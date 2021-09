Olisiko koko perheen poprockbändille haitallista, jos tekstiin olisi nostettu sellaista foliohattuilua, jolla voi olla aitoa yhteiskunnallista vaikutusta vuonna 2021, kysyy kriitikko Heikki Romppainen.

Pop, rock/ albumi

Haloo Helsinki: Älä pelkää elämää. Sony

Albumi, pop/rock. **

Monta vuotta Haloo Helsingin valttina oli nuorekkuus. Sellainen pirteä energisyys, joka vaikuttaa ehtymättömältä ja saa satunnaiset kömpelyydetkin tuntumaan ihastuttavan elämänmakuisilta.

Kuin vahingossa bändistä on tullut areenoilla soittavia, isoa bisnestä pyörittäviä ammattilaisia.

Kaksi ja puoli vuotta sitten yhtye lompsahti luovalle lomalle, jonka aikana laulaja-basisti Elli eli Elisa Tiilikainen teki levyn 1970-lukulaisesti progahtavaa rockia Ellipsinä, kitaristit Leo Hakanen ja Jere Marttila taas elektronista tanssimusiikkia Stereo-nimellä.

Nyt jäsenistö on palannut varsinaisen leipäpuunsa pariin, ja kahdeksannen levyn kohdalla voidaan puhua jo hyvinkin kokeneesta yhtyeestä.

Jotenkin Älä pelkää elämää myös kuulostaa ammatti-ihmisten sorvin ääreen palaamiselta. Rutiinit ovat lihasmuistissa, mutta toisaalta pallo voi olla myös luovalla tavalla hukassa. Hiukan on ehkä muututtu ihmisinä.

Tauon jälkeen bändi kuin bändi olisi ideaalitilanteessa levännyt ja liikkeellä tuorein hevosvoimin, tyyli puunattuna ja hauis trimmattuna. Ehkä mietittynä voisi olla jotain sisällöllisesti uutta ja hätkähdyttävää.

Älä pelkää elämää ei kuitenkaan hätkähdytä (mitä tuskin kukaan oikeasti odottikaan). Se on laadukasta työtä ja isolla tavalla ihan kiva levy. Kohderyhmän palvelemisen ja varmaan yhtyeen itsensäkin kannalta tämä on toki ymmärrettävää: Haloo Helsinki ei ole noussut suuren luokan bändiksi repäisemällä räväkästi vaan koskettamalla useampaa kuuntelijasukupolvea yhdellä kertaa ihmisen kokoisilla havainnoilla.

Jos luoville tutkimusretkille ei ole lähdettykään, ajan henkeä on kyllä tarkkailtu. Reiviluola sykkii tanssilattian imua, muttei oikein anna mitään kotikuuntelussa. Hauskemmin toimii Älä länkytä, jonka lakoninen lausunta koneistetun taustan päällä on melko kaukana vanhasta reippaasta bändikouluyhtyeestä.

Tyylikäs ja tanssittava flegmaattisuus on tietenkin tiukan ajantasaista, poissaolevuus ei ole ollut aiemmin mikään Elli Haloo -juttu vaan päinvastoin.

Levyn avausraita Foliohattukauppias tuntuu haluavan sanoa jotain hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Lopulta kuitenkin tuntuu, että viimeinen uskallus puuttuu, ja niin esimerkkinä salaliittoteorioista saa toimia muun muassa Kennedyn murha.

Olisiko koko perheen poprockbändille haitallista, jos tekstiin olisi nostettu sellaista foliohattuilua, jolla voi olla aitoa yhteiskunnallista vaikutusta 2021? Epäilen, että biisin syntykipinänä ei kuitenkaan ole ollut miettiä vuosikymmenten takaisia asioita.

Jos aiheen liepeillä pyöriminen on hukattu mahdollisuus, sellaiselta tuntuu myös liiallinen yleismaailmallisuus. Jousin koristeltu Kukkameri kertoo hautajaisista, Tahdon rakkaudesta ja se lienee myös potentiaalinen hääsuosikki.

Kappaleet tuntuvat olevan käyttömusiikkia elämän suuriin hetkiin, mutta kun teksteissä ei hyödynnetä oikein mitään realismin konventioita, sisältö jää turhan pliisuksi. Arkisten havaintojen vähäisyys voi olla perusteltu valinta, mutta biisi tarjoaa vähänlaisesti tarttumapintaa, kun se kertoo mahdollisimman vähän mistään, vaikka aihe onkin selkeä ja vertauskuvia maalaillaan isolla telalla – ”vettä Saharaan.”

Sävellykset niin ikään tuntuvat enemmän keskimääräisiltä kuin oivaltavilta – ei löydy välittömiä hittejä jos ei hutejakaan. Kohtuullisella tyylikirjolla tanssipopista swing-poljentoon bändi kuitenkin osoittaa ajattelevansa tyylikkäästi albumimitassa, vaikka musiikkia kuunteleva maailma keskittyykin nykyään usein enemmän yksittäisiin kappaleisiin.

Vaikka ajoittainen latteus lannistaa, löytyy levyltä myös kivoja hetkiä. Kerran kuussa kuulostaa viuluineen ammentavan balkanilaisesta folkista. Sen rauhanaatteellinen sanoma on esitetty coolin epäajanmukaisesti. Pelle Miljoonan voisi hyvin kuvitella mukaan kähisemään kappaleeseen, ja tämä on kehu.

”Ääripäät tulee toimeen keskenään”, todetaan nimikappaleessa. Pelotonta ja heittäytyvää maailmojensyleilyä olisi levyltä kaivannut enemmänkin.

Toimittajan valinnoissa kolmen tähden metallia ja Lyytin hieno kakkoslevy

Metal/albumi

Iron Maiden: Senjutsu. Parlophone. ***

Vaikka sitä voi olla joskus vaikeaa muistaa, hevi on lähtöjään jännittävää musiikkia. Toisaalta veteraanien mukavuusaluemetalli voi sekin olla parhaimmillaan mainiota kuunneltavaa, kuten Iron Maidenin ties kuinka mones levy.

Näytön paikat on käytetty onnistuneesti jo vuosia sitten, nyt voi tyytyväisenä tehdä ylipitkän möhkäleen, joka on ennalta-arvattava ja viihdyttävä kuin Mika Waltarin historiallinen romaani.

Viime levyillään usein jähmeä ja tasapaksu yhtye köpöttelee nyt paikoin hyvinkin uljaasti ja innostavasti.

Pop/albumi

Lyyti: Toiveet ja helyt. Luova Records. ****

Omalaatuinen laulusoundi niekkauksineen ja huomion vangitsevat, runolliset tekstit ja voisivat kieliä marginaalisuudesta. Lyytin kakkoslevyllä sisältö ja esitys kuitenkin toimivat niin kokonaisvaltaisesti, että sille soisi huomiota siinä missä kaikille pelottomille oman äänensä ja luovuutensa seuraajille.

Bändiesitys on kappaleita palveleva, Lyytin itsensä olemus kaiken keskipisteenä itsevarma. Kaikesta paistaa ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä.

Ihanaa on, ettei ilmeisiä verrokkeja tule missään vaiheessa mieleen tämän runoelmapopin äärellä. Sen biiseissä on ideaa ja intensiteetissä jotain verratonta.

Punk/albumi

Amyl and the Sniffers: Comfort to Me. Rough Trade. ***

Suomessakin keikkaillut, laulaja Amy Taylorin äänekkääseen persoonaan kiteytyvä Amyl and the Sniffers puskee punkiaan perusasetuksilla, mutta se annostelee hauskuutta, katufilosofiaa ja ärhäkkyyttä suhteessa, joka kestää kuuntelua yllättävän hyvin.

Teksteissä ollaan keikalla tai neuvotellaan portsarin kanssa pubiin pääsystä. Hip hopistakin ammentava laulutyyli tuo tekstit keskiöön, eikä australialaisbändi haekaan sävellyksissään huomattavaa omalaatuisuutta. Riffit ovat hyväksi todettuja, ei niitä muuten olisi tehty jo moneen kertaan.

Rock/albumi

Mustat kalsarit: Yö. Hiljaiset levyt. ****

Hulda Huiman sisarbändiltä vaikuttava Mustat kalsarit osuu komeasti kotikutoisuuden ja visionäärisyyden rajapintaan.

Rupinen soundi ei vaikuta hetkeäkään yksitoikkoiselta. Meluisa mutta hellyydellä toimitettu musiikki ulottuu sympaattisesta suomipunkista varhaisten psykedeliabändien vingahtelujen kautta free jazziin.

Päällisin puolin nukkavieru ja juuri sellaisena rakastettava Yö sisältää paljon hienoa sisältöä. Indie-Suomesta on tullut paljon pieniä suuria bändejä ja Mustat kalsarit liittyy joukkoon vaivatta.