kritisoida sitä, että vain miehet nousevat vastaavaan asemaan, mutta Hemingway-sarja on toteutettu kiehtovasti, ja naisten ääni kuuluu siinä vahvasti.

Sarja myös kyseenalaistaa Hemingwayn myyttiä heti alusta lähtien. Se kuvaa, miten Hemingway rakensi sen itse, rakasti liikaa yleisöä ja hukkui lopulta oman miehisen rakennelmansa syövereihin.

Hemingwayn elämä oli mieletön, ja hän oli paljon enemmän kuin aikansa tunnetuin kirjailija, proosakielen uudistaja ja sotareportteri. Sarjan kantava teema on Hemingwayn suhde kuolemaan, mikä ilmeni varsinkin hänen halussaan mennä sotarintamille, lopulta myös kantaa itse asetta.

Voisi sanoa, että juuri Hemingwayn kaltaisten miesten takia maailmassa soditaan. Vaikka hän taisteli historian oikealla puolella, hän tunsi vetoa äärikokemuksiin.

Oma lukunsa ovat Hemingwayn vammat, sairaudet ja vähitellen alkoholismi. Miten hän pysyi hengissä ja työkykyisenä? Niinkin pitkään.

Kieli ja kirjallisuus kulkevat koko ajan mukana. ”Riittää kun kirjoittaa yhden toden lauseen”, nuori Hemingway vakuutteli itselleen. Sarjan taustalla soi usein Bachin musiikki, josta Hemingway sai vaikutteita kieleensä.

Kiinnostava alaluku on mieskirjailjoiden verkostoituminen ja sen vaikutus heidän nousulleen. Hemingway sai potkua uralleen muun muassa F. Scott Fitzgeraldilta, ja auttoi itse myöhemmin J. D. Salingeria. Tästä vaiheesta naiskirjailijat ovat yleensä jääneet paitsi.

Ne naiset. Sarja jättää vapauden kysyä ja tulkita, miksi he jäivät Hemingwayn rinnalle ja pitivät hänestä kynsin hampain kiinni, sietivät liikaa. Paitsi yksi: ehkä joku suunnittelee jo Martha Gellhornista dokumenttisarjaa, vähintään neliosaista.

Hemingway, Yle Teema klo 21 ja Areena