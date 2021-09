Leipäkeskustelua vetää Ylen toimittaja Risto Nordell, joka on nimennyt omat hapanjuurensa mesenaatin ja pyhimyksen kunniaksi.

Ylen musiikkitoimittaja Risto Nordell on leiponut hapanjuurileipää nelisen vuotta. Kotona on Kemiönsaarelta kotoisin oleva ruisjuuri Amos, jonka Nordell on nimennyt Amos Andersonin mukaan ja italialainen vehnäjuuri Santa Cecilia – muusikkojen suojelupyhimyksen mukaan.

”Olen sillä tavalla vanhanaikainen, että minua kiinnostavat kalastus ja leipominen. Ne tuovat vastapainoa hektiseen elämään. Juurileivonta on hitaan tekemisen apoteoosi”, Nordell pohtii.

Juurella leipominen on noussut katoavasta perinteestä muoti-ilmiöksi. Sosiaalisessa mediassa vertaillaan, miten juuret ”pöhisevät” ja esitellään niiden persoonallisia luonteenpiirteitä.

Tänään Nordell keskustelee kuuntelijoiden kanssa lisäaineettomasta leipomisesta hapanjuuriguru Eliisa Kuuselan ja toimittaja Markus Turusen kanssa. Hiiva jää tällä kertaa kaupan hyllylle, kun luonnon omat hiivat ja bakteerit pannaan hommiin.

”Ihmiselle tulee helposti henkilökohtainen suhde juureen. Se on hauska asia elämässä”, Nordell myhäilee.

Kysy hapanjuurileivonnasta, Radio Suomi klo 18.02